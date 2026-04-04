Meistertrainer verlassen den TuS Haren nach Saisonende

Ragne da Paixao und Tim Held beenden ihre Tätigkeit beim TuS Haren zum Ende der Saison 2025/26. Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Zeit mit Meisterschaft und Aufstieg richtet sich der Blick nun auf einen geordneten Abschied.

Im Juli 2024 übernahmen Ragne da Paixao und Tim Held die Mannschaft des TuS Haren in einer schwierigen Situation. Innerhalb kurzer Zeit stabilisierten sie das Team und führten es zurück auf die Erfolgsspur. Höhepunkt ihrer Amtszeit waren die Meisterschaft sowie der Aufstieg in die Kreisliga Emsland.

Ungeachtet der bevorstehenden Trennung liegt der Fokus beider Trainer darauf, die laufende Saison gemeinsam erfolgreich zu Ende zu bringen. Der Verein ruft dazu auf, dem Trainer-Duo einen würdigen Abschied zu bereiten und bedankt sich für deren Einsatz, Leidenschaft und die gemeinsamen Erfolge.

Nach einer insgesamt durchwachsenen Hinrunde wurde entschieden, zur neuen Saison einen neuen Weg einzuschlagen. Tim Held hatte seinen Abschied bereits frühzeitig aus privaten und beruflichen Gründen angekündigt, um dem Verein Planungssicherheit zu geben. Für Ragne da Paixao kam die Entscheidung des Vereins hingegen unerwartet, insbesondere vor dem Hintergrund der positiven sportlichen Entwicklung.

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Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!