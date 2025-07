Meisterstück zum Abschied: Trainer Christian Brix führt Türkenfeld in die Kreisliga

Vor zwei Jahrzehnten stieg der TSV Türkenfeld zuletzt in die Kreisliga auf, ehe es ihm heuer wieder glückte. Beide Male dabei: Christian Brix.

Türkenfeld – Erst zum zweiten Mal in seiner 102-jährigen Geschichte konnte der TSV Türkenfeld den Aufstieg in die Kreisliga feiern. Zuletzt gelang das dem TSV vor zwei Jahrzehnten. Damit gerechnet hatten auch diesmal nur die wenigsten. Doch die Türkenfelder hatten ein Aufstiegs-erfahrenes Ass im Ärmel: der scheidende Trainer Christian Brix. „Vor 30 Jahren bin ich unter Trainer Paul Glück als Spieler mit der Mannschaft in die Kreisliga aufgestiegen“, erinnert sich der 55-Jährige, der sich nun ins Trainer-Rentnerdasein verabschiedet. Dieses Kunststück hat er nun wiederholt.

Mit einem Großteil der Spieler, mit denen er nun den Kreisklassen-Titel errang, arbeitete er teilweise seit der F-Jugend zusammen, erzählte Brix. Bevor er vor anderthalb Jahren die vom Abstieg bedrohte erste Mannschaft übernahm, hatte er drei Jahre lang als Trainer der zweiten Mannschaft fungiert und so schon ein Gespür für die Kicker der ersten Garde bekommen. „Ich habe gewusst, was in der Mannschaft steckt und mit ihr den Klassenerhalt in der Kreisklasse geschafft“, so Brix. Und auch sein Talent für Aufstiege stellte er da schon unter Beweis: Die zweite TSV-Garde führte er in die A-Klasse.

Siegesserie nach Stolperstart

Dabei begann die Saison 2024/25 alles andere als vielversprechend. Nach einer eigentlich guten Vorbereitung verlor der TSV bei der SpVgg Wildenroth – trotz einer 2:1-Führung. „Danach fragte sich jeder, spielen wir nun wieder um den Abstieg, oder um den Aufstieg?“, erzählt Brix. Die Antwort gaben die Türkenfelder auf dem Platz: Die nächsten drei Begegnungen gewann der TSV deutlich. Selbstvertrauen und Moral stiegen, wie sich auf dem Kunstrasen in Gröbenzell zeigte, als die Brix-Elf einen 0:3-Rückstand aufholte und noch einen Punkt rettete.

Einen ersten Rückfall erlebte die Mannschaft, als am 13. Spieltag zuhause gegen den ärgsten Widersacher aus Egenburg 0:2 verloren wurde. Gleich danach revanchierte man sich aber zum Rückrundenauftakt gegen Wildenroth für die Hinrunden-Niederlage und gewann mit 3:1. Mit einem Punkt Rückstand auf Egenburg musste der TSV auf dem zweiten Tabellenplatz überwintern, nachdem man in Adelshofen nicht über ein 0:0 hinauskam.

Unaufhaltsam in Saisonhälfte zwei

Mit dem Vorsatz, den direkten Aufstieg doch noch zu packen, war der TSV dann im neuen Jahr in die restlichen Spiele gestartet. Doch wieder gab es zunächst einen Dämpfer, als man in Schöngeising eine 1:0-Führung herschenkte und 1:2 verlor. Dann aber gelang Türkenfeld eine Serie bis quasi zum „Finale“. „Wir waren schwer auszurechnen“, begründete Brix den Erfolg. „Bei uns war das Toreschießen nicht auf einen Stürmer fixiert, sondern sieben, acht konnten treffen.“ Mit 150 Zuschauern im Rücken ging es am letzten Spieltag als Tabellenführer zum Showdown nach Egenburg. Ein Remis würde reichen, um das Zwei-Punkte-Polster vor Egenburg zu verteidigen. Beim Schlusspfiff stand's 2:2. Brix‘ „Meisterstück“ im wahrsten Sinne des Wortes war vollendet.

Und der 55-Jährige traut seiner nun Ex-Mannschaft auch eine Liga höher einiges zu: „Ich gehe davon aus, dass der TSV eine gute Rolle in der neuen Liga spielen wird.“ Ein Mittelfeldplatz sei auf jeden Fall drin. „Die Mannschaft ist gereift, hat ein gutes Durchschnittsalter, mit einigen erfahrenen Spielern in ihren Reihen.“ (Dieter Metzler)