Melih Acar entscheidet Topspiel mit Doppelschlag

Im Top Spiel feierte Der Tabellenführer SV Schluchtern einen 3:1 Sieg gegen die bisher noch ungeschlagenen Gäste aus Lauffen. Das Spiel war in Hälfte eins relativ ausgeglichen. Nach gut einer halben Stunde brachte Soner Bostan den SVS mit 1:0 in Führung. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit entschied Melih Acar mit einem Doppelschlag die Partie. Der Anschlusstreffer kurz vor Abpfiff war letztendlich nur Ergebniskosmetik. Somit konnte der SVS seinen Vorsprung, bei einem Spiel mehr, auf 7 Punkte ausbauen. Am nächsten Sonntag geht es in das nächste Highlight. Die Reise geht im Leintalderby zur Frühschoppenzeit um 11:00 Uhr zu unserem Nachbarverein, dem FSV Schwaigern.