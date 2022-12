Mit 18 Punkten stehen die Bettringer Junioren nach Abschluss der Hinrunde auf Tabellenplatz vier der Regionenstaffel 3. Den Anschluss an Tabellenführer Ebersbach ist damit gewahrt. – Foto: Ugur Gül

Meisterschaftsrennen in der A-Jugend Regionenstaffel: Alles offen Die Hinrunde der Bettringer A-Junioren hat Trainer Mükayil Dalbudak zusammengefasst.

Die A-Jugend nahm den Trainingsbetrieb diese Saison sehr früh auf. Genauer gesagt am 02.07.2022 war Trainingsauftakt, obwohl die Saison erst Mitte September begann. Der Grund für den frühen Beginn war, dass die A-Jugend ein neues Trainergespann in Personen von Ugur Gül und Mükayil Dalbudak bekam. Beide bestens bekannt aus ihren aktiven Zeiten bei der SGB.

Dem Trainergespann gelang es nicht nur eine schlagkräftige Truppe zusammen zu stellen. Es gelang nach etlichen Jahren mal wieder eine A2 zu melden. Die A2 wurde in der Hinrunde vom aktiven Spieler Atahan Kiraz betreut, der in seiner ersten Trainerstation als Spielerflüsterer sehr zu überzeugen wusste.

In der Vorbereitung hatte man noch viel mit Verletzungspech und Urlaubern zu kämpfen, so dass die Eingewöhnung etwas länger als gehofft gedauert hat. Die Vorbereitungsspiele, allesamt gegen aktive Mannschaften aus der Kreisliga, verliefen nicht sonderlich erfolgreich. Nichtsdestotrotz kämpften die Jungs tapfer und konnten sich häufig mit einem respektablen Remis gegen die etablierten Kreisliga Mannschaften behaupten. Darüber hinaus hatte die Mannschaft noch große Probleme die taktischen Vorgaben des Trainerteams umzusetzen.

Die A-Junioren der SG Bettringen im Heimspiel gegen den TSGV Waldstetten (Endstand 4:2). – Foto: Ugur Gül

Entsprechend verlief der Saisonstart mit 2 Heimsiegen und 3 Auswärtsniederlagen in Ebersbach, Schnaitheim und Sontheim. Alle 3 Mannschaften sind im Favoritenkreis auf die Meisterschaft.

Doch gegen Ende der Hinrunde konnte sich die Mannschaft noch fangen und holte aus den letzten 4 Spielen 4 Siege. Die Mannschaft wusste hierbei nicht nur mit Siegen, sondern insbesondere mit erfrischenden Offensivfußball zu überzeugen. Doch ein Spieler ragte trotzdem besonders heraus: Selim Yücel erzielte in 9 Hinrundenspielen sage und schreibe 21 Tore! Er führt damit selbstverständlich mit großem Abstand die Torjägerliste ALLER Regionenstaffeln in Baden-Württemberg an. Dieser junge, talentierte Torjäger wird der SGB noch viel Freude bereiten.

So schloss die A-Jugend die Hinrundentabelle auf Platz 4 mit 3 Punkten Rückstand auf Sontheim und 4 auf den SV Ebersbach ab.

Da in der Rückrunde die A-Jugend alle 3 Spiele gegen die vorderen Mannschaft Heimrecht hat und diesen Vorteil für sich nutzen möchte, ist im Meisterschaftsrennen noch alles offen. Und die Zuschauer können sich darauf verlassen, dass die Jungs in der Rückrunde alles in die Waagschale werfen werden um als erster über die Ziellinie zu gelangen.

Mükayil "Mücky" Dalbudak übernahm die SGB-A-Jugend im Sommer. – Foto: Peter Stadelmaier