Meisterstück perfekt: Sportclub kehrt in die Bezirksliga zurück

Der SC Regensburg ist zurück in der Bezirksliga! – Foto: Verein/privat

Der zweite Matchball sitzt! Der Sportclub hat am letzten Spieltag sein Meisterstück in der Kreisliga 1 perfekt gemacht. Zu Gast in Harting war Zittern angesagt. Letztlich sollte den Regensburgern ein frühes Sarisakal-Tor zum 1:0-Sieg reichen. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel am Sonntagabend keine Grenzen mehr. Dem Sportclub ist die direkte Rettung in die Bezirksliga gelungen – ein perfekter Abschluss auch für Langzeit-Trainer Thomas Karl, der nun sein Traineramt abgibt und nur mehr als sportlicher Leiter fungiert. Der FC Oberhinkofen geht als Vizemeister in die Relegation. Beim 7:1-Kantersieg über Kareth II schossen sich die Farahmand-Schützlinge schon mal warm. In de Saisonverlängerung geht auch die SG Walhalla. Weil die SGW in Obertraubling leer ausging und parallel der FC Laub über Wörth hinwegrollte (7:1), feiert Laub den direkten Klassenerhalt und Walhalla muss sein Glück in der Relegation versuchen. Erster Gegner ist am kommenden Sonntag der SV Wiesent.



Ein Tor reichte dem Sportclub Regensburg, um am letzten Spieltag der Saison beim SV Harting die drei Punkte abzuholen und sich zum Meister zu küren. Den Siegestreffer landete Luis Sarisakal in der 17. Spielminute. Für die Gastgeber gab des in der 53. Minute eine Zeitstrafe (Andreas Nagler), der SC ging ab der 80. Minute in Unterzahl durch eine Rote Karte für Jonas Fischer. Am knappen Spielstand sollte beides vor 120 Zuschauern nichts mehr ändern. Schiedsrichter: Laurin Lieber, Dennis Fischer, Jürgen Weber







Mit einem torreichen Sieg verabschiedete der FC Laub den TSV Wörth/Donau vor 125 Besuchern in die Sommerpause. Durch den Dreier darf Laub den direkten Klassenerhalt feiern! In der 31. Minute netzte Simon Schmits für die Hausherren ein, Dominik Fischer gelgan in der 42. Minute noch der Ausgleich, doch Simon Schmits brachte in der 44. Minute den FC Laub erneut in Front. Zwei Buden in Folge lieferte Marco Kronawitter (49., 59.) für die Gastgeber ab und Simon Schmits legte in der 65. Minute einen weiteren Treffer drauf. Tim Schweiger erhöhte in der 77. Minute und Lukas Wittmann machte in der 78. Minute das 7:1 für den FC Laub. Schiedsrichter: Uli Schindler, Max Meier, Kristina Weiß







Mit einem Kantersieg gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II machte Vizemeister FC Oberhinkofen vor 120 Fans seine Hausaufgaben. Zum Meistertitel reichte das aber nicht, nun geht es für den FCO in die Aufstiegs-Relegation. Bereits in der elften Minute brachte Elias Si Hocine die Hausherren in Front. Jakob Blank legte in der 17. Minute einen Treffer drauf und Arian Salihu netzte in der 21. Minute einen Elfeter in den Kasten. Eine weitere Bude fiel durch Jakob Blank in der 28. Minute und Felix Groda netzte in der 34. Minute ebenfalls ein, kurz vor der Halbzeitpause (44.) stand des durch Gerrit Gramalla bereits 6:0 für den FC Oberhinkofen. Ein Elfmetertreffer von Henri Boi Fritze bescherte dem TSV KaLa II in der 63. Minute den Anschlusstreffer, kurz darauf (64.) gingen die Hausherren, durch die rote Karte für Andreas Bräutigam, in Unterzahl, doch auch für die Gäste hieß es ab der 69. Minute zu zehnt weiter zu spielen, Julian Rüdiger sah die Ampelkarte. Den Schlusspunkt zum 7:1 markierte Arian Salihu in der 81. Minute für Oberhinkofen. Schiedsrichter: Tim Starzinger, Simon Beck, Louis Fries







Der Freie TuS Regensburg setzte sich zum Saisonabschluss auf heimischen Terrain vor 70 Schaulustigen gegen den FC Mintraching durch. Der Gast ging durch einen Strafstoß in der 17. Minute, dankend angenommen von Johannes Gerl, in Führung, für Johannes Marsching vom TuS gab es eine Zeitstrafe (17.). Gabriel Büchner baute die Führung in der 23. Minute weiter aus, doch Bernhard Schweiger gelang es in der 38. Minute zu verkürzen. Den Ausgleich landete Thomas Maier in der 47. Minute, Moritz Bscheidl erzielte in der 57. Minute den Führungstreffer für die Hausherren der Partie und Thomas Maier erhöhte in der 60. Minute zum 4:2 und netzte in der 71. Minute den letzten Treffer ein. Mintraching bereitet sich nun auf die Relegation vor. Schiedsrichter: Atay Karabulut, Richard Basa, Suleyman Al-Sowaidi













Der Tabellendritte SV Obertraubling holte sich vor 50 Zuschauern gegen die SG Walhalla Regensburg den Dreier daheim. Bereits in der sechsten Spielminute brachte Rasmus Schwartz die Gastgeber in Front und legte in der 43. Minute noch einen Treffer drauf. Für die SG Walhalla konnte Maximilian Gruber in der 74. Minute einen Treffer markieren, doch die Nachspielzeit nutzte Tobias Fuchs (90.+7.), um den Heimsieg zu besiegeln. Obertraubling geht als Dritter ins Ziel und die SG Walhalla muss in die Abstiegs-Relegation. Schiedsrichter: Josef Karl, Johannes Knott, Timo Augustin







Der SV Donaustauf musste sich am Schluss-Spieltag vor 51 Zuschauern der angereisten SpVgg Ziegetsdorf geschlagen geben. In Führung gingen die Gäste der Partie durch einen Elfmeter in der 41. Minute, welcher von Thomas Bauer eingenetzt wurde. Yannick Lehmacher erhöhte in der 49. Minute und die Hausherren konnten in der 89. Minute durch Kilian Seidl nur noch einen Anschlusstreffer landen. Dieser sollte jedoch zu spät kommen. Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Paul Bartsch, Konrad Streppel







Beim SV Burgweinting durften die 40 Besucher am letzten Spieltag noch einen Heimsieg gegen den Direktabsteiger ATSV Pirkensee-Ponholz mitverfolgen. In der 33. Minute gelang Laurenz Michel das 1:0. Salih Öksüm baute die Führung in der 51. Minute weiter aus und zu guter Letzt netzte Fabian Zierhut gekonnt zum 3:0-Endstand für den SVB ein. Schiedsrichter: Lukas Praeger, Rafael Augustin, Felix Denk