Melik verlässt den 1. FC-Süd und geht nach Uerdingen

Vollkommen unerwartet muss sich der in der Bezirksliga spielende 1. FC Grevenbroich-Süd auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Denn Botan Melik, der die Mannschaft in Neuenhausen erst in der Winterpause von Marcel Müller übernommen hatte und auf Platz sechs sowie ins Kreispokalfinale führte, wechselt als Co-Trainer von Julian Stöhr zum in die Oberliga abgestiegenen KFC Uerdingen.