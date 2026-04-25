Melf Siemund knackt für TSB die 100-Tore-Marke beim 9:1 in Heide

Stürmer Melf Siemund (re., TSB Flensburg). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSB Flensburg bleibt in der Landesliga Schleswig das Maß aller Dinge. Am 27. Spieltag unterstrich der bereits feststehende Oberliga-Aufsteiger seine Ausnahmestellung mit einem krachenden 9:1-Auswärtssieg beim Tabellenschlusslicht Heider SV II. Dabei gab es für die Fördestädter ein besonderes Jubiläum zu feiern: Melf Siemund markierte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 8:1 das 100. Saisontor für den unangefochtenen Spitzenreiter.