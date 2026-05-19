Meisterstück im "Endspiel": TuS Lammersdorf macht Aufstieg perfekt Nach dem 2:0 beim Verfolger kehrt das Team von Carsten Breuer zurück in das Aachener Oberhaus. von Andreas Santner · Heute, 09:36 Uhr · 0 Leser

Holte beim ärgsten Verfolger die Meisterschaft: TuS Lammersdorf ist zurück in der Kreisliga A. – Foto: Verein

Der TuS Lammersdorf hat sich im Gipfeltreffen gegen den schärfsten Verfolger vorzeitig die Krone aufgesetzt. Mit einer Defensivleistung, die in dieser Saison ihresgleichen sucht, machte die Breuer-Elf den Aufstieg perfekt und feierte durch einen Auswärtserfolg die Meisterschaft und die Rückkehr in die Kreisliga A.

Es war der große Showdown am Wochenende. Im echten „Endspiel“ um den Titel gastierte der Spitzenreiter bei der Zweitvertretung von Rasensport Brand. Mit einem 2:0-Erfolg behielten die Lammersdorfer die Nerven und tüteten den Aufstieg vorzeitig ein. Die Bilanz der Mannschaft von Trainer Carsten Breuer ist meisterlich: In der gesamten Spielzeit musste der TuS lediglich eine einzige Niederlage hinnehmen. Prunkstück des neuen Meisters war dabei die Defensive, die mit nur zwölf Gegentreffern den absoluten Spitzenwert der Liga markiert. Aber auch die Offensive wirbelte verlässlich und stellte mit 75 Toren den zweitbesten Wert der Staffel. Umbruch gemeistert Der 34-jährige Coach, der sich in seiner zweiten Saison an der Seitenlinie befindet, zeigt sich im Rückblick hocherfreut, aber auch etwas überrascht von der endgültigen Deutlichkeit der Zahlen: „Dass es im Nachgang so eine deutliche Angelegenheit werden würde, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Insgesamt sind wir hochzufrieden mit unserer Saison. Man muss bedenken, dass wir die ersten Spiele nur sehr knapp und manchmal auch etwas glücklich gewonnen haben. Wir hatten viele Neuzugänge und mussten daraus erst einmal eine Mannschaft formen, was definitiv nicht einfach war. Das ist uns im Laufe der Spielzeit aber immer besser gelungen. Auch wenn wir meist die überlegene Mannschaft waren, war es anfangs schwer, das in klare Ergebnisse umzumünzen. Danach wurde es spürbar besser, und wir haben als Team zusammengefunden.“

Eiskalt im Stile eines Champions Im entscheidenden Duell forderten die Hausherren dem frischgebackenen Meister noch einmal alles ab. Raspo Brand präsentierte sich gewohnt spielstark, doch Lammersdorf bestrafte die Fehler im Stile einer Spitzenmannschaft. Dass der Titel ausgerechnet beim schärfsten Rivalen klargemacht wurde, gab dem Triumph eine besondere Note. Die Brander kassierten in der gesamten Saison nämlich nur zwei Niederlagen – und beide Male hieß der Gegner Lammersdorf. „Unser Anspruch war es von vornherein, ganz oben mitzuspielen, da wir sowohl durch die Neuzugänge als auch durch die verbliebenen Spieler eine extreme Qualität im Kader hatten. Die große Herausforderung war das Mannschaftsgefüge, aber genau diese Arbeit hat sich ausgezahlt, sodass wir am Ende den Aufstieg realisieren konnten. Dass uns das ausgerechnet beim direkten Konkurrenten gelungen ist, macht es umso schöner. Das Aufstiegsspiel selbst war dem vielleicht nicht ganz würdig. Raspo Brand war uns vor allem in der ersten Halbzeit überlegen. Wir waren vor dem Tor jedoch eiskalt und haben das 1:0 gemacht. Die zweite Hälfte verlief dann ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, ehe wir in der Nachspielzeit den Sack zugemacht haben. Man muss klar sagen: Das war ein richtig schweres Spiel. Raspo hat in dieser gesamten Saison nur zwei Niederlagen kassiert – und beide gegen uns. Sie waren uns immer auf den Fersen und sind spielerisch eine Klasse-Mannschaft. Umso schöner ist es, den Aufstieg direkt dort zu feiern und zu untermauern, dass wir beide direkten Duelle für uns entscheiden konnten“, analysierte Breuer das Finale.