Melsungen fordert Gudensberg – Weidelsburg muss Charakter zeigen

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Zwei Spiele, zwei völlig unterschiedliche Ausgangslagen: Melsungen und Gudensberg haben ihre jeweils einzige Saisonpartie gewonnen und treffen nun früh in einem reizvollen Duell aufeinander. Auf der Sander Höhe geht derweil der makellos gestartete SSV Sand als klarer Favorit gegen die FSG Weidelsburg ins Rennen. Der Aufsteiger muss dabei nicht nur die nächste hohe Hürde nehmen, sondern vor allem zeigen, wie er die historische 1:11-Niederlage vom Wochenende verarbeitet hat.

Melsungen zwischen Emotion und neuem Selbstvertrauen

Heute, 18:30 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV FSG Gudensberg Gudensberg 18:30 PUSH

Für den Melsunger FV war das 2:1 gegen Mengsberg weit mehr als nur ein gelungener Saisonauftakt. Nach dem tragischen Tod des langjährigen Weggefährten und Torwarttrainers Mario Bauernschmitt stand die Mannschaft erstmals wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz. „Der Sieg war natürlich enorm wichtig“, sagt Mittelfeldspieler Patrick Möller. Einige Spieler hätten Bauernschmitt seit mehr als einem Jahrzehnt gekannt, Torhüter Sebastian Nödel habe mit ihm eine besonders enge Bezugsperson verloren. Umso wichtiger sei es gewesen, nach den schwierigen Tagen wieder eine gemeinsame Struktur zu finden. Möller beschreibt eine „sehr geschlossene, sehr engagierte Leistung“, bei der sich die Spieler gegenseitig gepusht und unterstützt hätten. Dabei half dem Team auch psychologische Unterstützung bei der Vorbereitung auf den ersten Spieltag. „Emotional haben wir jetzt, denke ich, das Schwierigste hinter uns gebracht“, sagt Möller.

Sportlich nimmt der MFV ebenfalls einiges aus dem 2:1 mit. Möller hält den Erfolg für verdient und sieht in der Mannschaft genügend Qualität, um auch dem nächsten Gegner Probleme zu bereiten. Gegen die FSG Gudensberg erwartet er allerdings eine Steigerung: „Wir werden wahrscheinlich nicht diese große Anzahl an Chancen haben. Und wenn wir sie bekommen, müssen wir besser damit umgehen.“ Auch defensiv werde gegen die FSG noch einmal mehr verlangt. Trotzdem sieht Möller den Druck nicht bei den Gastgebern. Nach dem ersten Erfolg könne Melsungen „befreit aufspielen“ und verfüge aktuell über einen nahezu kompletten Kader. „Wir brauchen uns nicht verstecken“, sagt der Mittelfeldspieler. Gelinge es, die eigenen Qualitäten auf den Platz zu bringen, müsse „etwas Zählbares“ möglich sein. Gudensberg reist seinerseits mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Peter Wefringhaus gewann ihr erstes Saisonspiel mit 1:0 beim Verbandsliga-Absteiger Willingen. Abwehrspieler Pascal Hillebrand war mit dem Auftritt allerdings nicht uneingeschränkt zufrieden. „In den ersten Minuten sind wir nicht so gut in die Partie gestartet, das passiert uns als Mannschaft leider noch zu oft und möchten wir besser machen.“ Danach habe die FSG den Kampf angenommen, in den Zweikämpfen dagegengehalten und sich selbst mehrere Möglichkeiten erarbeitet.

In Melsungen erwartet Hillebrand keinen einfachen Abend. Er bezeichnet den MFV als eingespielte Mannschaft, „die auf dem Platz als Einheit sehr gut funktioniert“. Gerade nach dem schweren Schicksalsschlag traut er den Gastgebern zu, noch enger zusammenzurücken. Hinzu kommt die Erfahrung aus vergangenen Duellen: „Wir haben uns dort immer schwergetan und mussten meist einen Rückstand drehen.“ Hillebrand rechnet deshalb mit einer engen und zweikampfbetonten Partie. Dass Gudensberg nach Rang zwei in der Vorsaison erneut zu den meistgenannten Aufstiegsanwärtern gehört, beschäftigt die Mannschaft nach seinen Worten wenig. „Wir wissen, dass da diese Saison noch ein paar mehr Mannschaften sind, welche ebenso Favorit sind, oben mitzuspielen.“ Entscheidend sei vielmehr, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Weidelsburg sucht nach dem 1:11 die richtige Reaktion

Heute, 18:30 Uhr SSV Sand 1910 SSV Sand FSG Weidelsburg Weidelsburg 18:30 live PUSH