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Melf Siemund knackt für TSB die 100-Tore-Marke beim 9:1 in Heide
von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:38 Uhr · 0 Leser
Der TSB Flensburg bleibt in der Landesliga Schleswig das Maß aller Dinge. Am 27. Spieltag unterstrich der bereits feststehende Oberliga-Aufsteiger seine Ausnahmestellung mit einem krachenden 9:1-Auswärtssieg beim Tabellenschlusslicht Heider SV II. Dabei gab es für die Fördestädter ein besonderes Jubiläum zu feiern: Melf Siemund markierte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 8:1 das 100. Saisontor für den unangefochtenen Spitzenreiter.