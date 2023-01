– Foto: regional - fussball.ch

Meistgeklickt & meistgelesen: Die Top-10-Artikel auf FuPa Zürich Jahresrückblick 2022

Welche Geschichten auf FuPa Zürich haben unsere Community im Jahr 2022 interessiert, beschäftigt und bewegt? Wir haben für euch die 10 Artikel mit den meisten Aufrufen zusammengestellt.

4. Ausschreitungen bei Windisch-Grenchen: Spielabbruch in der 88. Minute

Rassistische Äusserungen, Schlägereien, Zuschauer auf dem Spielfeld - bei der Partie zwischen Windisch und Grenchen in der Interregio-Gruppe 3 kam es zu traurigen Szenen. Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter die Interregio-Partie beim Stand von 1:1 abbrechen. Wie es danach am grünen Tisch weiterging, darüber haben wir ebenfalls berichtet: Zuerst wurde eine Nullwertung beschlossen, dann ein Grenchner Rekurs gutgeheissen und das Spiel nachträglich 3:0 forfait für die Solothurner gewertet.

Nach Rudelbildung: Die Partie zwischen Grenchen und Windisch musste abgebrochen werden. (Symbolbild) – Foto: Thies Meyer

5. "Auch wenn man enttäuscht ist, muss man professionell bleiben"

Der überraschende Wechsel von Assistenztrainer Ergün Dogru Vogt zu Kosova kurz vor der Winterpause sorgte beim FC Baden für viel Wirbel. Im Interview mit FuPa Zürich sprach der 49-Jährige über seine Beweggründe, erzählte, wie er dank Baden die Freude am Fussball wiedergefunden hat, warum er trotzdem nicht länger Assistent bleiben wollte und was er in der Rückrunde mit Erstligist Kosova erreichen will.