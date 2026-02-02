Melle angelt sich Kreisliga-Top-Torjäger Tom Stavermann Bezirksliga wird übersprungen von NK · Heute, 18:32 Uhr · 0 Leser

Die 1. Herren des SC Melle 03 können für die kommende Spielzeit einen weiteren Neuzugang vermelden: Tom Stavermann schließt sich dem Landesligisten an und wagt den Sprung aus der Kreisliga in die Landesliga oder sogar noch höher?

Der Wechsel nach Melle war für den Spieler eine bewusste Entscheidung. Stavermann erklärt:

„Der SC Melle 03 ist einer der Top Vereine im Landkreis Osnabrück und stellt mit einer guten 1. sowie 2. Mannschaft eine gute Voraussetzung für den nächsten Schritt der Entwicklung. Auch in der Mannschaft kenne ich bereits 1/2 Spieler die mir den Einstieg sicher leichter machen werden.“ Mit Blick auf die sportlichen Ziele zeigt sich der Neuzugang ambitioniert:

„Ich freue mich darauf von einer qualitativ guten Landesliga Mannschaft zu lernen und dem Verein durch eigene Impulse dabei zu helfen, auch in der nächsten Saison oben mitzuspielen.“

Tom Stavermann wurde in der Jugend von der JSG Georgsmarienhütte ausgebildet und spielte dort in der B-Jugend Landesliga sowie in der A-Jugend Bezirksliga, in der er mit Treffsicherheit glänzte. Seit 2024 spielt der Stürmer für den Kreisligisten BSV Holzhausen. Seither stand "Stavi" 38 Mal auf dem Feld und traf dabei 37 Mal. In der laufenden Saison sind es sechs Tore und vier Assists in neun Einsätzen. Der SC Melle 03 gewinnt damit einen Spieler, der sich bewusst für den nächsten Entwicklungsschritt entschieden hat und sich schnell in das bestehende Gefüge integrieren möchte.