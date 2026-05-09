Meisterstück in Schlussminute: Eintracht steigt in Regionalliga auf

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In der NOFV-Oberliga Süd wurde am heutigen Auftakt des 28. Spieltags Sportgeschichte geschrieben. Während in den Stadien der Region mit gewohnter Härte um jeden Meter gekämpft wurde, entwickelte sich das Gipfeltreffen der Liga zu einem hochemotionalen Drama, das erst in der letzten Minute seine endgültige Auflösung fand. Mit dem Abpfiff stand fest, dass ein neues Kapitel aufgeschlagen wird: Die Meisterschaft ist entschieden, und der Weg in die Viertklassigkeit für den Tabellenführer geebnet.

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In einer von Taktik geprägten Begegnung zwischen dem VfB Auerbach 1906 und dem FC Einheit Rudolstadt mussten sich die Zuschauer lange gedulden, bis die emotionale Spannung in Tore umgemünzt wurde. Die Torfolge eröffnete Manfred Starke bereits in der 4. Minute mit dem Treffer zum 0:1 für die Gäste. Lange Zeit verteidigte Rudolstadt diesen knappen Vorsprung leidenschaftlich, doch die Hausherren gaben sich nicht geschlagen. In der 76. Minute erzielte Tim Kaiser den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Das Spitzenspiel hielt alles, was es versprach. Für den RSV Eintracht 1949 ging es gegen den Regionalliga-Absteiger VFC Plauen um alles oder nichts. Die Torfolge begann mit dem 0:1 durch Tyron Profis in der 37. Minute, was die Meisterträume der Gastgeber zunächst dämpfte. Doch in einer hochemotionalen zweiten Halbzeit drehte die Eintracht auf. Luca Krüsemann erzielte in der 77. Minute den Ausgleich zum 1:1. Der Jubel im Stadion kannte keine Grenzen, als Arthur Ekallé in der 90. Minute den Siegtreffer zum 2:1 markierte. In der hitzigen Schlussphase sah Tim Limmer aufseiten des VFC Plauen in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte. Mit diesem Sieg steht der RSV Eintracht 1949 mit 64 Punkten vorzeitig als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Nordost fest. ---

Vor 62 Zuschauern lieferte der VfB 1921 Krieschow beim FC Grimma eine konzentrierte Offensivleistung ab. Die Torfolge startete mit dem 0:1 durch Martin Zurawsky in der 33. Minute, bevor Paul Pahlow in der 42. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel baute Andy Hebler in der 56. Minute die Führung auf 0:3 aus, und Aaron Stephan traf in der 78. Minute zum 0:4. Die Gastgeber kamen in der Schlussphase lediglich noch zur Ergebniskosmetik: In der 86. Minute markierte Maximilian Tesche ein Eigentor zum 1:4, und Alexander Vogel setzte in der 88. Minute mit dem Tor zum 2:4 den Schlusspunkt. ---

In einem zähen Ringen um wichtige Zähler im Tabellenmittelfeld behielt die SG Union Sandersdorf beim Bischofswerdaer FV 08 die Oberhand. Vor 158 Zuschauern war es eine einzige Aktion, die entschied. Kai Wonneberger erzielte in der 68. Minute den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Für 1. SC 1911 Heiligenstadt gibt es kaum noch Auswege. Nach dem 2:3 gegen FSV Budissa Bautzen steht der Aufsteiger weiter bei 16 Punkten und damit tief am Tabellenende. Die Rechnung ist schlicht und brutal: Ohne Sieg droht die Hoffnung endgültig zu verdunsten. Genau deshalb reist Heiligenstadt mit maximalem Druck nach Glauchau. Die Gastgeber haben sich mit dem 3:0 gegen Lok Stendal auf 36 Punkte verbessert und stehen damit auf Rang neun. VfB Empor Glauchau darf also deutlich ruhiger auf diese Partie blicken, wird den Gegner aber gerade deshalb nicht unterschätzen wollen. Für Heiligenstadt ist es ein Spiel mit letzter Dringlichkeit, für Glauchau die Chance, die eigene starke Phase zu bestätigen. Es ist die klassische Konstellation eines Saisonendspurts: Hier trifft Stabilität auf nackte Verzweiflung. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 FSV Budissa Bautzen Bautzen 14:00 live PUSH

VfL Halle 1896 hat mit dem 2:1 in Freital einen Sieg von hohem Wert geholt und sich auf 43 Punkte geschoben. Die Mannschaft hat damit ihren Platz im oberen Mittelfeld gefestigt und darf auf ein starkes Saisonfinale hoffen. Vor eigenem Publikum geht es nun darum, diese Energie mitzunehmen und die gute Ausgangslage weiter zu vergolden. FSV Budissa Bautzen hat in den jüngsten angegebenen Ergebnissen ebenfalls überzeugt: das 1:1 in Stendal und vor allem das 3:2 in Heiligenstadt haben das Konto auf 41 Punkte wachsen lassen. Bautzen wirkt in dieser Phase stabil, zäh und unangenehm. Genau deshalb verspricht diese Partie Substanz. Hier treffen nicht zwei Teams aus dem grellen Rampenlicht aufeinander, sondern zwei Mannschaften, die in den vergangenen Wochen gezeigt haben, wie widerstandsfähig sie sein können. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt SC Freital SC Freital 14:00 PUSH

VfB Germania Halberstadt hat beim 0:1 in Rudolstadt einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen müssen und steht nun mit 47 Punkten im oberen Verfolgerfeld. Noch ist vieles ordentlich, aber die Mannschaft darf sich kein weiteres Abgleiten leisten, wenn sie eine starke Schlussplatzierung sichern will. Gerade das Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten trägt deshalb besonderes Gewicht. SC Freital verlor 1:2 gegen VfL Halle 1896 und hat damit im Rennen ganz oben an Boden verloren. Mit 53 Punkten bleibt die Mannschaft Dritter, doch nach vorne ist der Abstand nun größer. Umso wichtiger ist ein überzeugender Auftritt in Halberstadt. Für die Gäste geht es darum, die letzten mathematischen Hoffnungen oben nicht völlig versanden zu lassen, für die Gastgeber um die Rückkehr zu Stabilität. Es ist ein Spiel voller Schwere und Qualität. ---

Für 1. FC Lok Stendal wird die Zeit knapp. Mit 24 Punkten steht die Mannschaft auf Rang 13 und damit gefährlich nahe an einer Zone, in der jedes Wochenende zur Prüfung wird. Das 1:1 gegen Bautzen und die 0:3-Niederlage in Glauchau zeigen, wie schwankend die Lage derzeit ist. Vor eigenem Publikum braucht Lok Stendal deshalb dringend ein Resultat, das Ruhe bringt. FC Einheit Wernigerode hat mit dem 2:1 gegen Bischofswerdaer FV 08 ein wichtiges Erfolgserlebnis geholt und steht nun bei 32 Punkten. Die Gäste reisen also mit dem deutlich besseren Gefühl an. Doch auch für Wernigerode ist noch nichts völlig weich und bequem. Es ist ein Spiel, in dem beide Mannschaften Punkte eher brauchen als schönreden können. Genau das verspricht Kampf, Anspannung und wenig Leerlauf.