Meisterstück im "Endspiel": TuS Lammersdorf macht Aufstieg perfekt

Der TuS Lammersdorf hat sich im Gipfeltreffen gegen den schärfsten Verfolger vorzeitig die Krone aufgesetzt. Mit einer Defensivleistung, die in dieser Saison ihresgleichen sucht, machte die Breuer-Elf den Aufstieg perfekt und feierte durch einen Auswärtserfolg die Meisterschaft und die Rückkehr in die Kreisliga A.
Es war der große Showdown am Wochenende. Im echten „Endspiel“ um den Titel gastierte der Spitzenreiter bei der Zweitvertretung von Rasensport Brand. Mit einem 2:0-Erfolg behielten die Lammersdorfer die Nerven und tüteten den Aufstieg vorzeitig ein. Die Bilanz der Mannschaft von Trainer Carsten Breuer ist meisterlich: In der gesamten Spielzeit musste der TuS lediglich eine einzige Niederlage hinnehmen. Prunkstück des neuen Meisters war dabei die Defensive, die mit nur zwölf Gegentreffern den absoluten Spitzenwert der Liga markiert. Aber auch die Offensive wirbelte verlässlich und stellte mit 75 Toren den zweitbesten Wert der Staffel.
Der 34-jährige Coach, der sich in seiner zweiten Saison an der Seitenlinie befindet, zeigt sich im Rückblick hocherfreut, aber auch etwas überrascht von der endgültigen Deutlichkeit der Zahlen: „Dass es im Nachgang so eine deutliche Angelegenheit werden würde, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Insgesamt sind wir hochzufrieden mit unserer Saison. Man muss bedenken, dass wir die ersten Spiele nur sehr knapp und manchmal auch etwas glücklich gewonnen haben. Wir hatten viele Neuzugänge und mussten daraus erst einmal eine Mannschaft formen, was definitiv nicht einfach war. Das ist uns im Laufe der Spielzeit aber immer besser gelungen. Auch wenn wir meist die überlegene Mannschaft waren, war es anfangs schwer, das in klare Ergebnisse umzumünzen. Danach wurde es spürbar besser, und wir haben als Team zusammengefunden.“
Im entscheidenden Duell forderten die Hausherren dem frischgebackenen Meister noch einmal alles ab. Raspo Brand präsentierte sich gewohnt spielstark, doch Lammersdorf bestrafte die Fehler im Stile einer Spitzenmannschaft. Dass der Titel ausgerechnet beim schärfsten Rivalen klargemacht wurde, gab dem Triumph eine besondere Note. Die Brander kassierten in der gesamten Saison nämlich nur zwei Niederlagen – und beide Male hieß der Gegner Lammersdorf.
„Unser Anspruch war es von vornherein, ganz oben mitzuspielen, da wir sowohl durch die Neuzugänge als auch durch die verbliebenen Spieler eine extreme Qualität im Kader hatten. Die große Herausforderung war das Mannschaftsgefüge, aber genau diese Arbeit hat sich ausgezahlt, sodass wir am Ende den Aufstieg realisieren konnten. Dass uns das ausgerechnet beim direkten Konkurrenten gelungen ist, macht es umso schöner. Das Aufstiegsspiel selbst war dem vielleicht nicht ganz würdig. Raspo Brand war uns vor allem in der ersten Halbzeit überlegen. Wir waren vor dem Tor jedoch eiskalt und haben das 1:0 gemacht. Die zweite Hälfte verlief dann ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, ehe wir in der Nachspielzeit den Sack zugemacht haben. Man muss klar sagen: Das war ein richtig schweres Spiel. Raspo hat in dieser gesamten Saison nur zwei Niederlagen kassiert – und beide gegen uns. Sie waren uns immer auf den Fersen und sind spielerisch eine Klasse-Mannschaft. Umso schöner ist es, den Aufstieg direkt dort zu feiern und zu untermauern, dass wir beide direkten Duelle für uns entscheiden konnten“, analysierte Breuer das Finale.
Nach dem Schlusspfiff rollte die Lammersdorfer Feiermaschine an. Per Traktor und Anhänger ging es für die Aufstiegshelden auf einen Triumphzug durch die Region.
„Wir noch ausgiebig gefeiert. Direkt nach dem Abpfiff war die Freude gar nicht so riesig, weil das Spiel eben nicht optimal war, aber das kam dann nach und nach. Wir wurden mit einem Traktor samt Anhänger abgeholt und sind zuerst zu unserer zweiten Mannschaft gefahren, die ebenfalls gewonnen hatte. Nachdem wir dort gemeinsam gefeiert hatten, sind einige von ihnen mit auf den Hänger gestiegen und es ging weiter Richtung Stadt. Wir haben einige Stunden zusammen auf dem Traktor gefeiert, das war eine richtig gute Nummer“, gab Breuer Einblick in den Party-Marathon.
Für die kommende Saison im Aachener Kreisoberhaus hat Breuer bereits die nächste Mammutaufgabe im Blick. Da erneut ein größerer personeller Umbruch bevorsteht, wartet viel Arbeit auf das Trainerteam, um das Team für die neue Umgebung fit zu machen.
„Für die neue Saison wird der Kader wieder neu zusammengewürfelt, es gibt erneut viele Zu- und Abgänge. Die kommende Spielzeit wird also ähnlich verlaufen wie diese: Wir müssen schnellstmöglich wieder eine Einheit formen. Gerade die ersten Partien werden extrem schwierig. Unser Ziel ist es natürlich, auch in der neuen Liga irgendwie oben mitzuispielen. Die Qualität dafür haben wir, aber das Gesamtpaket muss stimmen. Eine Mannschaft funktioniert nur, wenn man eingespielt ist und sich aufeinander verlassen kann. Das wird die größte Aufgabe, aber wir hoffen natürlich auf einen ähnlich guten Start wie in diesem Jahr, um möglichst lange ganz oben dranzubleiben“, so Breuer abschließend.