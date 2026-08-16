Meitingen feiert Kantersieg – Rinnenthal dreht Partie spät

Torschützen:
1:0 Akaydin (12./Elfmeter)
2:0 O. Safak (55.)
2:1 Baba (86.)
Aufstellung des Türk Gücü Lauingen:
Oktay, Güzel, Tkachenko (74. Cukur), Neziri, Kaya, O. Safak (86. Ö. Safak), Akaydin, Askar, Ün (93. Wiedenmann), Bülbül (39. Yüce), Tasdelen
Aufstellung des TSV 1861 Nördlingen II:
Okun, Meister (76. Baba), Bühlmeier, Lang (46. May), Milicevic, Lechner, Schein, Göttler, Leister (46. Röthinger), Hopfauf (46. Ernst)
Gelbe Karten:
Lechner (11.)
Askar (78.)
Baba (80.)
Kaya (90.)
Schiedsrichter:
Balduin Fischer-Stabauer
Zuschauer:
102
Torschützen:
1:0 Sirch (18.)
1:1 Omerbegovic (22.)
2:1 Eberhard (51.)
2:2 Frieser (67.)
2:3 Hungbaur (71.)
2:4 Uricchio (92.)
Aufstellung des TSV Zusmarshausen:
Husic, Stehle, Fischer, Schimunek (33. Helmschrott), Wilde, Rosenmüller (45. Michl), Miller, Eberhard (65. Jaskolka), Wiedemann, Sirch, Drechsler
Aufstellung des TSV Hollenbach:
Hartmann, Fischer, Leser, Uhlemair, Hungbaur, Omerbegovic (90. Uricchio), Orban (84. Siedlaczek), Zeyer, Güney, Frieser
Gelbe Karten:
Rosenmüller (38.)
Wilde (57.)
Ruisinger (57.)
Eberhard (61.)
Drechsler (64.)
Husic (90.)
Uhlemair (93.)
Schiedsrichter:
Jonas Keppeler
Zuschauer:
70
Die Hausherren ließen von Beginn an erkennen, dass sie die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten wollten. Ecknach agierte zielstrebig und setzte Affing früh unter Druck. Der Lohn folgte in der 16. Minute: Maximilian Rauch nutzte eine Gelegenheit zur 1:0-Führung und brachte den VfL damit früh auf Kurs.
Der Rückstand zwang Affing dazu, das eigene Spiel offensiver auszurichten. Die Gäste bemühten sich um eine schnelle Antwort, fanden gegen die gut organisierte Ecknacher Hintermannschaft jedoch kaum ein Durchkommen. Auf der anderen Seite blieb der VfL konsequent und wartete geduldig auf die nächste Möglichkeit.
Sieben Minuten vor der Halbzeitpause folgte der zweite Treffer. Martin Birkl war in der 38. Minute zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Damit verschaffte sich Ecknach noch vor dem Gang in die Kabinen eine hervorragende Ausgangslage für den zweiten Durchgang.
Affing musste nach Wiederbeginn mehr riskieren und versuchte, die Partie noch einmal zu öffnen. Der VfL stellte sich darauf ein, überließ den Gästen phasenweise mehr Spielanteile und legte den Schwerpunkt auf eine stabile Defensive. Dadurch lief Affing immer wieder an, ohne daraus zunächst Kapital schlagen zu können.
Je näher der Schlusspfiff rückte, desto größer wurde der Druck auf die Gastgeber. Affing suchte mit mehr Nachdruck den Weg nach vorne, während Ecknach den Vorsprung mit viel Einsatz verteidigte. Die Zeit arbeitete zunehmend für den VfL, der auch in der Schlussphase kaum zwingende Möglichkeiten zuließ.
Ganz ohne Gegentor sollte Ecknach den Nachmittag allerdings nicht beenden. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Stefan Simonovic doch noch der 1:2-Anschlusstreffer. Der Treffer kam für Affing jedoch zu spät, um die Begegnung noch einmal vollständig zu drehen.
Unter dem Strich reichte Ecknach damit eine starke und effiziente erste Hälfte zum 2:1-Erfolg. Rauch und Birkl hatten früh das Fundament gelegt, anschließend verteidigte der VfL seinen Vorsprung über weite Strecken konsequent. Affings spätes Aufbäumen wurde zwar noch mit einem Treffer belohnt, für einen Punktgewinn reichte es aber nicht mehr.
Torschützen:
1:0 Rauch (16.)
2:0 Birkl (38.)
2:1 Simonovic (95.)
Aufstellung des VfL Ecknach:
Helfer, Ettner, Baumgärtner (84. Glas), Lapperger, Birkl, Wagner, Koch (55. Koch), Rauch (89. Baiter), Elbl, Framberger, Lippe (46. Heinrichs)
Aufstellung des FC Affing:
Scherer, Tesic, Simonovic, M. Martens, Karaca (83. Panic), F. Martens (66. Schwarzmüller), Helmschrott, Neels, Jakob, Felder (48. Baumeister), Tutschka
Gelbe Karten:
Felder (42.)
Rauch (56.)
Karaca (58.)
Jakob (80.)
Simonovic (85.)
Schiedsrichter:
Patrick Höpfler
Zuschauer:
250
Torschützen:
1:0 Tsevok (97.)
Aufstellung des FC Tur Abdin Augsburg:
Eryildirim, Hassan (63. Simon), B. Kurt, E. Kurt, S. Kurt, Akgül, Matviichuk (86. Demir), Tsevukh, Hikmet Hassan (90. Khaleel), Savkin (63. Ülger), Goncalves de Oliveira
Aufstellung des SV Wörnitzstein-Berg:
Scherl, Haberstatter (29. Lombardi), Dietrich, Hoser (74. Bissinger), Bschor, Schmidbaur (74. Morasch), Musaeus (87. Strobel), Panknin, Bednar, Bauer, Moll (88. Färber)
Gelbe Karten:
Dietrich (30.)
Musaeus (41.)
Schmidbaur (68.)
Schiedsrichter:
Marco Häring
Zuschauer:
150
Der TSV Meitingen hat bei der SG Alerheim ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim 6:1-Auswärtserfolg bestimmten die Gäste vor 250 Zuschauern über weite Strecken das Geschehen und sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Besonders Alexander Heider drückte der Begegnung mit zwei Treffern seinen Stempel auf.
Meitingen übernahm früh die Initiative und benötigte nur eine Viertelstunde, um erstmals zuzuschlagen. Alexander Heider setzte zu einem gefühlvollen Heber an, der über den Innenpfosten den Weg ins lange Eck fand. Mit dem sehenswerten Treffer zum 0:1 war der Bann gebrochen.
Alerheim versuchte anschließend, dem Druck der Gäste standzuhalten, doch Meitingen blieb offensiv zielstrebig. In der 30. Minute folgte der zweite Treffer. Nach einer präzisen Rücklage kam Andreas Hummel zum Abschluss und erhöhte auf 2:0. Noch vor dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe für die Hausherren deutlich schwieriger: Raphael Mahler verwandelte einen Freistoß und schraubte das Ergebnis auf 3:0.
Wer nach der Pause auf eine Reaktion der SG Alerheim gehofft hatte, sah sich schnell mit der nächsten Meitinger Offensivaktion konfrontiert. Erneut war Heider zur Stelle und schnürte mit einem Kopfball seinen Doppelpack. Spätestens mit dem 4:0 war die Begegnung praktisch entschieden.
Doch die Gäste hatten noch nicht genug. Auch Daniel Deppner durfte sich in die Torschützenliste eintragen und erhöhte ebenfalls per Kopf auf 5:0. Meitingen präsentierte sich damit nicht nur spielerisch überlegen, sondern zeigte sich auch bei hohen Bällen äußerst gefährlich.
Ganz ohne eigenen Treffer sollte Alerheim den Nachmittag allerdings nicht beenden. Simon Löfflad sorgte mit dem Ehrentreffer zumindest noch für etwas Ergebniskosmetik. An der deutlichen Niederlage änderte dies jedoch nichts.
Den letzten Treffer der Partie erzielten wieder die Gäste. Der eingewechselte Philipp Stigloher setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt und stellte den 6:1-Endstand her. Damit nahm der TSV Meitingen nach einer offensiv überzeugenden Vorstellung verdient alle drei Punkte mit nach Hause. Für Alerheim war gegen die hohe Effizienz der Gäste an diesem Tag nur wenig auszurichten.
Torschützen:
0:1 Heider (14.)
0:2 Hummel (29.)
0:3 Mahler (36.)
0:4 Heider (56.)
0:5 Deppner (62.)
1:5 Löfflad (82.)
1:6 Stigloher (86.)
Aufstellung der SG Alerheim:
Samuel Hertle, Schroeppel, Hecht, Heuberger, Greiner, Veit (70. Feil), Zwölfer (53. Fuchsluger), Sebastian Hertle, Ziegler (46. Sieber), Sandmeyer, Löfflad
Aufstellung des TSV Meitingen:
Schmitt, Mahler, Kewitz (77. Thang), Heider (67. Stigloher), Meir, Meitinger (77. Mazur), Hummel, Zourkout, Fritsch, Chouiloulidis (67. Falch), Deppner (62. Erhard)
Gelbe Karten:
Schroeppel (35.)
Schiedsrichterin:
Barbara Karmann
Zuschauer:
250
Die Anfangsphase verlief zunächst ohne größere Höhepunkte. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und waren darauf bedacht, dem Gegner möglichst wenig Raum anzubieten. Dinkelscherben versuchte vor heimischer Kulisse Akzente zu setzen, während Joshofen-Bergheim geduldig auf seine Möglichkeiten wartete.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde schlugen die Gäste schließlich zu. Vincent Porombka bereitete die entscheidende Szene mustergültig vor und fand Christoph Hollinger, der die Gelegenheit konsequent nutzte. Mit einem präzisen Abschluss brachte er Joshofen-Bergheim in der 31. Minute mit 1:0 in Führung.
Der Rückstand zwang Dinkelscherben dazu, offensiv mehr zu investieren. Die Gastgeber suchten noch vor dem Seitenwechsel nach einer Antwort, konnten die gut organisierte Defensive der SpVgg jedoch nicht entscheidend überwinden. Somit ging Joshofen-Bergheim mit dem knappen Vorsprung in die Kabine.
Im zweiten Durchgang erhöhte Dinkelscherben seine Bemühungen. Die Hausherren versuchten, mehr Druck aufzubauen und den Ausgleich zu erzwingen. Mit mehreren Wechseln sollte in der Schlussphase noch einmal frischer Schwung in die Offensive kommen. Joshofen-Bergheim hielt jedoch konzentriert dagegen und verteidigte den eigenen Strafraum konsequent.
Je näher das Ende rückte, desto mehr musste Dinkelscherben riskieren. Die Gastgeber kamen zwar zu Möglichkeiten, der entscheidende Abschluss zum 1:1 wollte allerdings nicht gelingen. Auf der anderen Seite konzentrierten sich die Gäste zunehmend darauf, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.
Am Ende erwies sich Hollingers Treffer aus der 31. Minute tatsächlich als das Tor des Tages. Joshofen-Bergheim sicherte sich mit einer konzentrierten Defensivleistung einen hart erarbeiteten 1:0-Auswärtssieg. Dinkelscherben blieb trotz seiner Bemühungen ohne eigenen Treffer und musste die drei Punkte den Gästen überlassen.
Torschützen:
0:1 C. Hollinger (31.)
Aufstellung des TSV Dinkelscherben:
Morhart, Kastner, Schmid, Singl, Ritter (75. Yildiz), Klingenstein (80. Pachinger), Völk (64. Kak), Seibold, Keisinger, Kubina, Avci
Aufstellung der SpVgg Joshofen-Bergheim:
Gunnesch, Neff (71. Fischer-Stabauer), Kneißl (76. Burghart), Zeller, J. Hollinger (76. Rehm), C. Hollinger (89. Marques), Zisler, Zeller, Plach, Porombka, Fetsch (89. Angermayr)
Gelbe Karten:
Ritter (58.)
Avci (92.)
Schiedsrichter:
Raphael Egg
Zuschauer:
210
Der FC Horgau hat gegen den VfR Jettingen einen überzeugenden Auftritt hingelegt und sich verdient mit 3:0 durchgesetzt. Vor 100 Zuschauern legten die Gastgeber bereits vor der Pause den Grundstein für ihren Erfolg. Besonders Lukas Raunft wurde mit zwei Kopfballtreffern zum entscheidenden Mann, während Jettingen offensiv kaum zur Entfaltung kam.
Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab. Horgau übernahm mit zunehmender Spielzeit jedoch immer mehr die Initiative und schaffte es, die Gäste weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Jettingen fand nur selten Möglichkeiten, die kompakte Defensive der Hausherren ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.
In der 31. Minute fiel schließlich der Führungstreffer. Nach einem Foul von Fritz Hagner im Strafraum entschied Schiedsrichter Leonhard Schramm auf Elfmeter. Felix Häberl übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß zum 1:0 für Horgau.
Die Gastgeber ließen anschließend nicht nach und nutzten wenig später eine Standardsituation zum zweiten Treffer. Felix Eberle brachte in der 40. Minute eine Ecke gefährlich vor das Jettinger Tor. Dort setzte sich Lukas Raunft durch und köpfte den Ball zum 2:0 ins Netz. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es für den FC Horgau in die Halbzeitpause.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild der Partie. Horgau blieb das gefährlichere Team und benötigte gerade einmal sieben Minuten, um für die Vorentscheidung zu sorgen. Wieder führte eine Ecke zum Erfolg und erneut war Raunft in der Mitte zur Stelle. Per Kopf erzielte er in der 52. Minute seinen zweiten Treffer und stellte auf 3:0.
Für Jettingen wurde die Aufgabe in der Folge nicht einfacher. Die Gäste fanden weiterhin kaum Lösungen im Spiel nach vorne und konnten sich nur selten gefährlich dem Horgauer Tor nähern. Die Hausherren mussten nach dem deutlichen Vorsprung dagegen nicht mehr das ganz große Risiko eingehen und konzentrierten sich darauf, die Begegnung kontrolliert zu Ende zu bringen.
In der Schlussphase verteidigte Horgau seinen Vorsprung konsequent und ließ keinen Treffer der Gäste mehr zu. Damit blieb es beim deutlichen 3:0. Der FC Horgau belohnte sich für eine konzentrierte Vorstellung, zeigte sich bei Standards besonders gefährlich und sicherte sich ohne Gegentor die drei Punkte.
Torschützen:
1:0 Häberl (31./Elfmeter)
2:0 Raunft (40.)
3:0 Raunft (52.)
Aufstellung des FC Horgau:
Häberl, Kirschner, Wurm, Pöllmann (46. Reiter), Meitinger (88. Herr), Vogg, Nagler, Hagner (Blochum), Kugelbrey (59. Tögel), Eberle (59. Wieser), Raunft
Aufstellung des VfR Jettingen:
Nagel, Schwarz, Fritz (46. Hahn), Heiligmann, Paulheim, Güldner (57. Maier), Bartenschlager, Findler (64. Paulheim), Groepper, Schneider, Di Doi
Gelbe Karten:
Nagler (48.)
Paulheim (48.)
Meitinger (57.)
Kirschner (68.)
Bartenschlager (75.)
Gelb-Rote Karten:
Nagler (58./FC Horgau)
Schiedsrichter:
Leonhard Schramm
Zuschauer:
100
Dabei gehörte die Anfangsphase zunächst dem FC Ehekirchen. Bereits in der neunten Minute brachte Nicolas Ledl seine Mannschaft in Führung. Luca Manhart hatte den Treffer mit einem präzisen Zuspiel vorbereitet, Ledl nutzte die Gelegenheit konsequent und stellte früh auf 1:0.
Rinnenthal brauchte einige Zeit, um eine passende Antwort zu finden. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gäste jedoch besser in die Begegnung und belohnten sich schließlich in der 37. Minute. Elias Stegmann setzte Benedikt Engl in Szene, der den Ball zum 1:1 im Tor unterbrachte. Damit war die Partie noch vor dem Seitenwechsel wieder völlig offen.
Nach der Pause schlug Ehekirchen erneut zu. Jonathan Krause brachte die Gastgeber zum zweiten Mal an diesem Nachmittag in Führung und stellte auf 2:1. Rinnenthal war damit erneut gefordert und musste einem Rückstand hinterherlaufen.
Die Zeit lief zunehmend gegen den BCR. Ehekirchen verteidigte seinen knappen Vorsprung und schien die drei Punkte bereits fast sicher zu haben. Doch gerade als sich vieles auf einen Heimsieg eingestellt hatte, nahm die Partie eine dramatische Wendung.
In der 90. Minute unterlief Moritz Maiershofer ein folgenschweres Eigentor. Der Ball landete zum 2:2 im eigenen Netz und plötzlich war Rinnenthal wieder zurück im Spiel. Statt sich mit dem späten Punktgewinn zufriedenzugeben, suchten die Gäste in den verbleibenden Minuten sogar noch die Entscheidung.
Diese gelang tatsächlich in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Maximilian Heiß bereitete den Angriff vor und fand Robin Widmann, der die Gelegenheit zum 3:2 nutzte. Innerhalb weniger Minuten hatte Rinnenthal damit aus einem drohenden 1:2 noch einen Auswärtssieg gemacht.
Kurz darauf war Schluss und der BC Rinnenthal durfte einen kaum noch für möglich gehaltenen Erfolg feiern. Ehekirchen hatte zweimal geführt und stand kurz vor den drei Punkten, gab die Partie aber in einer turbulenten Schlussphase noch aus der Hand. Rinnenthal bewies dagegen Moral bis zur letzten Minute und wurde mit einem dramatischen 3:2-Sieg belohnt.
Torschützen:
1:0 Ledl (9.)
1:1 Engl (37.)
2:1 Krause
2:2 Maiershofer (90./Eigentor)
2:3 Widmann (90.+6)
Aufstellung des FC Ehekirchen:
Maiershofer, Schaff, Ledl, Manhart (70. Gschwender – 88. Köstner), Schmid, Seitz (77. Burkhardt), Krause, Füger (80. Thurner), Ettenreich, Halbmayr, Bauer
Aufstellung des BC Rinnenthal:
Treffler, Lindemayr, Heiß, Seidl (74. Müller), Engl (73. Huber), Trinkl (77. Röhrle), Klotz (46. Fesenmayr), Genitheim, Utz, Braun, Stegmann (60. Widmann)
Gelbe Karten:
Utz (45.)
Schmid (53.)
Heiß (62.)
Manhart (66.)
Fesenmayr (69.)
Lindemayr (71.)
Ledl (74.)
Ettenreich (78.)
Klotz (96.)
Widmann (96.)
Schiedsrichter:
Johannes Schön
Zuschauer:
246