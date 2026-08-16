Meitingen feiert Kantersieg – Rinnenthal dreht Partie spät Tore +++ Dramatik +++ späte Entscheidungen in der Bezirksliga Schwaben Nord +++ von Raphael Ehrwen · 16.08.2026, 23:29 Uhr · 0 Leser

BC Rinnenthal bejubelt den 3:2 Siegtreffer in der Nachspielzeit – Foto: Daniel Worsch

Der Spieltag der Bezirksliga Schwaben Nord hatte von deutlichen Erfolgen bis zu Entscheidungen tief in der Nachspielzeit alles zu bieten. Für das größte Ausrufezeichen sorgte der TSV Meitingen mit einem 6:1 bei der SG Alerheim, während Horgau einen souveränen 3:0-Erfolg feierte. Besonders dramatisch wurde es bei Tur Abdin Augsburg mit dem Siegtreffer in der 97. Minute sowie beim BC Rinnenthal, der gegen Ehekirchen in der Nachspielzeit aus einem 1:2 noch ein 3:2 machte. Auch Ecknach und Joshofen-Bergheim durften knappe Siege bejubeln und rundeten damit einen abwechslungsreichen Spieltag ab.

Türk Gücü Lauingen hat sich im Auwaldstadion einen wichtigen 2:1-Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft des TSV 1861 Nördlingen gesichert. Die Gastgeber legten mit einer frühen Führung den Grundstein für den Sieg. Nördlingen hatte noch vor der Pause die große Gelegenheit zum Ausgleich, ließ diese jedoch ungenutzt und musste sich am Ende trotz eines späten Anschlusstreffers geschlagen geben. Die Partie begann mit Vorteilen für die Hausherren. Bereits in der 12. Minute bekam Türk Gücü Lauingen einen Strafstoß zugesprochen. Furkan Akaydin übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zur frühen 1:0-Führung. Damit erwischte Lauingen den gewünschten Start und konnte die Begegnung zunächst aus einer komfortablen Position heraus gestalten. Nördlingen ließ sich vom Rückstand allerdings nicht entmutigen und arbeitete sich zunehmend besser in die Partie. In der 36. Minute bot sich den Gästen die große Möglichkeit, noch vor der Halbzeit auszugleichen. Auch der TSV bekam einen Elfmeter zugesprochen, doch Max Göttler konnte die Gelegenheit nicht nutzen und vergab den Strafstoß. Somit nahm Lauingen den knappen Vorsprung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel erwischten erneut die Gastgeber den besseren Moment. In der 55. Minute erhöhte Ozan Safak auf 2:0. Nach Vorarbeit von Hakan Kaya reagierte Safak am schnellsten und verwertete den Abpraller zum zweiten Treffer der Hausherren. Nördlingen stand damit vor einer schwierigen Aufgabe und benötigte nun mindestens zwei Tore für einen Punktgewinn. Die Gäste versuchten anschließend, den Druck zu erhöhen. Mit mehreren Wechseln zur Halbzeit sollte neuer Schwung in die Offensive kommen. Lauingen hielt jedoch dagegen und verteidigte seinen Zwei-Tore-Vorsprung lange Zeit erfolgreich. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal richtig spannend. Der eingewechselte Abdessamad Baba brachte Nördlingen in der 86. Minute zurück ins Spiel. Per Kopf erzielte er den Anschlusstreffer zum 1:2 und sorgte damit für eine hektische Schlussphase. Die Gäste warfen in den verbleibenden Minuten noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen. Damit brachte Türk Gücü Lauingen den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte sich über einen 2:1-Heimsieg freuen. Für Nördlingen war vor allem der vergebene Strafstoß im ersten Durchgang bitter. Der späte Treffer von Baba brachte zwar noch einmal Hoffnung, kam letztlich aber zu spät, um noch einen Punkt aus Lauingen mitzunehmen. Torschützen:

1:0 Akaydin (12./Elfmeter)

2:0 O. Safak (55.)

2:1 Baba (86.) Aufstellung des Türk Gücü Lauingen:

Oktay, Güzel, Tkachenko (74. Cukur), Neziri, Kaya, O. Safak (86. Ö. Safak), Akaydin, Askar, Ün (93. Wiedenmann), Bülbül (39. Yüce), Tasdelen Aufstellung des TSV 1861 Nördlingen II: Okun, Meister (76. Baba), Bühlmeier, Lang (46. May), Milicevic, Lechner, Schein, Göttler, Leister (46. Röthinger), Hopfauf (46. Ernst) Gelbe Karten: Lechner (11.)

Askar (78.)

Baba (80.)

Kaya (90.) Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer Zuschauer: 102

Der TSV Hollenbach hat sich in einer abwechslungsreichen Begegnung mit 4:2 beim TSV Zusmarshausen durchgesetzt. In der Kfz-Teile Kastner-Arena gingen die Gastgeber gleich zweimal in Führung, konnten ihren jeweiligen Vorsprung jedoch nicht behaupten. Hollenbach zeigte vor allem im zweiten Durchgang seine Qualitäten, drehte die Partie innerhalb weniger Minuten und machte den Auswärtssieg in der Nachspielzeit endgültig perfekt. Dabei erwischte Zusmarshausen zunächst den besseren Start. Die Hausherren suchten früh den Weg nach vorne und belohnten sich in der 18. Minute für ihre Bemühungen. Marc Sirch brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen gelungenen Auftakt. Die Freude über den Vorsprung hielt allerdings nur kurz an. Bereits vier Minuten später schlug Hollenbach zurück. Admir Omerbegovic nutzte die Gelegenheit und stellte in der 22. Minute auf 1:1. Danach entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der beide Mannschaften versuchten, noch vor dem Seitenwechsel erneut zuzuschlagen. Weitere Treffer fielen zunächst jedoch nicht. Nach der Pause kam Zusmarshausen erneut besser aus der Kabine. In der 51. Minute war Marius Eberhard zur Stelle und brachte die Gastgeber zum zweiten Mal an diesem Nachmittag in Führung. Mit dem 2:1 schien die Partie zunächst wieder in Richtung der Hausherren zu kippen. Doch Hollenbach ließ sich auch vom zweiten Rückstand nicht beeindrucken. Die Gäste erhöhten den Druck und fanden in der 67. Minute die passende Antwort. Fabian Frieser erzielte den 2:2-Ausgleich und leitete damit die entscheidende Phase der Begegnung ein. Nur vier Minuten später war die Partie endgültig gedreht. Luis Hungbaur traf in der 71. Minute zum 3:2 für den TSV Hollenbach und brachte die Gäste erstmals in Führung. Für Zusmarshausen war dieser schnelle Doppelschlag besonders bitter, nachdem die Mannschaft zuvor zweimal vorne gelegen hatte. In der Schlussphase versuchten die Gastgeber noch einmal, zumindest den Ausgleich zu erzwingen. Hollenbach verteidigte den knappen Vorsprung jedoch und setzte in der Nachspielzeit selbst den letzten Akzent. Der kurz zuvor eingewechselte Adriano Uricchio traf in der 92. Minute zum 4:2 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. So nahm der TSV Hollenbach nach einer starken Aufholjagd alle drei Punkte mit nach Hause. Zusmarshausen zeigte über weite Strecken eine gute Vorstellung und führte zweimal, konnte Hollenbachs starke Phase im zweiten Durchgang jedoch nicht stoppen. Torschützen: 1:0 Sirch (18.)

1:1 Omerbegovic (22.)

2:1 Eberhard (51.)

2:2 Frieser (67.)

2:3 Hungbaur (71.)

2:4 Uricchio (92.) Aufstellung des TSV Zusmarshausen: Husic, Stehle, Fischer, Schimunek (33. Helmschrott), Wilde, Rosenmüller (45. Michl), Miller, Eberhard (65. Jaskolka), Wiedemann, Sirch, Drechsler Aufstellung des TSV Hollenbach: Hartmann, Fischer, Leser, Uhlemair, Hungbaur, Omerbegovic (90. Uricchio), Orban (84. Siedlaczek), Zeyer, Güney, Frieser Gelbe Karten: Rosenmüller (38.)

Wilde (57.)

Ruisinger (57.)

Eberhard (61.)

Drechsler (64.)

Husic (90.)

Uhlemair (93.) Schiedsrichter: Jonas Keppeler Zuschauer: 70

Der VfL Ecknach hat im Nachbarschaftsduell mit dem FC Affing die Oberhand behalten. Beim 2:1 sorgten Maximilian Rauch und Martin Birkl bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Affing kämpfte sich im zweiten Durchgang zwar in die Begegnung hinein, konnte Ecknach aber erst in der Nachspielzeit wirklich überwinden. Die Hausherren ließen von Beginn an erkennen, dass sie die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten wollten. Ecknach agierte zielstrebig und setzte Affing früh unter Druck. Der Lohn folgte in der 16. Minute: Maximilian Rauch nutzte eine Gelegenheit zur 1:0-Führung und brachte den VfL damit früh auf Kurs. Der Rückstand zwang Affing dazu, das eigene Spiel offensiver auszurichten. Die Gäste bemühten sich um eine schnelle Antwort, fanden gegen die gut organisierte Ecknacher Hintermannschaft jedoch kaum ein Durchkommen. Auf der anderen Seite blieb der VfL konsequent und wartete geduldig auf die nächste Möglichkeit. Sieben Minuten vor der Halbzeitpause folgte der zweite Treffer. Martin Birkl war in der 38. Minute zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Damit verschaffte sich Ecknach noch vor dem Gang in die Kabinen eine hervorragende Ausgangslage für den zweiten Durchgang. Affing musste nach Wiederbeginn mehr riskieren und versuchte, die Partie noch einmal zu öffnen. Der VfL stellte sich darauf ein, überließ den Gästen phasenweise mehr Spielanteile und legte den Schwerpunkt auf eine stabile Defensive. Dadurch lief Affing immer wieder an, ohne daraus zunächst Kapital schlagen zu können. Je näher der Schlusspfiff rückte, desto größer wurde der Druck auf die Gastgeber. Affing suchte mit mehr Nachdruck den Weg nach vorne, während Ecknach den Vorsprung mit viel Einsatz verteidigte. Die Zeit arbeitete zunehmend für den VfL, der auch in der Schlussphase kaum zwingende Möglichkeiten zuließ. Ganz ohne Gegentor sollte Ecknach den Nachmittag allerdings nicht beenden. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Stefan Simonovic doch noch der 1:2-Anschlusstreffer. Der Treffer kam für Affing jedoch zu spät, um die Begegnung noch einmal vollständig zu drehen. Unter dem Strich reichte Ecknach damit eine starke und effiziente erste Hälfte zum 2:1-Erfolg. Rauch und Birkl hatten früh das Fundament gelegt, anschließend verteidigte der VfL seinen Vorsprung über weite Strecken konsequent. Affings spätes Aufbäumen wurde zwar noch mit einem Treffer belohnt, für einen Punktgewinn reichte es aber nicht mehr. Torschützen: 1:0 Rauch (16.)

2:0 Birkl (38.)

2:1 Simonovic (95.) Aufstellung des VfL Ecknach: Helfer, Ettner, Baumgärtner (84. Glas), Lapperger, Birkl, Wagner, Koch (55. Koch), Rauch (89. Baiter), Elbl, Framberger, Lippe (46. Heinrichs) Aufstellung des FC Affing: Scherer, Tesic, Simonovic, M. Martens, Karaca (83. Panic), F. Martens (66. Schwarzmüller), Helmschrott, Neels, Jakob, Felder (48. Baumeister), Tutschka Gelbe Karten: Felder (42.)

Rauch (56.)

Karaca (58.)

Jakob (80.)

Simonovic (85.) Schiedsrichter: Patrick Höpfler Zuschauer: 250

Lange deutete in Augsburg alles auf eine torlose Punkteteilung hin, doch tief in der Nachspielzeit fand der FC Tur Abdin Augsburg doch noch den Weg zum Sieg. In einer intensiv geführten Bezirksliga-Partie gegen den SV Wörnitzstein-Berg mussten sich die 150 Zuschauer bis zur 97. Minute gedulden, ehe der entscheidende Treffer zum 1:0 fiel. Über weite Strecken lieferten sich beide Mannschaften eine ausgeglichene Begegnung. Wörnitzstein-Berg hielt defensiv konsequent dagegen und machte es den Augsburgern schwer, gefährlich vor das Tor zu kommen. Auch die Gastgeber arbeiteten konzentriert gegen den Ball, sodass klare Möglichkeiten lange Zeit selten blieben. Mit zunehmender Spieldauer wurde deutlich, dass möglicherweise eine einzige gelungene Aktion über Sieg oder Unentschieden entscheiden würde. Beide Teams investierten viel, fanden im letzten Drittel aber nur selten die nötigen Räume. Entsprechend blieb die Null auch nach dem Seitenwechsel lange auf beiden Seiten stehen. Die Trainer versuchten im Verlauf der zweiten Hälfte mit mehreren Wechseln neue Impulse zu setzen. Tur Abdin brachte unter anderem Simon und Ülger in die Begegnung, später folgten Demir und Khaleel. Auch Wörnitzstein-Berg reagierte personell und versuchte, in der Schlussphase noch einmal frische Kräfte auf den Platz zu bringen. Als die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen war, deutete weiterhin alles auf ein 0:0 hin. Doch die Gastgeber gaben die Suche nach dem entscheidenden Treffer nicht auf – und wurden für ihre Geduld tatsächlich noch belohnt. In der siebten Minute der Nachspielzeit leitete Marcel Akgül die entscheidende Szene ein. Mit einem präzisen Zuspiel setzte er Igor Tsevok in Szene, der vor dem gegnerischen Tor die Ruhe bewahrte und zum viel umjubelten 1:0 vollendete. Für Wörnitzstein-Berg blieb anschließend praktisch keine Zeit mehr, um noch einmal zurückzuschlagen. Damit entschied Tur Abdin Augsburg eine lange offene Begegnung buchstäblich in letzter Sekunde für sich. Wörnitzstein-Berg stand über nahezu die gesamte Spielzeit defensiv stabil, musste die Heimreise nach dem späten Gegentreffer aber dennoch ohne Punkt antreten. Torschützen: 1:0 Tsevok (97.) Aufstellung des FC Tur Abdin Augsburg: Eryildirim, Hassan (63. Simon), B. Kurt, E. Kurt, S. Kurt, Akgül, Matviichuk (86. Demir), Tsevukh, Hikmet Hassan (90. Khaleel), Savkin (63. Ülger), Goncalves de Oliveira Aufstellung des SV Wörnitzstein-Berg: Scherl, Haberstatter (29. Lombardi), Dietrich, Hoser (74. Bissinger), Bschor, Schmidbaur (74. Morasch), Musaeus (87. Strobel), Panknin, Bednar, Bauer, Moll (88. Färber) Gelbe Karten: Dietrich (30.)

Musaeus (41.)

Schmidbaur (68.) Schiedsrichter: Marco Häring Zuschauer: 150

Der TSV Meitingen hat bei der SG Alerheim ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim 6:1-Auswärtserfolg bestimmten die Gäste vor 250 Zuschauern über weite Strecken das Geschehen und sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Besonders Alexander Heider drückte der Begegnung mit zwei Treffern seinen Stempel auf. Meitingen übernahm früh die Initiative und benötigte nur eine Viertelstunde, um erstmals zuzuschlagen. Alexander Heider setzte zu einem gefühlvollen Heber an, der über den Innenpfosten den Weg ins lange Eck fand. Mit dem sehenswerten Treffer zum 0:1 war der Bann gebrochen. Alerheim versuchte anschließend, dem Druck der Gäste standzuhalten, doch Meitingen blieb offensiv zielstrebig. In der 30. Minute folgte der zweite Treffer. Nach einer präzisen Rücklage kam Andreas Hummel zum Abschluss und erhöhte auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe für die Hausherren deutlich schwieriger: Raphael Mahler verwandelte einen Freistoß und schraubte das Ergebnis auf 3:0. Wer nach der Pause auf eine Reaktion der SG Alerheim gehofft hatte, sah sich schnell mit der nächsten Meitinger Offensivaktion konfrontiert. Erneut war Heider zur Stelle und schnürte mit einem Kopfball seinen Doppelpack. Spätestens mit dem 4:0 war die Begegnung praktisch entschieden. Doch die Gäste hatten noch nicht genug. Auch Daniel Deppner durfte sich in die Torschützenliste eintragen und erhöhte ebenfalls per Kopf auf 5:0. Meitingen präsentierte sich damit nicht nur spielerisch überlegen, sondern zeigte sich auch bei hohen Bällen äußerst gefährlich. Ganz ohne eigenen Treffer sollte Alerheim den Nachmittag allerdings nicht beenden. Simon Löfflad sorgte mit dem Ehrentreffer zumindest noch für etwas Ergebniskosmetik. An der deutlichen Niederlage änderte dies jedoch nichts. Den letzten Treffer der Partie erzielten wieder die Gäste. Der eingewechselte Philipp Stigloher setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt und stellte den 6:1-Endstand her. Damit nahm der TSV Meitingen nach einer offensiv überzeugenden Vorstellung verdient alle drei Punkte mit nach Hause. Für Alerheim war gegen die hohe Effizienz der Gäste an diesem Tag nur wenig auszurichten. Torschützen: 0:1 Heider (14.)

0:2 Hummel (29.)

0:3 Mahler (36.)

0:4 Heider (56.)

0:5 Deppner (62.)

1:5 Löfflad (82.)

1:6 Stigloher (86.) Aufstellung der SG Alerheim: Samuel Hertle, Schroeppel, Hecht, Heuberger, Greiner, Veit (70. Feil), Zwölfer (53. Fuchsluger), Sebastian Hertle, Ziegler (46. Sieber), Sandmeyer, Löfflad Aufstellung des TSV Meitingen: Schmitt, Mahler, Kewitz (77. Thang), Heider (67. Stigloher), Meir, Meitinger (77. Mazur), Hummel, Zourkout, Fritsch, Chouiloulidis (67. Falch), Deppner (62. Erhard) Gelbe Karten: Schroeppel (35.) Schiedsrichterin: Barbara Karmann Zuschauer: 250

Ein Treffer, eine stabile Defensive und drei Punkte: Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat ihren Auftritt beim TSV Dinkelscherben mit einem knappen 1:0-Erfolg gekrönt. Im Kaiserberg-Stadion genügte den Gästen ein Treffer von Christoph Hollinger, während Dinkelscherben trotz eigener Möglichkeiten bis zum Schlusspfiff vergeblich auf den Ausgleich drängte. Die Anfangsphase verlief zunächst ohne größere Höhepunkte. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und waren darauf bedacht, dem Gegner möglichst wenig Raum anzubieten. Dinkelscherben versuchte vor heimischer Kulisse Akzente zu setzen, während Joshofen-Bergheim geduldig auf seine Möglichkeiten wartete. Nach etwas mehr als einer halben Stunde schlugen die Gäste schließlich zu. Vincent Porombka bereitete die entscheidende Szene mustergültig vor und fand Christoph Hollinger, der die Gelegenheit konsequent nutzte. Mit einem präzisen Abschluss brachte er Joshofen-Bergheim in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Der Rückstand zwang Dinkelscherben dazu, offensiv mehr zu investieren. Die Gastgeber suchten noch vor dem Seitenwechsel nach einer Antwort, konnten die gut organisierte Defensive der SpVgg jedoch nicht entscheidend überwinden. Somit ging Joshofen-Bergheim mit dem knappen Vorsprung in die Kabine. Im zweiten Durchgang erhöhte Dinkelscherben seine Bemühungen. Die Hausherren versuchten, mehr Druck aufzubauen und den Ausgleich zu erzwingen. Mit mehreren Wechseln sollte in der Schlussphase noch einmal frischer Schwung in die Offensive kommen. Joshofen-Bergheim hielt jedoch konzentriert dagegen und verteidigte den eigenen Strafraum konsequent. Je näher das Ende rückte, desto mehr musste Dinkelscherben riskieren. Die Gastgeber kamen zwar zu Möglichkeiten, der entscheidende Abschluss zum 1:1 wollte allerdings nicht gelingen. Auf der anderen Seite konzentrierten sich die Gäste zunehmend darauf, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Am Ende erwies sich Hollingers Treffer aus der 31. Minute tatsächlich als das Tor des Tages. Joshofen-Bergheim sicherte sich mit einer konzentrierten Defensivleistung einen hart erarbeiteten 1:0-Auswärtssieg. Dinkelscherben blieb trotz seiner Bemühungen ohne eigenen Treffer und musste die drei Punkte den Gästen überlassen. Torschützen: 0:1 C. Hollinger (31.) Aufstellung des TSV Dinkelscherben: Morhart, Kastner, Schmid, Singl, Ritter (75. Yildiz), Klingenstein (80. Pachinger), Völk (64. Kak), Seibold, Keisinger, Kubina, Avci Aufstellung der SpVgg Joshofen-Bergheim: Gunnesch, Neff (71. Fischer-Stabauer), Kneißl (76. Burghart), Zeller, J. Hollinger (76. Rehm), C. Hollinger (89. Marques), Zisler, Zeller, Plach, Porombka, Fetsch (89. Angermayr) Gelbe Karten: Ritter (58.)

Avci (92.) Schiedsrichter: Raphael Egg Zuschauer: 210

Der FC Horgau hat gegen den VfR Jettingen einen überzeugenden Auftritt hingelegt und sich verdient mit 3:0 durchgesetzt. Vor 100 Zuschauern legten die Gastgeber bereits vor der Pause den Grundstein für ihren Erfolg. Besonders Lukas Raunft wurde mit zwei Kopfballtreffern zum entscheidenden Mann, während Jettingen offensiv kaum zur Entfaltung kam. Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab. Horgau übernahm mit zunehmender Spielzeit jedoch immer mehr die Initiative und schaffte es, die Gäste weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Jettingen fand nur selten Möglichkeiten, die kompakte Defensive der Hausherren ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. In der 31. Minute fiel schließlich der Führungstreffer. Nach einem Foul von Fritz Hagner im Strafraum entschied Schiedsrichter Leonhard Schramm auf Elfmeter. Felix Häberl übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß zum 1:0 für Horgau. Die Gastgeber ließen anschließend nicht nach und nutzten wenig später eine Standardsituation zum zweiten Treffer. Felix Eberle brachte in der 40. Minute eine Ecke gefährlich vor das Jettinger Tor. Dort setzte sich Lukas Raunft durch und köpfte den Ball zum 2:0 ins Netz. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es für den FC Horgau in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild der Partie. Horgau blieb das gefährlichere Team und benötigte gerade einmal sieben Minuten, um für die Vorentscheidung zu sorgen. Wieder führte eine Ecke zum Erfolg und erneut war Raunft in der Mitte zur Stelle. Per Kopf erzielte er in der 52. Minute seinen zweiten Treffer und stellte auf 3:0. Für Jettingen wurde die Aufgabe in der Folge nicht einfacher. Die Gäste fanden weiterhin kaum Lösungen im Spiel nach vorne und konnten sich nur selten gefährlich dem Horgauer Tor nähern. Die Hausherren mussten nach dem deutlichen Vorsprung dagegen nicht mehr das ganz große Risiko eingehen und konzentrierten sich darauf, die Begegnung kontrolliert zu Ende zu bringen. In der Schlussphase verteidigte Horgau seinen Vorsprung konsequent und ließ keinen Treffer der Gäste mehr zu. Damit blieb es beim deutlichen 3:0. Der FC Horgau belohnte sich für eine konzentrierte Vorstellung, zeigte sich bei Standards besonders gefährlich und sicherte sich ohne Gegentor die drei Punkte. Torschützen: 1:0 Häberl (31./Elfmeter)

2:0 Raunft (40.)

3:0 Raunft (52.) Aufstellung des FC Horgau: Häberl, Kirschner, Wurm, Pöllmann (46. Reiter), Meitinger (88. Herr), Vogg, Nagler, Hagner (Blochum), Kugelbrey (59. Tögel), Eberle (59. Wieser), Raunft Aufstellung des VfR Jettingen: Nagel, Schwarz, Fritz (46. Hahn), Heiligmann, Paulheim, Güldner (57. Maier), Bartenschlager, Findler (64. Paulheim), Groepper, Schneider, Di Doi Gelbe Karten: Nagler (48.)

Paulheim (48.)

Meitinger (57.)

Kirschner (68.)

Bartenschlager (75.) Gelb-Rote Karten: Nagler (58./FC Horgau) Schiedsrichter: Leonhard Schramm Zuschauer: 100