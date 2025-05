Meisterschale und Aufstiegsfeier beim Heimspiel gegen den VfR Aalen

Es ist vollbracht! Als Meister der Oberliga BW 2024/25 kehrt die SG Sonnenhof Großaspach nach drei Spielzeiten in der höchsten Fußball-Spielklasse Baden-Württembergs als Aufsteiger endlich wieder in die Regionalliga Südwest zurück. Nach einer einmaligen Saison, die ihresgleichen sucht, ist der Meistertitel bereits fünf Spieltage vor Saisonende eingetütet – und soll natürlich auch entsprechend gefeiert werden.

Sa., 10.05.2025, 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach VfR Aalen VfR Aalen 15:30 live PUSH

Beim Top-Spiel am kommenden Samstag, um 15.30 Uhr zuhause gegen den VfR Aalen findet in der WIRmachenDRUCK Arena die offizielle Meisterfeier statt. Tickets für die Partie gibt es noch im Online-Vorverkauf über die Website der SG (www.sg94.de) sowie am Spieltag an den Tageskassen.