Meisterträume vorbei? Wischhafen/Dornbusch mit Packung in Mulsum

– Foto: Tim Scholz

Die beiden Aufsteiger stehen in der 4. Kreisklasse bereits seit letzter Woche fest, jetzt dürfte auch die Meisterfrage geklärt sein. Und auch der Kampf gegen den letzten Platz ist entschieden.

Der TuSV Bützfleth II musste nicht spielen, konnte ganz ruhig mit ansehen, wie der FC Wischhafen/Dornbusch II beim FC Mulsum/Kutenholz III mit 1:6 unter die Räder kam. Während die Kehdinger mit einem Minikader nach Mulsum fuhren, war der Kader der Hausherren gespickt mit ehemaligen Bezirksliga- und Kreisligakickern. Das macht die Sache für das Spitzenspiel am Wochenende nach Pfingsten klar, dem TuSV Bützfleth reicht schon ein Unentschieden, um vorzeitig Meister zu werden. Der FC Wischhafen/Dornbusch II steht allerdings auch schon als Aufsteiger fest. Großenwörden bricht Serie

Seit dem 15. März 2025 hatte der TSV Großenwörden II kein Punktspiel mehr gewonnen, es drohte mal wieder der letzte Platz im Landkreis Stade. Jetzt gab es in Wischhafen, beim FC III ein deutliches 5:1. Damit wird der Titel "Schlechteste Mannschaft im Kreis Stade" mit ziemlicher Sicherheit an den FC Wischhafen/Dornbusch III gehen. Lühe gewinnt Derby