Meistertrainer Demir sucht neue Herausforderung: „Bis zur Regionalliga traue ich mir alles zu“

„Uns war klar, dass wir als Aufsteiger Lehrgeld bezahlen. Trotzdem war die Saison ein riesengroßer Erfolg“, sagt Demir rückblickend. „Wir hatten eine tolle Stimmung in der Mannschaft, das wird immer vergessen. Aber wegen einiger Meinungsverschiedenheiten mit dem Verein habe ich beschlossen, nicht mehr weiterzumachen.“

Die Auszeit nutzte Demir, um sich weiterzubilden. Mit Fußball beschäftigte er sich in dieser Zeit kaum und war viel unterwegs: „Ich arbeite viel an mir selbst. Ich gehe ins Gym und auch laufen.“ Auch für Urlaube in Italien, Kroatien und Österreich hatte Demir Zeit. Die freien Minuten mit Familie und Freunden genießt er aktuell sehr. Besonders viel Zeit verbringt er mit seinem Hund, erwähnte Demir im Gespräch mit Fußball vor Ort.

Zur kommenden Saison ist Demir auf der Suche nach einem neuen Verein. Die Liga spielt für den 40-Jährigen dabei auf den ersten Blick keine Rolle. Wichtig ist ihm etwas anderes: „Ich will mit einem ambitionierten Verein arbeiten, der klare Ziele und eine Struktur hat. Da ist die Liga unabhängig. Ich werde kein Angebot mehr annehmen, nur um an der Seitenlinie zu stehen. Es muss mich umhauen.“

Angebote aus der Bayernliga: Das sind Demirs Zukunftspläne

Angebote hatte Demir von der Bayernliga abwärts bereits erhalten, doch gepasst hat es bislang nie. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass Demir seine Zielstrebigkeit verloren hat – ganz im Gegenteil. Der Übungsleiter ist hungriger denn je: „Von Bezirksliga zur Regionalliga traue ich mir alles zu. Ich habe aktuell mit sehr vielen höherklassigen Spielern Kontakt. Mit denen will ich in Zukunft arbeiten. Ich werde bei meinem neuen Verein die Transfers tätigen.“

Konkrete Ziele hat Demir derzeit noch nicht: „Den Job als Trainer habe ich nur als Hobby gesehen. Das ist ein guter Ausgleich zu meinem Alltag. Dennoch will ich auf jeden Fall so hoch spielen wie möglich“, sagte Demir. „Ich habe mich souverän als Aufsteiger in der Landesliga bewiesen und auch einige Erfolge hinter mir.“ Fatih Ingolstadt führte Demir aus der Kreisklasse in die Bezirksliga. Manching aus der Bezirksliga in die Landesliga. Wo es weiter geht, dürfte die Zeit zeigen. (sb)