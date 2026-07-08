Meistertitel als Schlusspunkt

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der TSV Zierenberg wird in der kommenden Saison keine Frauenmannschaft mehr stellen. Das teilte der Verein in seinen sozialen Medien mit. Damit endet für die Fußballerinnen eine gemeinsame Reise, die sportlich kaum erfolgreicher hätte abgeschlossen werden können: In der Saison 2025/26 feierte das Team die Meisterschaft in der Kreisliga B.

Der Abschied fällt dem Verein sichtbar schwer. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ blicke man auf das Ende der Mannschaft, heißt es in der Mitteilung. Der Titelgewinn zum Abschluss verleiht dem Rückzug eine besondere Note: Die Zierenbergerinnen verabschieden sich nicht leise, sondern als Meisterinnen aus dem Spielbetrieb.

Dankbarkeit im Fokus

Der Verein nutzte die Bekanntgabe zugleich für einen umfassenden Dank. Gewürdigt wurden die Trainer für ihren Einsatz, ihre Unterstützung und ihre Beharrlichkeit, ebenso die Betreuer und Helfer im Umfeld der Mannschaft. Auch die Altherren, die Fans sowie jede einzelne Spielerin wurden ausdrücklich erwähnt. Sie alle hätten in den vergangenen Jahren ihren Teil zu einer Entwicklung beigetragen, die nun mit vielen Erinnerungen endet.