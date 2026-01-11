Melle verpflichtet Moritz Schlüter zur kommenden Saison

Der SC Melle erhält zur kommenden Spielzeit Verstärkung. Das bestätigte der Landesligist via Instagram: Moritz Schlüter wechselt vom TuS Eintracht Rulle zum Landesligisten. Für den Spieler ist der Schritt nach Melle der „nächste logische Schritt“. Besonders die sportliche Perspektive in einer höheren Liga sowie die Rahmenbedingungen am Standort gaben den Ausschlag. Der SC Melle habe sich in den vergangenen Jahren „konstant in der Liga etabliert“, zudem überzeugten ihn die Möglichkeiten mit Rasen- und Kunstrasenplatz.

Moritz Schlüter wurde beim VfL Osnabrück ausgebildet und spielte an der Bremer Brücke bis zur U16. Danach zog es ihn zu Viktoria Georgsmarienhütte, wo er in der A-Junioren Niedersachsenliga und in der A-Junioren Landesliga als Stammspieler agierte. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte der zentrale Mittelfeldspieler beim Kreisligisten Borgloh. In 20 Spielen traf er sechs Mal und assistierte fünf weitere Tore. Seit 2021 spielte Schlüter dann für den TuS Rulle in der Bezirksliga. Insgesamt kam der 25-Jährige dort auf 117 Spiele, erzielte 21 Treffer und bereitete 24 weitere Tore vor. Ab Sommer dann also der Schritt eine Liga höher.

Entscheidend für seine Zusage waren zudem die Gespräche mit Robin Twyrdy, die er als „sehr offen und positiv“ beschreibt. Dass er bereits mehrere Spieler aus früheren Stationen kennt, soll ihm den Einstieg erleichtern. Schlüter betont außerdem, dass er diesen Entwicklungsschritt auch seinen bisherigen Mitspielern in Rulle sowie insbesondere seinen langjährigen Trainern Michael Wöstmann und Marko Niemeyer verdankt, die ihn „sportlich und menschlich geprägt“ haben. In Melle will sich der Neuzugang schnell an das höhere Tempo der Landesliga anpassen, den Konkurrenzkampf annehmen und sich zügig ins Team integrieren. Sportlich hofft er, dass die Mannschaft an die erfolgreichen vergangenen Spielzeiten anknüpfen und weiterhin „attraktiven und erfolgreichen Landesligafußball“ zeigen kann. so gab der Neuzugang via Instagram des SC Melle bekannt.