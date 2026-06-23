Meldet jetzt eure Sommerturniere an FuPa Brandenburg!

– Foto: FuPa-Grafik

Die Sommerpause ist im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg wenige Tage alt – und schon stehen die ersten Sommerturniere vor der Tür. Viele Sportwochen, Blitzturniere und traditionsreiche Pokalturniere stehen auch in dieser Pause wieder an.

Die Planungen sind bei vielen Ausrichtern und Vereinen längst beendet. Selbstverständlich wollen wir auch auf FuPa diese Turniere abbilden. Dazu brauchen wir aber eure Unterstützung: Meldet uns gerne eure Sommerturniere, mit kompletten Spielplan, Infos zum Teilnehmerfeld und euer Turnierplakat im jpg-Format oder eben die Infos, die bereits feststehen.

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