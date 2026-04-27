 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Melle ärgert Bevern, Firrel siegt hoch, Mühlen unterliegt im Topspiel

Garrel und Vorwärts Nordhorn im Gleichschritt

von NK · Heute, 19:41 Uhr · 0 Leser
– Foto: Detlev Drobeck

Verlinkte Inhalte

Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Der 25. Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist absolviert und an der Spitze kristallisiert sich ein Spitzenduo heraus. Im Keller hingegen herrscht einiges an Spannung. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
2
2

Bereits am Freitag konnte Melle spät einen Punkt gegen Bevern feiern und fügte den Schwarz-Gelben einen herben Rückschlag im Titelrennen zu. Bis nach einer Stunde führten die Hausherren, dann kam Dominik Seeberg mit einem Doppelpack. Melle punktete erstmals nach fünf Niederlagen in Serie. Bevern hat nun vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
1
4
Abpfiff

Eintracht Nordhorn setzte sich auswärts klar durch. Sukunda brachte die Gäste früh in Führung (14.), doch Brake glich direkt nach der Pause durch Kunst (47.) aus. Die Antwort folgte prompt: Gee (50.) und Rice (57., 68.) sorgten für klare Verhältnisse und den deutlichen Auswärtssieg. Brake verlor erstmals nach vier Siegen in Serie.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
2
0
Abpfiff

Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Niehues (77.) den VfL erlöste. In der Nachspielzeit machte Frers (90.+4) den Heimsieg endgültig perfekt. Nach der vierten Niederlage in Serie rückt der Klassenerhalt für Vechta in ganz weite Ferne.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
7
0
Abpfiff

Schüttorf dominierte die Begegnung von Beginn an und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bardenhorst (21.), Bühring (24.) und Temmen (28.) trafen früh, ehe Salkovic (38., 51.) nachlegte. Groothus (60.) und erneut Bühring (70.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Schüttorf gewann erstmals nach drei Niederlagen in Serie, während Esens nach zwei Siegen in Folge einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen musste.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
5
2
Abpfiff

Papenburg zeigte sich offensivstark und setzte sich deutlich durch. Eucken (3., 22./FE) traf doppelt, dazu waren Thomes (49.), Bruns (54.) und Buß (90.) erfolgreich. Lohne II hielt zwischenzeitlich dagegen, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben. Papenburg wahrt eine kleine Chance auf den Aufstieg.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
2
3
Abpfiff

Nordhorn erwischte den besseren Start und führte durch Singh (21./FE) und Harms-Ensink (32.) früh mit 2:0. Mühlen kam durch Leiber (52.) zurück, doch Hölscher (80.) stellte den alten Abstand wieder her. Willenbrink (90.) sorgte noch einmal für Spannung, doch Nordhorn brachte den Vorsprung über die Zeit. Nordhorn verteidigt die Tabellenführung und feierte den sechsten Sieg in Serie.

Gestern, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
2
0
Abpfiff

Garrel sicherte sich einen Heimsieg durch Treffer von Iwo (20.) und Ideler (87.). Dinklage blieb über weite Strecken ohne Durchschlagskraft. Garrel bleibt im Gleichschritt mit Vorwärts Nordhorn und revanchierte sich für die 0:2-Hinspielniederlage.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
6
1
Abpfiff

Firrel feierte einen deutlichen Sieg. Grotlüschen (32., 48.) und Olbrys (37., 62.) trafen jeweils doppelt, dazu kamen Treffer von Dierks (79.) und Schibelbein (90.). Voxtrup gelang nur der zwischenzeitliche Ehrentreffer. Firrel feierte einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf.