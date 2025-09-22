Melle erneut Remis, Mühlen dreht Partie, Garrel schlägt Bevern

Der achte Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist absolviert und an der Spitze konnten sich Papenburg und Mühlen absetzen, nachdem Schüttorf bei Vorwärts Nordhorn verlor. Der SC Melle tritt nach dem fünften Remis in der Ferne weiter auf der Stelle und im Keller feierte Esens einen wichtigen Sieg im Aufsteigerduell..

Eintracht Nordhorn feierte gegen Grün-Weiß Firrel einen 4:2-Heimsieg. Álvaro Sánchez de Pablos brachte die Gastgeber in Führung (31.), doch Oussama Marmouk glich zweimal aus (48., 59.). Tyden Frame traf doppelt (50., 69.) und stellte die Weichen für Nordhorn. Hedon Selishta setzte mit dem 4:2 (83.) den Schlusspunkt.

445 Zuschauer sahen ein torreiches Spiel zwischen dem SV Bevern und dem BV Garrel. Die Gäste siegten am Ende mit 4:2. Jan-Ole Rahenbrock brachte Garrel früh in Führung (9.), ehe Jan Kalvelage (31.) ausglich. Kacper Lazaj (45., 70.) traf doppelt, Matthis Hennig glich zwischenzeitlich per Handelfmeter aus (60.). Gerrit Ideler (77.) sorgte schließlich für die Entscheidung. Die Gäste zogen damit an Bevern vorbei und gewannen vier der letzten fünf direkten Partien.

Der VfL Oldenburg setzte sich bereits am Freitagabend beim SV Brake mit 2:0 durch. Schon in der Anfangsphase stellten Marcel Rassmann (16.) und Tade Niehues (18.) die Weichen auf Sieg. Danach kontrollierte der VfL das Geschehen und ließ nichts mehr anbrennen. Nach dem Sieg im Testspiel im Juni, klappte es also auch in der Liga für den Oberliga-Absteiger.

Ein enges Duell lieferten sich Niedersachsen Vechta und der SC Melle 03. Dennis Greiff brachte Melle nach einer Stunde in Führung (63.), ehe Erodit Stublla in der 82. Minute den Ausgleich erzielte. Kurz vor Schluss parierte Vechta-Keeper Fabian-Joel Stuke zudem einen Foulelfmeter von Tommy Claushallmann. Am Ende blieb es beim 1:1, Vechta musste die Partie nach Gelb-Rot gegen Shqipron Stublla in Unterzahl beenden. Melle bleibt zwar unbesiegt, tritt aber nach dem fünften Remis auf der Stelle.

Der TuS Esens entführte beim 2:1-Auswärtserfolg im Aufsteigerduell drei Punkte aus Lohne. Malte Ahrends traf per Foulelfmeter (21.), Brian Bruno Behrens erhöhte (71.). Lars Hausfeld brachte Lohne zwar noch einmal heran (85.), doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr. Nach und nach schiebt Esens sich aus der Abstiegszone.

Vorwärts Nordhorn setzte sich im Derby gegen Schüttorf mit 4:2 durch. Christopher Hölscher (11.), Levin Heidrich (26.) und Lucas Völkerink (31.) sorgten für eine komfortable Führung. Zwar verkürzten Sam Martron (12.) und Lukas Temmen (57.), doch Jannis Lammers entschied die Partie in der Nachspielzeit (90.). Damit glückte die Revanche für das Pokalaus.

Ein stark aufspielender SC Blau-Weiß Papenburg gewann beim TV Dinklage mit 4:0. Ole Eucken (18.), Mathis Antoni (43.), Paul Marx (53.) und Keno Buß (59.) sorgten für klare Verhältnisse. Auf der Heimseite sprach man von einer verdienten Niederlage. Papenburg führt also seine Siegesserie fort.