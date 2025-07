Meldungen im Kreis Euskirchen - Herrenfußball

Die Kreisliga A und die beiden Kreisligen B starten mit 14 Mannschaften in die neue Saison. Wie viele Kreisligen C es geben wird ist noch nicht sicher. Es wird aber wohl eher auf 3 Staffeln mit 11-12 Mannschaften herauslaufen, als auf 2 Staffeln mit 17-18 Mannschaften.

Nächste Woche wissen wir mehr. Bis dahin darf spekuliert werden.



Neu dabei ist in dieser Saison nur die SG Erfthöhen.

Nicht gemeldet im Vergleich zur letzten Saison wurden Roitzheim 2, Roitzheim 3, Niederelvenich 2, Dreiborn 2, Wüschheim 3 und Bliesheim 2