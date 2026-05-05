Melissa Vogel: Vier Tore, eine Vorlage und ein Herz für Fichtenberg

Der deutliche Sieg gegen den TSV Schlechtbach war kein Selbstläufer. Zu Beginn der Partie schien der Motor der SK noch zu stocken, die Nervosität war fast greifbar. Erst danach platzte der Knoten. „In den ersten 20 Minuten waren wir ehrlich gesagt noch nicht richtig im Spiel. Das erste Tor war dann der Wendepunkt für uns. Danach haben wir besser in die Partie gefunden, mehr Sicherheit bekommen und unsere Chancen dann auch genutzt“, analysierte sie die emotionale Achterbahnfahrt der Anfangsphase.

Trotz ihrer außergewöhnlichen Leistung auf dem Rasen blieb die Nachricht von der Auszeichnung zur FuPa-Spielerin der Woche in Württemberg für die junge Angreiferin eine Überraschung. Die Ehrung rührte sie, doch sie bewahrte ihre bodenständige Art. „Vielen Dank. Ehrlich gesagt habe ich damit nicht wirklich gerechnet. Es freut mich natürlich sehr“, gestand Melissa Vogel.

Die Ästhetik des Zusammenspiels

Wer Melissa Vogel über Fußball sprechen hört, erkennt schnell, dass sie keine Egoistin vor dem Tor ist. Für sie ist ein Treffer dann am schönsten, wenn er das Ergebnis kollektiver Leidenschaft ist. Auf die Frage nach ihrem Lieblingsabschluss antwortete sie: „Am liebsten nach schnellen Kombinationen oder einem schönen Zuspiel in die Tiefe. Aber grundsätzlich nimmt man ja jedes Tor gerne mit.“ Es ist genau diese Einstellung, die sie für ihr Team so wertvoll macht.

Ein Verein als zweite Familie

Hinter dem Erfolg der Stürmerin steht ein Verein, der für sie weit mehr als nur eine Sportstätte ist. In Fichtenberg hat sie eine Heimat gefunden, die von menschlicher Wärme und Loyalität geprägt ist. „Der Zusammenhalt ist einfach toll, egal ob auf dem Sportplatz oder daneben. Das macht den Verein für mich aus“, beschreibt sie die tiefe Verbundenheit zur SK Fichtenberg.

Wahre Stärke durch Einheit

Gefragt nach einer Lieblingsmitspielerin, verweigert sich Vogel einer individuellen Hervorhebung – ein Zeichen wahrer Größe. Für sie zählt nur das „Wir“. „Ich habe keine direkte Lieblingsspielerin bei uns im Team, weil jede ihre eigenen Stärken hat und wir gut als Einheit funktionieren“, betont sie. Inspiration findet sie jedoch auf der großen Bühne bei einer Profi-Spielerin: „Bei den Profis finde ich zum Beispiel Selina Cerci sehr beeindruckend, weil sie schnell und dribbelstark ist und gleichzeitig viel Torgefahr ausstrahlt.“

Die Berufung im Sturmzentrum

Dass sie am liebsten ganz vorne die gegnerischen Abwehrreihen unter Druck setzt, ist für die 24-Jährige eine Herzensangelegenheit. Dort, wo das Adrenalin am höchsten ist, fühlt sie sich am wohlsten. „Ich spiele am liebsten im Sturm, weil ich dort meine Stärken am besten einbringen kann“, erklärt sie mit jener Entschlossenheit, die sie auch vor dem gegnerischen Gehäuse zeigt.

Der unbändige Hunger auf den Erfolg

Aktuell belegt ihr Team den dritten Tabellenplatz, doch die Saison ist noch nicht vorbei. Vogel brennt auf die letzten Aufgaben und will mit ihrer Mannschaft ein Ausrufezeichen setzen. „Auf jeden Fall im oberen Bereich bleiben und in den letzten zwei Spielen alles rausholen, was noch geht“, lautet ihre kämpferische Marschroute für den Endspurt in der Frauen-Kreisliga A Rems/Murr/Hall.

Ambitionen für die kommende Zeit

Stillstand ist für die Fußballerin keine Option. Sie will nicht nur Tore schießen, sondern als Fußballerin wachsen und reifen. „Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln, konstanter werden und meine Leistung weiter steigern“, beschreibt sie ihre Ziele für die mittel- und langfristige Zukunft. Es ist dieser Wille zur Perfektion, der sie antreibt.

Eine Erzieherin mit Leidenschaft für Kinder und Sport

Wenn ein Spiel beendet ist und die Fußballschuhe ausgezogen sind, widmet sich Melissa Vogel einer Aufgabe, die mindestens ebenso viel Geduld und Herz erfordert wie ihr Spiel auf dem Platz. „Ich bin Erzieherin“, verrät sie über ihren Berufsalltag. Den notwendigen Ausgleich zum verantwortungsvollen Job findet sie in der Gemeinschaft und der Bewegung. „Neben Fußball treffe ich mich gerne mit Freunden und mache Sport allgemein“, erzählt sie über ihre Freizeit. Es ist diese Balance aus beruflicher Empathie und sportlicher Härte, die sie zu einer so außergewöhnlichen Persönlichkeit und zur FuPa-Spielerin der Woche macht.