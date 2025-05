Meisterschaftsrennen in der Kreisliga B Duisburg so gut wie durch

Der DSC Preußen hat sich nach dem Abstieg in der letzten Spielzeit fest vorgenommen, den Wiederaufstieg zu schaffen. Der Auswahl von Max Aust-Schoppengerd fehlt nur noch ein Punkt, um den Aufstieg zu besiegeln. Aller Voraussicht nach werden sie diesen letzten Punkt auch noch holen, denn sie sind mit zehn Siegen in Folge in bestechender Form. Leicht wird es gegen den kommenden Gegner mit Sicherheit nicht, denn der Dümptener TV ist aktuell auf Rang vier unterwegs und wird die Punkte nicht bereitwillig abgeben.

Der Titelkampf ist in Gruppe 2 voll im Gange. Einen Punkt trennt den Spitzenreiter FC Albania und den Verfolger Gelb-Weiß Hamborn. Am vergangen Samstag (10. Mai) hat sich das Topspiel der Verfolger zu einem absoluten Krimi entwickelt, der auch unschöne Seiten hatte. Ein insgesamt torarmes Spiel spitze sich durch eine Rote Karte, die der Gelb-Weiße Melih Eroglu aufgrund einer Tätlichkeit gesehen hatte, zu einem echten Kampf zu. Die Protagonisten machten es bis weit in die Nachspielzeit hinein spannend. Tajib Dema (90.+6) traf aus fünf Metern und erzielte so das 1:0 für den FC Albania. Drei Minuten später konnte Tolga Kaymak (90.+9) per Kopf zum 1:1-Endstand netzen. Es bleibt offen, wer sich durchsetzen und die Meisterschaft holen wird. Für beide sind noch drei Spiele zu gehen, es liegt in der Hand von FC Albania den Titel an die Grillostraße zu holen.