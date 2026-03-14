Meisterschaftsrennen wieder offen: Haching stürmt Nürnbergs Festung!

Spannung pur: Haching feiert den 2:0-Triumph beim 'kleinen Club' und lässt den Aufstiegskampf neu entfachen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Am 23. Spieltag der Regionalliga Bayern setzte die SpVgg Unterhaching ein massives Ausrufezeichen im Aufstiegskampf: Durch zwei frühe Treffer von Cornelius Pfeiffer (6.) und Tim Hannemann (19.) gelang dem Team von Trainer Sven Bender ein abgeklärter 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenführer 1. FC Nürnberg II, wodurch der Rückstand auf die "kleinen Cluberer" auf drei Zähler schrumpfte.

Und nicht nur in Nürnberg kehrte die Titelspannung zurück: Die Würzburger Kickers entschieden ein eher zähes Ringen beim FC Augsburg II durch einen spektakulären Fallrückzieher knapp mit 1:0 für sich - und rücken damit ebenfalls wieder näher heran an den Liga-Primus aus Mittelfranken.

Der FV Illertissen festigte seine Ambitionen mit einem verdienten 3:1-Heimerfolg gegen den SV Wacker Burghausen. Einen späten Krimi erlebten die Zuschauer bei Viktoria Aschaffenburg, bei dem Ansbachs Eric Weeger in der 95. Minute einen Foulelfmeter zum glücklichen 1:0-Sieg für die Nullneuner verwandelte.

Auch der VfB Eichstätt durfte jubeln: In einem umkämpften Duell gegen die spielstarke Reserve von Greuther Fürth sicherten sich die Altmühltaler mit einem 2:1-Heimerfolg drei weitere Punkte für die Habenseite.

Einzig Tabellenschlusslicht SpVgg Hankofen-Hailing erlebte einen gebrauchten Tag: Im Kellerduell gegen den TSV Schwaben Augsburg mussten sich die "Dorfbuam" vor heimischer Kulisse (einmal mehr) deutlich mit 0:3 geschlagen geben.