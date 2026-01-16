Meistgeklickt & meistgelesen: Die Top Ten 2025 auf FuPa Zürich

Welche Geschichten auf FuPa Zürich haben unsere Community im Jahr 2025 besonders interessiert, beschäftigt und bewegt? Wir haben für euch die 10 Artikel mit den meisten Aufrufen zusammengestellt und liefern euch auch unsere Podcast-Charts. Darüber hinaus erfahrt ihr, welche Ligen, Teams und Fotogalerien im vergangenen Jahr am häufigsten angeschaut wurden.

Meistgelesene Artikel 1. FC Schaffhausen 2: Investor weg - Trainer und Profi-Spieler auch bald? (6'495 Aufrufe) Die zweite Mannschaft des FC Schaffhausen gab auch 2025 zu reden: Nachdem sie in den Vorjahres-Charts noch mit der Ankündigung eines privaten Investors kurz vor dem Jahreswechsel auf Rang 4 der meistgelesenen Artikel vorgedrungen war, reicht es dieses Mal sogar für den Spitzenplatz. Aber erneut sind es keine sportlichen News, die die Munotstädter ganz nach oben katapultiert haben: Das Projekt des russischen Millionärs Leonid Novoselskiy beim FC Schaffhausen II endete nämlich nach nur einer halben Saison wieder, was zu einer grossen Abwanderung von Profi-Spielern und Trainern und gezwungenermassen zu einer Neuausrichtung führte.

2. YF holt FCW-Captain Lekaj - und macht weitere Top-Transfers (3'997) Nach dem verpasstem Aufstieg in die Promotion League wollte es Erstligist YF Juventus im Sommer wissen (und ihr wolltet es lesen): Die Stadtzürcher rüsteten gehörig auf - unter den Neuen waren Spieler mit langjähriger Erfahrung aus Super und Challenge League, so etwa Granit Lekaj, der noch bis zur Winterpause 24/25 Captain und Stammspieler beim FC Winterthur gewesen war. Ein halbes Jahr später können wir sagen: Die Transferoffensive brachte YF nicht nur Rang 2 in unseren Charts, sondern sogar Rang 1 in der Tabelle der Erstliga-Gruppe 3, die von den Stadtzürchern in der Vorrunde fast nach Belieben dominiert wurde. Sieht so ein Aufsteiger aus?