Meisterstück in der Fremde: Der FC Mengen stürmt in die Landesliga

In einer von Kampf und Leidenschaft geprägten Partie sicherte sich der SV Sulmetingen drei wichtige Punkte beim SV Steinhausen an der Rottum. Der Gast erwischte einen Start nach Maß, als Fabio Dehler bereits in der 6. Minute zur 0:1-Führung traf. Kurz nach dem Seitenwechsel legte der SV Sulmetingen nach: Fabian Gapp erzielte in der 52. Minute das 0:2. Die Hausherren gaben sich jedoch nicht geschlagen und mobilisierten in der Schlussphase noch einmal alle Kräfte. In der 80. Minute gelang Max Wanner der Anschlusstreffer zum 1:2, was für eine spannungsgeladene Endphase sorgte. Letztlich retteten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit.

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Es war der Moment, auf den die Mannschaft hingearbeitet hat: Mit einem deutlichen Auswärtssieg beim SV Sigmaringen hat der FC Mengen die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. Der Tabellenführer ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seiner Mission aufkommen und krönte eine beeindruckende Saison, in der man nach 31 Spielen weiterhin ungeschlagen an der Spitze thront. Die Weichen für den Triumph stellte Ladislav Varady, der bereits in der 16. Minute den Treffer zum 0:1 erzielte. Lange Zeit blieb die Begegnung umkämpft, doch in der Schlussphase spielten die Gäste ihre Klasse aus. Lasse Trenkmann erhöhte in der 73. Minute auf 0:2, bevor Max Schuler in der 83. Minute mit dem Tor zum 0:3 den endgültigen Schlusspunkt setzte und die Feierlichkeiten einleitete. ---



Der VfB Gutenzell hat trotz der 2:4-Niederlage in Sulmetingen weiter 40 Punkte auf dem Konto und sich zuletzt insgesamt deutlich stabilisiert. Ringschnait kommt hingegen mit einem Rückschlag aus dem vergangenen Spieltag, denn das 2:3 gegen Krauchenwies/Hausen/Göggingen kostete wichtige Punkte im Rennen um Rang zwei. Für die Gäste ist das Spiel in Gutenzell deshalb fast schon eine Pflichtaufgabe, wenn der Abstand nach oben nicht weiter wachsen soll. Im Hinspiel setzte sich Ringschnait/Mittelbuch mit 3:2 durch.

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Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen hat mit dem 3:2 in Ringschnait ein starkes Zeichen gesetzt und geht mit 45 Punkten selbstbewusst in dieses Duell. Kirchberg holte beim 2:2 gegen Hohentengen immerhin einen Punkt. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel entschied Krauchenwies/Hausen/Göggingen klar mit 5:0 für sich.

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Der SV Hohentengen kam zuletzt in Kirchberg zu einem 2:2 und steht mit 52 Punkten weiter auf Rang vier. Die SGM Blönried/Ebersbach steht nach dem 1:2 gegen den FV Rot als weiterer Absteiger fest und möchte sich in den verbleibenden Spieltagen anständig verabschieden . Für Hohentengen ist das Heimspiel deshalb eine klare Pflichtaufgabe, wenn Rang vier verteidigt werden soll. Das Hinspiel gewann Hohentengen mit 4:1.

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Der FV Rot hat mit dem 2:1 in Blönried ein seltenes Erfolgserlebnis gefeiert, bleibt mit 14 Punkten aber auf dem letzten Platz. Der SV Ochsenhausen verlor zuletzt zwar 0:1 gegen Hundersingen, steht mit 43 Punkten auf Platz 10. Rot wird darauf setzen, den kleinen Schwung mitzunehmen, Ochsenhausen dagegen will nach dem Rückschlag sofort wieder in die Spur. Im Hinspiel gewann der SV Ochsenhausen mit 3:1.

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Die SF Hundersingen kommen mit dem 1:0 in Ochsenhausen und inzwischen 51 Punkten als eines der formstärkeren Teams dieser Phase in dieses Heimspiel. Ertingen gewann zuletzt 3:2 gegen Steinhausen und hat sich damit auf 29 Punkte verbessert und hat den Abstand auf das rettende Ufer etwas verkürzt. Das Hinspiel gewann Hundersingen in Ertingen mit 2:1.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau 15:00 PUSH



Für Steinhausen ist dieses Heimspiel nach dem Nachholspiel in dieser Woche besonders wichtig. Der FV Bad Saulgau 04 steht mit 15 Punkten auf Platz 17, das Spiel am vergangenen Wochenende wurde abgesagt. Das Hinspiel gewann Steinhausen in Bad Saulgau mit 2:1.

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Der SV Uttenweiler steht nach dem 0:1 gegen Ertingen unter Druck, weil das Team nur noch einen Punkt vor der gefährlichen Zone steht. Eberhardzell kassierte zuletzt ein klares 0:5 gegen Sigmaringen, möchte aber den vorzeitigen Abstieg an diesem Spieltag verhindern. Für Uttenweiler ist es ein wichtiges Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten aus dem unteren Bereich. Das Hinspiel endete 1:1.

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Die SGM Ummendorf/Fischbach hat mit dem 0:2 in Mengen einen Rückschlag im Titelrennen erlitten und muss nun im Heimspiel die passende Reaktion zeigen. Für Sulmetingen ist es das zweite Spiel in dieser Woche. Für Ummendorf geht es darum den Relegationsplatz vorzeitig zu sichern, für Sulmetingen um die Chance, einen weiteren großen Namen zu ärgern und noch näher an die Spitzengruppe zu rücken. Das Hinspiel gewann Sulmetingen überraschend deutlich mit 3:0.







