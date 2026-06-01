Meisterschale für die Damen der SG Auszeichnung für eine starke Saison in der 1. Kreisklasse Emsland Mitte von P. M. · Heute, 11:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Schleper/Lehrte

Mit etwas Verspätung, aber nicht minder verdient, erhielt die Damenmannschaft der SG Schleper/Lehrte am Samstag in Schleper offiziell die Meisterschale für den Titelgewinn in der 1. Kreisklasse Emsland Mitte. Damit fand eine erfolgreiche Saison ihren würdigen Abschluss.

Ehrung durch den NFV-Kreis Emsland Mit etwas Verspätung, aber nicht minder verdient, erhielt die Damenmannschaft der SG Schleper Lehrte am heutigen Tag in Schleper offiziell die Meisterschale für den Titelgewinn in der 1. Kreisklasse Emsland Mitte. Damit fand eine erfolgreiche Saison ihren würdigen Abschluss. Die Übergabe der Meisterschale nahm Arnold Schulte vom Spielausschuss des NFV Kreis Emsland vor. Im Rahmen der Ehrung überbrachte er zugleich die herzlichen Glückwünsche des NFV-Präsidenten sowie des Spielausschusses zur errungenen Meisterschaft.

Verdienter Lohn für eine starke Leistung Mit dem Gewinn der Meisterschaft krönte die SG eine überzeugende Saisonleistung. Die offizielle Auszeichnung unterstreicht den sportlichen Erfolg der Mannschaft und würdigt den Einsatz, den Zusammenhalt und die Leistungen des Teams über die gesamte Spielzeit hinweg. Für die Spielerinnen der SG ist die Meisterschale der verdiente Lohn für eine herausragende Saison in der 1. Kreisklasse Emsland Mitte. Verein, Verantwortliche und Unterstützer dürfen gleichermaßen stolz auf diesen Erfolg sein.

Herzlichen Glückwunsch an die Meisterinnen!

– Foto: Privat