Melle ärgert Bevern, Firrel siegt hoch, Mühlen unterliegt im Topspiel

– Foto: Detlev Drobeck

Der 25. Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist absolviert und an der Spitze kristallisiert sich ein Spitzenduo heraus. Im Keller hingegen herrscht einiges an Spannung. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Bereits am Freitag konnte Melle spät einen Punkt gegen Bevern feiern und fügte den Schwarz-Gelben einen herben Rückschlag im Titelrennen zu. Bis nach einer Stunde führten die Hausherren, dann kam Dominik Seeberg mit einem Doppelpack. Melle punktete erstmals nach fünf Niederlagen in Serie. Bevern hat nun vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

Eintracht Nordhorn setzte sich auswärts klar durch. Sukunda brachte die Gäste früh in Führung (14.), doch Brake glich direkt nach der Pause durch Kunst (47.) aus. Die Antwort folgte prompt: Gee (50.) und Rice (57., 68.) sorgten für klare Verhältnisse und den deutlichen Auswärtssieg. Brake verlor erstmals nach vier Siegen in Serie.

Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Niehues (77.) den VfL erlöste. In der Nachspielzeit machte Frers (90.+4) den Heimsieg endgültig perfekt. Nach der vierten Niederlage in Serie rückt der Klassenerhalt für Vechta in ganz weite Ferne.

Schüttorf dominierte die Begegnung von Beginn an und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bardenhorst (21.), Bühring (24.) und Temmen (28.) trafen früh, ehe Salkovic (38., 51.) nachlegte. Groothus (60.) und erneut Bühring (70.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Schüttorf gewann erstmals nach drei Niederlagen in Serie, während Esens nach zwei Siegen in Folge einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen musste.

Papenburg zeigte sich offensivstark und setzte sich deutlich durch. Eucken (3., 22./FE) traf doppelt, dazu waren Thomes (49.), Bruns (54.) und Buß (90.) erfolgreich. Lohne II hielt zwischenzeitlich dagegen, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben. Papenburg wahrt eine kleine Chance auf den Aufstieg.

Nordhorn erwischte den besseren Start und führte durch Singh (21./FE) und Harms-Ensink (32.) früh mit 2:0. Mühlen kam durch Leiber (52.) zurück, doch Hölscher (80.) stellte den alten Abstand wieder her. Willenbrink (90.) sorgte noch einmal für Spannung, doch Nordhorn brachte den Vorsprung über die Zeit. Nordhorn verteidigt die Tabellenführung und feierte den sechsten Sieg in Serie.

Garrel sicherte sich einen Heimsieg durch Treffer von Iwo (20.) und Ideler (87.). Dinklage blieb über weite Strecken ohne Durchschlagskraft. Garrel bleibt im Gleichschritt mit Vorwärts Nordhorn und revanchierte sich für die 0:2-Hinspielniederlage.