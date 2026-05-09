Meisterstück in Berg: Young Boys Reutlingen stürmen zum Titel

– Foto: Zafer Hosman

In der Verbandsliga Württemberg markierte die heutige Fortsetzung des 30. Spieltags einen historischen Moment. Während sich an der Tabellenspitze die monatelange Dominanz in grenzenlosem Jubel entlud, kämpften die Teams am anderen Ende des Tableaus mit leidenschaftlicher Entschlossenheit um ihre Existenz in der Spielklasse.

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Vor 231 Zuschauern ereignete sich eine Partie, die das Schicksal der Meisterschaft maßgeblich beeinflussen sollte. Der FC Holzhausen ging zwar früh durch Tim Steinhilber in der 5. Minute mit 1:0 in Führung, doch der SV Fellbach bewies Nehmerqualitäten. Torben Hohloch glich in der 16. Minute zum 1:1 aus, bevor Patrick Fossi in der 37. Minute die Partie zum 1:2 drehte. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte in Holzhausen noch einmal Hoffnung auf, als Enrico Huss in der 45. Minute das 2:2 erzielte. Nach dem Seitenwechsel jedoch schlug Fellbach erneut zu: In der 54. Minute markierte erneut Torben Hohloch das 2:3, und Sirin Emre Durmus sorgte in der 73. Minute mit dem Treffer zum 2:4-Endstand für die Entscheidung.

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In einer von Taktik geprägten Begegnung sicherte sich der TSV Oberensingen drei wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften, doch in der Schlussphase bewiesen die Hausherren den längeren Atem. Den Bann brach schließlich Lennart Zaglauer, der in der 76. Minute das erlösende 1:0 für Oberensingen erzielte. Die Gäste aus Dorfmerkingen bemühten sich um den Ausgleich, doch kurz vor dem Abpfiff machte Samuel Bosler in der 88. Minute mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar. ---

Vor 320 Zuschauern lieferten sich die Sportfreunde Schwäbisch Hall und der Aufsteiger TSV Weilimdorf ein intensives Duell. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Lorenz Minder die Gastgeber in der 61. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, als Rinis Krasniqi in der 68. Minute den Ausgleich zum 1:1 markierte. Das Spiel kippte jedoch erneut zugunsten der Hausherren, begünstigt durch ein Eigentor von Erdinc Bozoglu in der 72. Minute zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte Matti Bunk in der 78. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand. ---

Es war die Krönung einer beeindruckenden Saison: Die Young Boys Reutlingen traten beim TSV Berg an, um den letzten Schritt zur Meisterschaft zu gehen. Vor 250 Zuschauern ließ der Spitzenreiter von Beginn an keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Ante Galic eröffnete den Torreigen bereits in der 9. Minute mit dem 0:1 und legte in der 20. Minute das 0:2 nach. Marko Drljo erhöhte in der 30. Minute auf 0:3, bevor Thomas Michael Diescher in der 36. Minute für das 0:4 sorgte. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Hannes Pöschl in der 46. Minute auf 1:4 für Berg, doch Ante Galic stellte in der 54. Minute mit seinem dritten Treffer zum 1:5 den alten Abstand wieder her. Zwar konnte Markus Maurer in der 56. Minute auf 2:5 verkürzen, doch den endgültigen Schlusspunkt zum 2:6-Endstand setzte erneut Marko Drljo in der 82. Minute. Mit 73 Punkten sind die Reutlinger uneinholbar Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg und feiern den Titelgewinn und den Aufstieg in die Oberliga. ---

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach festigte ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte durch einen deutlichen Heimsieg gegen die TSG Tübingen. Den Bann brach Jermain Ibrahim in der 45. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Derselbe Spieler erhöhte in der 59. Minute auf 2:0. Die Tübinger schöpften noch einmal Hoffnung, als Elkana Maier in der 69. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. In der Schlussphase machten die Gastgeber jedoch alles klar: Leon Ziemer traf in der 87. Minute zum 3:1, und Luca Wünsch besorgte in der 90. Minute den 4:1-Endstand. ---

In einer emotional geführten Partie am Bodensee entführte der FC Esslingen drei wichtige Punkte. Der Aufsteiger VfB Friedrichshafen ging zunächst durch Dennis Blaser in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg aus, doch in der Schlussphase drehte Esslingen das Spiel durch einen Doppelschlag von Felix Frenz, der in der 77. Minute zum 1:1 ausglich und in der 81. Minute das 1:2 erzielte. In der hitzigen Nachspielzeit sah Timo Segelbacher vom VfB Friedrichshafen in der 90. Minute noch die Gelb-Rote Karte. ---

Im Kellerduell zwischen dem FSV Waiblingen und dem Schlusslicht VfR Heilbronn gab es keinen Sieger. Steffen Bönisch brachte die Waiblinger in der 39. Minute mit 1:0 in Front. Erst in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Akın Ulusoy erzielte in der 79. Minute das 1:1, bevor Marvin Zimmermann in der 86. Minute das 2:2 markierte. Den Treffer zum 1:2 hatte zuvor Leorant Marmullaku in der 90. Minute erzielt. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen steht nach dem 1:2 in Fellbach weiter bei 35 Punkten und damit in einer Lage, die noch nicht beruhigt. Der Vorsprung auf die unteren Plätze ist vorhanden, aber nicht groß genug für Nachlässigkeit. Vor eigenem Publikum braucht die Mannschaft dringend ein Ergebnis, das wieder Sicherheit bringt und den Druck aus dem Saisonfinale nimmt. FC Rottenburg hat mit dem 3:0 gegen Waiblingen einen wichtigen und überzeugenden Sieg gefeiert. Mit ebenfalls 35 Punkten ist die Ausgangslage identisch, die Bedeutung dieser Partie deshalb umso größer. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft und kann mit deutlich ruhigerem Puls in die letzten Spieltage gehen. Wer verliert, bleibt tief in der Nervenzone. Viel enger, viel unmittelbarer und viel emotionaler lässt sich ein Duell im unteren Mittelfeld kaum aufladen.