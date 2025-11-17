Meisterschaftskampf wieder offen: Schmallenberg schlägt Salchendorf

Plötzlich ist wieder Spannung im Rennen um den Westfalenliga-Aufstieg: Herbstmeister SV Germania Salchendorf kommt im November so gar nicht in Fahrt und droht seinen Vorsprung, der zwischenzeitlich satte acht Zähler betragen hatte, noch herzuschenken. Beim SV Schmallenberg/Fredeburg setzte es für Salchendorf eine 0:1-Niederlage, nach der man seit drei Spielen ohne Sieg ist.

Bereits in der vierten Minute hatte Schmallenbergs Visar Rama den Gastgeber auf Kurs gebracht und somit für den Treffer des Tages gesorgt, während sich die Germanen-Offensive die Zähne an Keeper Eric Frewel ausbiss. "Die Mannschaft hat eine super Reaktion gezeigt, mit viel Herz. Uns ist heute alles gelungen, was wir in der letzten Woche (1:2-Niederlage bei der SpVg Olpe; Anm. d. Red.) haben vermissen lassen", sagte Schmallenbergs spielender Co-Trainer Emil Mersovski der "Westfalenpost". Aktuell hat der Tabellenführer aus Salchendorf noch einen Vorsprung von drei Punkten auf den SV Hohenlimburg 10, der das Topspiel gegen Borussia Dröschede mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Der kann aber noch vor Beginn der Rückrunde auf einen Punkt schrumpfen, sollte der SuS Bad Westernkotten das Nachholspiel gegen den SuS Langscheid/Enkhausen am nächsten Wochenende gewinnen. Beide zeigten sich am Sonntag in beeindruckender Verfassung. Bad Westernkotten schoss den SV 04 Attendorn mit 7:2 vom Zehnthof, während Langscheid seine Ungeschlagen-Serie von neun Spielen gegen RW Erlinghausen (4:0) ausbauen konnte. Weiter im Titelrennen mischt auch der SC Neheim mit, der gegen den FC Lennestadt einen 5:0-Kantersieg einfuhr.

Im Tabellenkeller feierte der TuS Sundern einen immens wichtigen Sieg im direkten Duell beim USC Altenautal und konnte bis auf einen Punkt an das rettende Ufer heranrücken. Louis Orlando erzielte in der 49. Minute den entscheidenden Siegtreffer. Zum Matchwinner avancierte allerdings TuS-Torwart Bastian Horch, der in der Folge zwei Großchancen des USC vereitelte und so den Dreier sicherte. Altenautal hat am Samstag (22.11., 16:30 Uhr) die zweite Chance, ein Sechs-Punkte-Spiel für sich zu entscheiden, wenn der SV 04 Attendorn zum Nachholspiel in Husen zu Gast sein wird.