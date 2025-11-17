Melle zieht an Schüttorf vorbei, Brake macht es nochmal

Der 16. Spieltag der Landesliga Weser-Ems fand statt, wobei nur drei Partien angepfiffen wurden. Brake konnte im Aufsteigerduell erneut Esens besiegen, während Voxtrup klar verlor. Für Melle war der Lieblingsgegner erneut der FC Schüttorf, wobei man am Gegner vorbeizog..
Oldenburg zeigte beim Auswärtsspiel in Voxtrup eine souveräne Vorstellung und setzte sich klar mit 4:0 durch. Mathias Comes (22.) brachte die Gäste früh auf Kurs, bevor Tade Niehues kurz vor der Halbzeit zum 0:2 traf (42.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein unglückliches Eigentor von Sutmöller (53.) auf 0:3. Henri Hitrez (78.) sorgte schließlich für den Endstand. Der VfL konnte erstmals nach fünf sieglosen Spielen gewinnen und sich Luft verschaffen.
In einem intensiven Duell setzte sich der SC Melle knapp, aber verdient durch. Maurice Poerschke nutzte in der 7. Minute die erste Großchance und erzielte den Treffer des Tages. Schüttorf musste lange einem Rückstand hinterherlaufen, fand aber offensiv zu selten Lösungen gegen die kompakte Meller Defensive. Auch die Gelb-Rote Karte für Winkel (71.) brachte die Hausherren nicht aus dem Konzept – Melle verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schluss und bleibt im 14. Spiel gegen Schüttorf in Serie unbesiegt. Tabellarisch sprang Melle an Schüttorf vorbei.
Der SV Brake feierte einen verdienten Heimsieg und entschied die Partie dank einer starken zweiten Halbzeit klar für sich. Kurz vor der Pause brachte Dennis Wego die Gastgeber in Führung (43.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Joker Miklas Kunst (70.) für das 2:0, doch Esens antwortete postwendend durch Isaiah Stainbank (71.). Brake blieb jedoch eiskalt vor dem Tor: Wego (73.) und erneut Kunst (76.) stellten binnen sechs Minuten auf 4:1 und ließen keine Zweifel am Sieger mehr aufkommen. Es war für den SV Brake der zweite Saisonsieg und beide Dreier wurden souverän gegen Mitaufsteiger TuS Esens gefeiert.