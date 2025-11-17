Melle zieht an Schüttorf vorbei, Brake macht es nochmal

Der SV Brake feierte einen verdienten Heimsieg und entschied die Partie dank einer starken zweiten Halbzeit klar für sich. Kurz vor der Pause brachte Dennis Wego die Gastgeber in Führung (43.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Joker Miklas Kunst (70.) für das 2:0, doch Esens antwortete postwendend durch Isaiah Stainbank (71.). Brake blieb jedoch eiskalt vor dem Tor: Wego (73.) und erneut Kunst (76.) stellten binnen sechs Minuten auf 4:1 und ließen keine Zweifel am Sieger mehr aufkommen. Es war für den SV Brake der zweite Saisonsieg und beide Dreier wurden souverän gegen Mitaufsteiger TuS Esens gefeiert.