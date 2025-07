Melverode-Heidberg stellt die ersten Transfers vor

Nachdem der SV Melverode-Heidberg schon im Trainerteam eine doppelte Verstärkung vermelden konnte, geht es nun auf dem Feld weiter. Der Kreisligist, der in der vergangenen Saison den siebten Platz belegte, verstärkte sich nun doppelt, wie man via Instagram preisgab.

Zum einen wird Jonas Kirsch den Kreisligisten verstärken. Der Verteidiger kommt vom SV Gartenstadt und sammelte beim SVG schon ordentlich Kreisliga-Erfahrung. So stand der zweikampfstarke Verteidiger, der sowohl außen, als auch innen, spielen kann, in der Saison 23/24 19 Mal in der Kreisliga auf dem Feld und jeweils über die vollen 90 Minuten. In der abgelaufenen Saison beendete Kirsch mit seinem SV Gartenstadt die Spielzeit auf dem sechsten Platz und der Defensivmann überzeugte durch gutes Aufbauspiel. Nun der Schritt in die Kreisliga zum SVM.

Der nächste Transfer ist ein alter Bekannter bei den Rot-Weißen. Marcel Liehmann kam 2023 aus Rüningen zum Kreisligisten und war in seiner ersten Saison direkt absoluter Stammspieler. In 25 Kreisligaspielen netzte der Sechster acht Mal ein. In der abgelaufenen Saison war Liehmann dann erneut für Rüningen in der Reserve auf dem Feld und lief in der zweiten Kreisklasse auf. Nun packte ihn aber die Lust auf Kreisliga und der Mittelfeldspieler wird erneut für Melverode-Heidberg an den Start gehen.