„Meisterstück“ im Spitzenspiel ‒ Gräfelfing deklassiert Verfolger Pasing

Tabellenführer Gräfelfing fertigt Verfolger Pasing mit 5:0 ab und enteilt an der Spitze der Kreisklasse 3. Erreicht ist aber noch nichts.

Was ein Spitzenspiel auf Augenhöhe hätte werden sollen, ist zu einer Machtdemonstration mutiert. Der TSV Gräfelfing, Tabellenführer der Kreisklasse 3, hat das Duell mit Verfolger Pasing am Samstag haushoch gewonnen und den Kontrahenten damit deutlich distanziert. „Wir haben unsere beste Leistung in der gesamten Saison gezeigt. Das war wirklich ein Meisterstück“, schwärmte TSV-Trainer Andreas Gries, der unter der Woche im Merkur-Gespräch noch einmal unmissverständlich klargestellt hatte, dass der Kreisliga-Aufstieg heuer das Ziel sei (wir berichteten).

Wölfe griffig von Beginn an ‒ Tore fallen nach selbem Muster