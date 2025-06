Meistertrainer bleibt in Weilimdorf

Vojkan Vukmirovic bleibt für zwei weitere Spielzeiten beim TSV Weilimdorf. Nachdem der Cheftrainer im Januar 2025 sein Amt in Weilimdorf übernahm, führte er das Team zu seiner vierten Deutschen Meisterschaft. Für den Trainer war es der zweite Titel in Deutschland, nachdem er bereits 2022 mit dem Stuttgarter Futsal Club die Schale in die Luft hob.

„Vojkan hat in den vergangenen Monaten eine hervorragende Arbeit bei uns geleistet, nachdem er das Team in der Mitte der Saison übernommen hatte. Wir freuen uns sehr auf die kommenden zwei Jahre, in denen wir gemeinsam einige Ziele erreichen wollen. Wir sind überzeugt von seinen Fähigkeiten und seiner Herangehensweise“, so Vorstandsvorsitzender Daniel Nötzold.