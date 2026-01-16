Meistgeklickt & meistgelesen: Die Top Ten 2025 auf FuPa Zürich

Welche Geschichten auf FuPa Zürich haben unsere Community im Jahr 2025 besonders interessiert, beschäftigt und bewegt? Wir haben für euch die 10 Artikel mit den meisten Aufrufen zusammengestellt und liefern euch auch unsere Podcast-Charts. Darüber hinaus erfahrt ihr, welche Ligen, Teams und Fotogalerien im vergangenen Jahr am häufigsten angeschaut wurden.
Die zweite Mannschaft des FC Schaffhausen gab auch 2025 zu reden: Nachdem sie in den Vorjahres-Charts noch mit der Ankündigung eines privaten Investors kurz vor dem Jahreswechsel auf Rang 4 der meistgelesenen Artikel vorgedrungen war, reicht es dieses Mal sogar für den Spitzenplatz.
Aber erneut sind es keine sportlichen News, die die Munotstädter ganz nach oben katapultiert haben: Das Projekt des russischen Millionärs Leonid Novoselskiy beim FC Schaffhausen II endete nämlich nach nur einer halben Saison wieder, was zu einer grossen Abwanderung von Profi-Spielern und Trainern und gezwungenermassen zu einer Neuausrichtung führte.
Nach dem verpasstem Aufstieg in die Promotion League wollte es Erstligist YF Juventus im Sommer wissen (und ihr wolltet es lesen): Die Stadtzürcher rüsteten gehörig auf - unter den Neuen waren Spieler mit langjähriger Erfahrung aus Super und Challenge League, so etwa Granit Lekaj, der noch bis zur Winterpause 24/25 Captain und Stammspieler beim FC Winterthur gewesen war.
Ein halbes Jahr später können wir sagen: Die Transferoffensive brachte YF nicht nur Rang 2 in unseren Charts, sondern sogar Rang 1 in der Tabelle der Erstliga-Gruppe 3, die von den Stadtzürchern in der Vorrunde fast nach Belieben dominiert wurde. Sieht so ein Aufsteiger aus?
Schon fast ein Jahr alt ist die Story um Cédric Brunner, die am dritthäufigsten gelesen wurde: Der damalige Drittligist FC Wollishofen (der im vergangenen Sommer in die 2. Liga aufgestiegen ist) sicherte sich im Januar 2025 die Dienste des langjährigen FCZ-Profis, der davor sechs Jahre lang in Deutschland für die Arminia Bielefeld und für Schalke 04 gespielt hatte.
Auch das hat interessiert: Der FC Wettswil-Bonstetten gab im August Einblick in die Umwandlung der Sportanlage Moos zur functiomed-Arena für das Cupspiel gegen den FC Zürich. Wer weniger am Stadion und mehr am Spielgeschehen interessiert ist, findet hier den Spielbericht: Mutiger FCWB wird nicht belohnt
Die 3. Liga ist und bleibt spannend: In unserer Zwischenbilanz blickten wir im Oktober auf das erste Drittel der Meisterschaft zurück und wagten einen Ausblick auf den weiteren Saisonverlauf.
Die Schaffhauser Reserven sind ein zweites Mal in den Top Ten vertreten: mit der Verpflichtung von Routinier Liridon Krasniqi im Februar 2025, der auf Instagram über eine Million Follower hat. Er sollte die Interregio-Mannschaft in der Rückrunde als Captain anführen – als Teil des gross angelegten Umbau-Projekts rund um den russischen Investor (siehe Rang 1). Tatsächlich absolvierte Krasniqi in der Rückrunde 24/25 elf Spiele für die Munotstädter, ist seither aber wieder von der FCS-Bildfläche verschwunden.
Eine Modusanpassung mitten in der Saison - das gab im April 2025 zu reden: Die Abteilung Amateurliga des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) entschied nach 20 von 30 zu spielenden Runden in der 2. Liga interregional, dass statt 17 nur 11 Teams absteigen.
Dem Fussball in Zürich-Nord geht es schlecht. Vielleicht so schlecht wie noch nie. Wir nahmen im vergangenen Juni die Quartiervereine Oerlikon/Polizei, Schwamendingen, Seebach und Zürich-Affoltern genauer unter die Lupe und suchten nach den Gründen für die Misere.
Mit Zürich City sorgte im Juni 2025 ein weitere Klub aus dem Norden der Stadt Zürich für Schlagzeilen. Nach dem lang ersehnten Aufstieg in die 2. Liga interregional und nur einem halben Jahr im Amt verliess Trainer Dino Sabato die Stadtzürcher.
Es sollte nicht der letzte Trainerwechsel des Jahres bei Zürich City bleiben: auf Sabato folgte Ergün Dogru, zwischenzeitlich Jürgen Seeberger, dann wieder Dogru und im Dezember gab der Klub die (Wieder-)Verpflichtung von Gabriel Machado bekannt.
Man darf gespannt sein, wie schnell sich das Trainerkarussell 2026 bei Zürich City drehen wird...
Und nochmals der FC Schaffhausen, dieses Mal aber das Fanionteam in der Promotion League: Nach der Kanterniederlage gegen den FC Basel U21 trennte man sich Anfang Oktober per sofort von Trainer Fabio Digenti (er war letztes Jahr bei uns im Podcast zu Gast) und Assistenztrainer Urs Wolfensberger (auch mit ihm gibt es eine Podcastfolge). Damals rätselten wir noch, ob Uli Forte ihr Nachfolger sein könnte. Seit Ende Dezember wissen wir: Nein, es ist David Sesa.
***
Zählt man die Wiedergaben auf Youtube, Spotify und Apple Podcasts zusammen, gibt es einen klaren Sieger unter den "IM MITTELPUNKT"-Podcastfolgen des Jahres 2025: Urs "Wolfi" Wolfensberger macht das Rennen. Mit ihm sprachen wir im vergangenen Frühling darüber, wo er seine fast endlos scheinende Energie herholt und weshalb er sich auch nach über 32 Jahren als Trainer noch immer wie ein kleines Kind auf jedes Training freut.
***
Die Ligen, die in den Top Ten 2025 vertreten sind, sind genau die gleichen zehn wie im Vorjahr. Nur die Platzierungen haben sich leicht verschoben.
Zum Vergleich: Top Ten 2024
***
Zürich City war auch dieses Jahr das gefragteste Team auf FuPa Zürich, gefolgt von Winterthur United (das in der Frünlingsrunde 2024/25 noch als Eisenbahner SV aufgelaufen war) und dem FC Seefeld. Gänzlich aus den Topplatzierungen rausgefallen ist der letztjährige Zweitplatzierte FC Witikon. Neu dabei sind nebst Winterthur United der FC Horgen, Töss, Veltheim und YF Juventus.
***
Letztes Jahr war Zürich City und Fotografen Pascal Kesselmark bei den Top Ten der Bildergalerien noch konkurrenzlos. Dieses Jahr gehen der erste und der zehnte Platz an einen anderen Klub respektive Fotografen/Fotografin. Am meisten betrachtet wurde das FVRZ-Cup-Finalspiel zwischen Volketswil und Unterstrass, welches Reto Schlatter mit der Kamera festgehalten hat. Auf Rang 10 stösst die Bildergalerie von Doris Studer zum Testspiel zwischen Bassersdorf und Höngg II vor.
***
Wer zum Abschluss noch etwas in Erinnerungen schwelgen möchte, findet hier die Jahresrückblicke 2024, 2023 und 2022.
***
Die Aufrufe, die auf FuPa ausgespielt werden, können sich von den Aufrufen, die für diese Auswertung genutzt werden, unterschieden. Das Ranking hat die Redaktion anhand des Rankings im Statistik-Tool Google Analytics aufgestellt.
