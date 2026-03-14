Meisterschaftsrennen wieder offen: Haching stürmt Nürnbergs Festung!

Am 23. Spieltag der Regionalliga Bayern setzte die SpVgg Unterhaching ein massives Ausrufezeichen im Aufstiegskampf: Durch zwei frühe Treffer von Cornelius Pfeiffer (6.) und Tim Hannemann (19.) gelang dem Team von Trainer Sven Bender ein abgeklärter 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenführer 1. FC Nürnberg II, wodurch der Rückstand auf die "kleinen Cluberer" auf drei Zähler schrumpfte.
Und nicht nur in Nürnberg kehrte die Titelspannung zurück: Die Würzburger Kickers entschieden ein eher zähes Ringen beim FC Augsburg II durch einen spektakulären Fallrückzieher knapp mit 1:0 für sich - und rücken damit ebenfalls wieder näher heran an den Liga-Primus aus Mittelfranken.
Der FV Illertissen festigte seine Ambitionen mit einem verdienten 3:1-Heimerfolg gegen den SV Wacker Burghausen. Einen späten Krimi erlebten die Zuschauer bei Viktoria Aschaffenburg, bei dem Ansbachs Eric Weeger in der 95. Minute einen Foulelfmeter zum glücklichen 1:0-Sieg für die Nullneuner verwandelte.
Auch der VfB Eichstätt durfte jubeln: In einem umkämpften Duell gegen die spielstarke Reserve von Greuther Fürth sicherten sich die Altmühltaler mit einem 2:1-Heimerfolg drei weitere Punkte für die Habenseite.
Einzig Tabellenschlusslicht SpVgg Hankofen-Hailing erlebte einen gebrauchten Tag: Im Kellerduell gegen den TSV Schwaben Augsburg mussten sich die "Dorfbuam" vor heimischer Kulisse (einmal mehr) deutlich mit 0:3 geschlagen geben.
Die Gäste aus Haching starteten hellwach in das Topduell und nutzten ihre anfängliche Überlegenheit eiskalt aus: Bereits in der 6. Minute staubte Cornelius Pfeiffer nach einem Durcheinander im Nürnberger Strafraum zur frühen Führung ab. Der "kleine Club" fand in der Folge offensiv kaum statt, während Haching weiterhin zielstrebig agierte. In der 19. Minute legte Tim Hannemann nach: Er zog von rechts energisch in die Mitte und vollendete überragend ins Eck zum 2:0-Halbzeitstand.
Nach dem Seitenwechsel blieb das erhoffte Aufbäumen der Nürnberger aus. Die zweite Hälfte verlief weitgehend ereignisarm, da die Hachinger defensiv sicher standen und die Hausherren über die gesamten 90 Minuten nicht zwingend genug blieben. Mit diesem abgeklärten Auftritt verkürzt die Bender-Elf den Rückstand auf den Spitzenreiter auf drei Zähler und bringt damit wieder Spannung in den Aufstiegskampf.
Der FV Illertissen sichert sich mit einer konzentrierten Leistung einen verdienten Heimerfolg, musste in der Schlussphase nach dem Anschlusstreffer allerdings noch einmal kurzzeitig zittern. Während die Hausherren die Partie über weite Strecken kontrollierten und die Weichen durch Tore von Luis Pfaumann, Marco Hingerl und Daniel Hausmann früh auf Sieg stellten, bewies der SV Wacker Burghausen nach dem Treffer von Noah Müller zwar späte Moral und Kampfgeist, fand gegen die kompakte Defensive des FVI jedoch kein weiteres Mittel, um die Niederlage noch abzuwenden. So blieb es nach 90 Minuten beim 3:1-Endstand, durch den sich Illertissen aufgrund der abgeklärten Spielweise in den entscheidenden Momenten die drei Punkte holte.
Lange Zeit deutete alles auf eine gerechte Punkteteilung hin. Über die gesamte Spielzeit hinweg neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, wobei Aschaffenburgs Kapitän Benjamin Baier mit zwei Freistößen (13./26.) sowie einem Kopfball an den Pfosten (66.) die gefährlichsten Akzente setzte.
Als sich die Zuschauer im Stadion bereits mit dem 0:0 abgefunden hatten, überschlugen sich in der 95. Minute die Ereignisse: Nach einem Foul von Gästekeeper Verstappen im Strafraum übernahm Eric Weeger die Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß eiskalt zum 1:0-Sieg. Ein aus Aschaffenburger Sicht bitteres Ende, da die Partie über weite Strecken keinen Sieger verdient gehabt hätte.
Der VfB Eichstätt hat gegen die SpVgg Greuther Fürth II einen verdienten Arbeitssieg eingefahren. Pascal Schittler (8. Saisontor) brachte die Hausherren früh in Führung (13.), doch Juan Cabrera glich nach einem sehenswerten Konter für die technisch versierten Gäste aus (29.). In der zweiten Hälfte belohnte sich der VfB für seinen hohen Einsatz: Lucas Schraufstetter (9. Saisontor) köpfte in der 75. Minute nach schöner Schittler-Flanke zum 2:1-Endstand ein. Während Fürth spielerisch gefiel, fehlte den Gästen im Strafraum die nötige Durchschlagskraft, um den leidenschaftlichen Eichstätter Widerstand erneut zu brechen.
Ein einziger Geniestreich entschied das Duell im Rosenaustadion: Dank eines spektakulären Fallrückziehers von Ebrahim Farahnak in der 63. Minute sicherten sich die Würzburger Kickers einen knappen 1:0-Sieg beim FC Augsburg II. Die Partie war über weite Strecken ein zähes Ringen, in dem sich beide Teams zwar kämpferisch nichts schenkten, spielerisch jedoch meist im Mittelmaß blieben. Selbst ein verzweifelter Vorstoß von FCA-Keeper Tobias Jäger bei einer Standardsituation in der Schlussphase konnte die Würzburger Defensive nicht mehr erschüttern, sodass es beim knappen, aber verdienten Auswärtserfolg der Gäste blieb.