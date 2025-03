Melle mit der Chance auf Big-Points – Rulle muss nach Hollage

Am Wochenende steht der 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems an. Während mit der Begegnung SC Melle 03 II - Lüstringen am Samstagnachmittag die erste Partie des Spieltages auf dem Programm steht, werden alle weiteren Begegnungen am Sonntag ausgetragen. Spitzenreiter Voxtrup will die Tabellenführung gegen TuS Berge weiter ausbauen und im Tabellenkeller zählt jeder Punkt. Auf welche Partien ihr euch am Wochenende freuen dürft, zeigen wir in der Spieltagsvorschau.