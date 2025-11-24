Meldet jetzt eure Hallenturniere an FuPa!

per WhatsApp an 0162-31 77 168 oder nutze diesen Link.

Jetzt Turnierverwalter werden!

Ihr wollt das Turnier live tickern, die Kader einpflegen und das Geschehen in Echtzeit begleiten? Dann meldet euch bei uns. Wir tragen euch als Turnierverwalter ein. Damit erhaltet ihr die Rechte, um beim Turnier die Gruppenphase und die weiteren Runden anzulegen, die Mannschaften und Torschützen einzutragen, um bestmögliche Statistiken vom Turnier zu erhalten. Dazu könnt ihr auch alle Spiele tickern, dafür gibt es wie gewohnt Prämienpunkte, die ihr dann einlösen könnt.

Wer sein Turnier bei FuPa selbst verwalten möchte, schreibt bitte einfach eine kurze Email. Wir melden uns dann bei euch und erklären alles.

Mit FuPa.TV alle Highlights filmen

Kuriose Tore, Kabinettstückchen wie bei Fifa Street, böse Beinschüsse oder Slapstick-Einlagen: Davon gibt es bei Hallenturnieren reichlich. Ihr könnt diese Szenen per Video festhalten und ihnen ein besonderes Andenken bewahren. Dazu könnt ihr die Spiele per FuPa.TV filmen. Das ist seit wenigen Monaten wieder möglich - die Registrierung ist kinderleicht und natürlich kostenfrei. Mehr Infos gibt es hier. Für's Filmen erhaltet ihr ebenfalls Prämienpunkte.