Melda Sefer führt den TSV Ludwigsburg in Unterzahl zum Erfolg

Trotz ihrer herausragenden Rolle im Team kam die Nachricht von der Wahl zur Spielerin der Woche für die Fußballerin unerwartet. „Vielen Dank. Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet“, zeigt sich Melda Sefer gerührt von der Anerkennung. Doch für sie steht das Kollektiv immer an erster Stelle: „Ich habe mich natürlich sehr gefreut, vor allem, weil es auch eine Anerkennung für unser gesamtes Team ist.“

Auch wenn sie selbst ein Tor zum Sieg beisteuerte, liegt die größte Freude für die Offensivspielerin im gemeinschaftlichen Erfolg und der Schönheit des Spielzugs. „Am liebsten erziele ich meine Tore nach einem schnellen Angriff oder einem schönen Zusammenspiel mit meinen Mitspielerinnen“, erklärt sie ihre fußballerische Philosophie. Das Gefühl, wenn der Plan aufgeht, sei unbeschreiblich: „Wenn der Ball nach einer Kombination im Netz landet, fühlt sich das einfach am besten an.“

Der 2:1-Erfolg gegen den SV Horrheim II wird in Ludwigsburg noch lange in Erinnerung bleiben, denn er war ein Triumph über die Widrigkeiten des Spielverlaufs. „Der 2:1-Sieg gegen den SV Horrheim II war vor allem eine Mentalitätsleistung“, analysiert Melda Sefer leidenschaftlich. Ihre Mannschaft musste eine enorme Last tragen: „Ab der 31. Minute mussten wir in Unterzahl spielen, aber wir sind noch enger zusammengerückt und haben füreinander gekämpft.“ Aber es blieb die taktische Ordnung gewahrt: „Trotz der schwierigen Situation sind wir ruhig geblieben, haben defensiv sehr diszipliniert gearbeitet und unsere Chance zum Sieg genutzt. Dass wir das Spiel in Unterzahl gewinnen konnten, zeigt unseren starken Teamgeist, was mich als Kapitänin sehr stolz macht.“

Ein Verein als Spiegel der Welt

Was den TSV Ludwigsburg so einzigartig macht, ist für Melda Sefer weit mehr als nur das Geschehen auf dem grünen Rasen. Es ist die menschliche Vielfalt, die den Club prägt. „Der TSV Ludwigsburg ist für mich besonders, weil wir nicht nur sportlich zusammenhalten, sondern auch menschlich einfach eine richtig coole, offene und multikulturelle Mannschaft sind“, schwärmt sie. Es ist dieses Mosaik aus Hintergründen, das die Identität des Teams formt: „Jede bringt ihre eigene Persönlichkeit und Geschichte mit, und genau das macht uns einzigartig.“

Wurzeln, Adrenalin und die Lust am Duell

Ihre sportliche DNA und ihre Vorlieben auf dem Platz sind klar definiert. Als Kapitänin mit bosnischen und türkischen Wurzeln schlägt ihr Herz bei Länderspielen für zwei Nationen: „Als Bosnierin und Türkin fiebere ich jedoch bei Länderspielen besonders mit den Nationalmannschaften aus Bosnien und Herzegowina und der Türkei mit.“ Wenn sie selbst die Fußballschuhe schnürt, sucht sie die Gefahr im letzten Drittel: „Besonders gerne spiele ich im offensiven Bereich, da es schnell nach vorne geht, man in direkte Duelle kommt und das Adrenalin steigt.“

Ziele zwischen Stabilisierung und Fortschritt

Aktuell belegt der TSV Ludwigsburg den 9. Tabellenplatz, doch die Kapitänin hat klare Ambitionen für die verbleibenden Partien. „Unser Ziel für den Rest der Saison ist es, uns weiter zu stabilisieren, als Team zu wachsen und tabellarisch noch ein paar Plätze gutzumachen“, gibt sie die Richtung vor. Dabei zählt vor allem die Konstanz. Auch persönlich hat sie ihre Entwicklung fest im Blick: „Mittel- und langfristig möchte ich mich individuell weiterentwickeln, sowohl technisch als auch taktisch.“

Von der Förderschule zum Reisefieber

Abseits des Platzes widmet sich Melda Sefer einer ebenso anspruchsvollen wie wertvollen Aufgabe. Sie studiert Lehramt Sonderpädagogik mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (ESENT). Den notwendigen Ausgleich zum Studium und dem harten Training findet sie in der Welt und im engsten Kreis. „In meiner Freizeit reise ich sehr gerne und verbringe viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden“, verrät die FuPa-Spielerin der Woche. Es ist diese Balance aus sozialem Engagement, familiärem Rückhalt und sportlichem Ehrgeiz, die sie zu einer so außergewöhnlichen Führungspersönlichkeit macht.