Meldet jetzt eure Hallenturniere an FuPa!

Der Ligaspielbetrieb im Jahr 2025 nähert sich langsam aber sicher dem Ende zu – und schon steht die Hallensaison vor der Tür. Auch in dieser Winterpause geht es auf dem Parkett rund und es sind spannende Hallenturniere geplant.
Es heißt wieder Budenzauber! Jede Menge Tore, Tricks, Aktion und Spannung bis zum Schluss. Nicht zu verachten bei Hallenturnieren: die dritte Halbzeit!
Die Planungen sind bei vielen Ausrichtern und Vereinen schon angelaufen oder gar beendet. Selbstverständlich wollen wir auch auf FuPa diese Turniere abbilden. Dazu brauchen wir aber eure Unterstützung: Meldet uns gerne eure Hallenturniere, gerne mit Spielplan, Teilnehmerfeld oder eben die Infos, die bereits feststehen.
📩 Sendet uns dafür einfach eine kurze Email
oder kontaktiert uns ganz einfach
per WhatsApp an 0162-31 77 168 oder nutze diesen Link.
Ihr wollt das Turnier live tickern, die Kader einpflegen und das Geschehen in Echtzeit begleiten? Dann meldet euch bei uns. Wir tragen euch als Turnierverwalter ein. Damit erhaltet ihr die Rechte, um beim Turnier die Gruppenphase und die weiteren Runden anzulegen, die Mannschaften und Torschützen einzutragen, um bestmögliche Statistiken vom Turnier zu erhalten. Dazu könnt ihr auch alle Spiele tickern, dafür gibt es wie gewohnt Prämienpunkte, die ihr dann einlösen könnt.
Wer sein Turnier bei FuPa selbst verwalten möchte, schreibt bitte einfach eine kurze Email. Wir melden uns dann bei euch und erklären alles.
Kuriose Tore, Kabinettstückchen wie bei Fifa Street, böse Beinschüsse oder Slapstick-Einlagen: Davon gibt es bei Hallenturnieren reichlich. Ihr könnt diese Szenen per Video festhalten und ihnen ein besonderes Andenken bewahren. Dazu könnt ihr die Spiele per FuPa.TV filmen. Das ist seit wenigen Monaten wieder möglich - die Registrierung ist kinderleicht und natürlich kostenfrei. Mehr Infos gibt es hier. Für's Filmen erhaltet ihr ebenfalls Prämienpunkte.