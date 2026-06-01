Melle überrollt Lohne, Vorwärts Nordhorn mit spektakulärem Comeback

– Foto: Detlev Drobeck

Am vorletzten Spieltag der Landesliga Weser-Ems wurden zwar ein paar Entscheidungen getroffen, doch es bleibt bis zum Ende spannend. Sowohl unten, als auch im Titelrennen. Wir schauen auf die Partien des vorletzten Spieltags.

GW Mühlen bleibt im Titelrennen und feierte gegen Papenburg einen klaren 5:1-Heimsieg. Jan Leiber brachte die Gastgeber nach 18 Minuten in Führung, ehe Peter Sieve noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang sorgte Benjamin Willenbrink mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten für die Entscheidung. Jonas Pöhlking legte das 5:0 nach, bevor Gerrit Thomes kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer für Papenburg erzielte. Die Mühlener müssen am letzten Spieltag auf Patzer von Garrel und Vorwärts Nordhorn hoffen.

Garrel bleibt nach dem Heimsieg gegen Schüttorf weiter im Meisterschaftsrennen. Julian Dwertmann brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, doch Luis Haack glich direkt nach der Pause zum 1:1 aus. In einer offenen Phase traf Gerrit Ideler zum 2:1, ehe Dwertmann mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute alles klar machte. Mit einem Zähler Rückstand geht Garrel in den letzten Spieltag.

Firrel erwischte gegen Esens einen furiosen Start und führte bereits nach 22 Minuten mit 3:0. Oussama Marmouk eröffnete den Torreigen, ehe Luca Pascal Janssen per Eigentor und Tim Schouwer nachlegten. Nico Gereke erhöhte kurz nach der Pause auf 4:0. Daniil Osadets betrieb mit zwei Treffern in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik für die Gäste. Da Brake und Lohne II am letzten Spieltag aufeinander treffen, ist Firrel abgestiegen, verabschiedete sich aber ordentlich.

Melle feierte gegen Lohne II ein echtes Offensivspektakel. Tommy Claushallmann brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Fynn Dauny zwischenzeitlich ausglich. Noch vor der Pause stellte Dominik Seeberg die Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel zog Melle davon: Julian Ahrens, Claushallmann, Dustin Jung, Jonas Strehl, Maurice Poerschke und Lasse Horstmann sorgten für den deutlichen 8:1-Endstand. Lohne geht mit allem anderen ausser Rückenwind in das Endspiel am letzten Spieltag.

Tabellenführer Vorwärts Nordhorn drehte in Unterzahl ein spektakuläres Spiel beim SV Brake. Bereits nach vier Minuten sah Leon Frost wegen einer Notbremse die Rote Karte. Trotzdem hielt Nordhorn lange dagegen, ehe Dennis Wego Brake in Führung brachte und in der 83. Minute sogar das 2:0 nachlegte. Doch die Gäste antworteten eindrucksvoll: Christopher Hölscher traf zum Anschluss, Kamaljit Singh glich aus und in der Nachspielzeit sorgte Lennart Henry Heesmann tatsächlich noch für den umjubelten Siegtreffer. Mit solchen Siegen wird man Meister. Nun muss Nordhorn nur noch einen Schritt gehen.

Dinklage landete im Abstiegskampf einen wichtigen Auswärtssieg in Vechta. Franz Georg Große Klönne brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Philipp Scibior auf 2:0 und machte den Erfolg perfekt. Für Vechta endete damit die Serie von zuletzt drei Siegen aus vier Spielen. Dinklage ist derweil gerettet.