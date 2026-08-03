Meitingen setzt Ausrufezeichen - Zusmarshausen zittert sich zum Sieg Der 3. Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord bot spannende Spiele und einen klaren Sieg des TSV Meitingen. von Raphael Ehrwen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

TSV Meitingen bejubelt ein Tor – Foto: Walter Brugger

Die Bezirksliga Schwaben Nord bot den Zuschauern einen abwechslungsreichen Spieltag mit klaren Siegen, spannenden Duellen und späten Entscheidungen. Besonders der TSV Meitingen setzte mit seinem deutlichen Auswärtserfolg ein Ausrufezeichen, während mehrere Partien erst in der Schlussphase entschieden wurden

Der TSV Meitingen feierte einen auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg bei Türk Gücü Lauingen. Michael Meir brachte die Gäste früh in Führung und schnürte mit zwei weiteren Treffern einen Dreierpack. Alexander Heider traf ebenfalls und bereitete zwei weitere Tore vor. Lauingen fand über weite Strecken kein Mittel gegen die offensivstarken Gäste und kam erst kurz vor Schluss durch Lukas Ün zum Ehrentreffer. 178 Zuschauer verfolgten die Partie.

IDer TSV Zusmarshausen setzte sich in einer abwechslungsreichen Partie knapp gegen den FC Horgau durch. Nach einer Zwei-Tore-Führung kämpften sich die Gäste mit zwei Treffern zurück und glichen aus. In der Schlussphase sorgte Marc Sirch jedoch mit dem entscheidenden Treffer für den Heimsieg. Horgau beendete die Partie zudem nach einer Gelb-Roten Karte gegen Philip Meitinger in Unterzahl. 280 Zuschauer sahen die Begegnung.

Der BC Rinnenthal ließ beim VfL Ecknach nichts anbrennen und gewann souverän mit 3:0. Sebastian Lindermayr brachte die Gäste früh auf Kurs, ehe David Trinkl und Maximilian Heiß den Erfolg nach der Pause endgültig perfekt machten. Ecknach blieb offensiv über die gesamte Spielzeit zu harmlos. Schiedsrichterin Barbara Karmann leitete die Begegnung vor 351 Zuschauern.

m Duell zwischen dem FC Tur Abdin Augsburg und dem TSV Hollenbach gab es keinen Sieger. Die Gäste gingen früh durch Fabian Frieser in Führung, doch nach dem Seitenwechsel gelang Taras Matviichuk der verdiente Ausgleich für die Gastgeber. In einer ausgeglichenen Begegnung blieb es letztlich beim leistungsgerechten Remis. 200 Zuschauer verfolgten die Partie.

Die SG Alerheim drehte einen Rückstand und sicherte sich einen späten Heimsieg gegen den FC Affing. Marco Martens brachte die Gäste zunächst in Führung, ehe Sebastian Hertle mit einem Doppelpack das Spiel zugunsten der Gastgeber entschied. Der Siegtreffer fiel erst kurz vor Schluss. Schiedsrichter Lukas Nartschick leitete die Begegnung vor 230 Zuschauern.

Der SV Wörnitzstein-Berg dominierte die Partie gegen den TSV Nördlingen II bereits in der ersten Halbzeit. Maximillian Bschor eröffnete mit einem Distanzschuss den Torreigen, Florian Moll und Alexander Musaeus erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. In der Schlussphase musste Nördlingen II nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jakob Bühlmeier die Partie in Unterzahl beenden. 150 Zuschauer waren im Rieser Sportpark dabei.

Der VfR Jettingen entschied ein umkämpftes Spiel knapp für sich. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit erzielte Benedikt Ost mit einem sehenswerten Abschluss den entscheidenden Treffer. Wenig später musste der Torschütze allerdings mit der Roten Karte vom Platz. In der Nachspielzeit sah auch Dinkelscherbens Vincent Zott die Gelb-Rote Karte. Beide Mannschaften lieferten sich bis zum Schlusspfiff einen intensiven Kampf.