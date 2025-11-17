Meisterschaftskampf wieder offen: Schmallenberg schlägt Salchendorf

Plötzlich ist wieder Spannung im Rennen um den Westfalenliga-Aufstieg: Herbstmeister SV Germania Salchendorf kommt im November so gar nicht in Fahrt und droht seinen Vorsprung, der zwischenzeitlich satte acht Zähler betragen hatte, noch herzuschenken. Beim SV Schmallenberg/Fredeburg setzte es für Salchendorf eine 0:1-Niederlage, nach der man seit drei Spielen ohne Sieg ist.
Bereits in der vierten Minute hatte Schmallenbergs Visar Rama den Gastgeber auf Kurs gebracht und somit für den Treffer des Tages gesorgt, während sich die Germanen-Offensive die Zähne an Keeper Eric Frewel ausbiss. "Die Mannschaft hat eine super Reaktion gezeigt, mit viel Herz. Uns ist heute alles gelungen, was wir in der letzten Woche (1:2-Niederlage bei der SpVg Olpe; Anm. d. Red.) haben vermissen lassen", sagte Schmallenbergs spielender Co-Trainer Emil Mersovski der "Westfalenpost". Aktuell hat der Tabellenführer aus Salchendorf noch einen Vorsprung von drei Punkten auf den SV Hohenlimburg 10, der das Topspiel gegen Borussia Dröschede mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Der kann aber noch vor Beginn der Rückrunde auf einen Punkt schrumpfen, sollte der SuS Bad Westernkotten das Nachholspiel gegen den SuS Langscheid/Enkhausen am nächsten Wochenende gewinnen. Beide zeigten sich am Sonntag in beeindruckender Verfassung. Bad Westernkotten schoss den SV 04 Attendorn mit 7:2 vom Zehnthof, während Langscheid seine Ungeschlagen-Serie von neun Spielen gegen RW Erlinghausen (4:0) ausbauen konnte. Weiter im Titelrennen mischt auch der SC Neheim mit, der gegen den FC Lennestadt einen 5:0-Kantersieg einfuhr.
Im Tabellenkeller feierte der TuS Sundern einen immens wichtigen Sieg im direkten Duell beim USC Altenautal und konnte bis auf einen Punkt an das rettende Ufer heranrücken. Louis Orlando erzielte in der 49. Minute den entscheidenden Siegtreffer. Zum Matchwinner avancierte allerdings TuS-Torwart Bastian Horch, der in der Folge zwei Großchancen des USC vereitelte und so den Dreier sicherte. Altenautal hat am Samstag (22.11., 16:30 Uhr) die zweite Chance, ein Sechs-Punkte-Spiel für sich zu entscheiden, wenn der SV 04 Attendorn zum Nachholspiel in Husen zu Gast sein wird.
Vervollständigt wurde der 15. Spieltag vom Punktgewinn des TSV Weißtal, der sich nach einem 0:2-Pausenrückstand ein 2:2-Remis gegen den SC Drolshagen erkämpfte, und dem 2:1-Auswärtssieg der SpVg Olpe beim BSV Menden, der das vierte Sieglos-Spiel in Serie hinnehmen musste.
16. Spieltag
So., 30.11.25 15:00 Uhr USC Altenautal - SpVg Olpe
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - TuS Sundern
So., 30.11.25 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - Borussia Dröschede
So., 30.11.25 15:00 Uhr TSV Weißtal - RW Erlinghausen
So., 30.11.25 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SC Drolshagen
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SC Neheim
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - FC Lennestadt
So., 30.11.25 15:30 Uhr BSV Menden - Germania Salchendorf
SuS Bad Westernkotten – SV 04 Attendorn 7:2
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner (56. Michael Köller), Louis Sprick (86. Lukas Braun), Daniel Bertels (66. Marvin Schumacher), David Wallmeier (89. Mumin Zekjiri), Davin Hense, Phil Mehn, Leon Berendes (66. Lennart Belda) - Co-Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
SV 04 Attendorn: Luca Mennekes (46. Felix Pospischil), Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Amer Selimanjin (72. Marvin Annen), Christian Hagedorn, Jannik Lenninger (46. Sead Balic), Nick Heimes, Alen Kandic, Jerome König, Levin Arens, Lejf Kaden (84. Ramon Meudt), Phil Langer - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Lukas Traufetter (4. Foulelfmeter), 2:0 Leon Berendes (32.), 3:0 Daniel Bertels (36.), 3:1 Phil Langer (42.), 3:2 Phil Langer (48.), 4:2 David Wallmeier (77.), 5:2 David Wallmeier (79.), 6:2 David Wallmeier (81.), 7:2 Lukas Braun (89.)
TSV Weißtal – SC Drolshagen 2:2
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Yannik Plachner, Richard Moh, Philipp Sänger, Daniel Berger, Luca Botzon (46. Lukas Plaum), Louis Zmitko, Martin Harazim (46. Mats von der Linde), Jasin Abdellaoui, Jordie-Maximilian Koch (76. Aimen Aslan), Felix Kloos (46. Maximilian Kraft) - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica, Kaan-Hasan Yilmaz (66. Kjell Finn Stephan van der Steen), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Raul Bauer, Pascal Neumann, Volkan Yilmaz (88. Drilon Kastrati), Simon Pfeifer (86. Oliver Weuste), Maksim Marinkovic (68. Tunahan Gökce) - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste
Schiedsrichter: Niklas Kastner (Arnsberg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Volkan Yilmaz (26.), 0:2 Enes Cimen (42.), 1:2 Maximilian Kraft (54.), 2:2 Lukas Plaum (66.)
SuS Langscheid/Enkhausen – RW Erlinghausen 4:0
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Riad Xhaka, Davin-Jay Emde (86. Fabian Mrozinski), Pasquale Curcio (62. Henry Heinemann), Marcelo Costa Rebelo, Max Schamoni (88. Orcun Akpinar), Georgios Kyriakidis (81. Marcus Brüll), Lukas Kessler (66. Ibrahima Camara), Valdrin Kelmendi - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Ioannis Vassis - Co-Trainer: Dirk Stratenschulte-Huss
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Fynn Meyer, Ümral Bahceci (89. Oliver Gutzeit), Valdrin Kodra, Kevin Kraemer (64. Lavdim Topallaj), Dren Gashi, Aleksandar Stoimenov, Bilal Akgüvercin, Pascal Raulf - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
Schiedsrichter: Patrick Schwabe (Herscheid) - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Max Schamoni (27.), 2:0 Kastriot Veseli (42.), 3:0 Marcelo Costa Rebelo (48.), 4:0 Ibrahima Camara (78.)
SV Hohenlimburg – Borussia Dröschede 3:2
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Olando Shrouder (64. Imad Aweimer), Max Zimmermann, Denys Masalskyi, Danilo Labarile, Emre Yücel (72. Sam Armandeh), Berkant Canbulut, Ibrahim Lahchaychi (80. Fabian Palczewski), Anri Jaiani (96. David Roszak) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz, Simon Bank, Salih Kadir Cankur (58. Tim Finkhaus), Akin Acikgöz, Bircan Calik, Nikolas Friedberg (58. Raphael Gräßer), David Antunes Gouveia Fernandes (80. Szymon Jaroslaw Utrata), Joao Filipe da Silva Macedo, Dency Ebagua (67. Sükrü Aksahin), Emre Atuk (58. Dominik Urumis) - Trainer: Ercan Linke
Schiedsrichter: Welat Filizay - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Max Zimmermann (6.), 1:1 Dency Ebagua (25.), 2:1 Denys Masalskyi (36.), 2:2 Lennard Merz (67.), 3:2 Anri Jaiani (70.)
USC Altenautal – TuS Sundern 0:1
USC Altenautal: Daniel Mantasl, Simon Diermann, Niklas Kahmen, Lennart Nicolas Schmidt, Timo Becker, Andre Mader, Lukas Agethen, Hasan Kololli (78. Dario Zimmer), Niklas Dunst, Tim Atorf (53. Lukas Salmen), Paboy Fanneh (53. Tom Van Bebber) - Co-Trainer: Simon Brake - Co-Trainer: Nils Becker - Spielertrainer: Viktor Maier
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Niels Klüter, Ilkay Ibrahim Nagis (71. Moritz Papendick), Phil Schulte Schmale, Laurenz Maria Perschke (70. Max Tillmann), Niklas Schulte (46. Kerim Sam Kahraman), Louis Orlando, Arne Siewers (86. Vincent Oppermann), Marcel Neusel, Fynn Hoheiser - Co-Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
Schiedsrichter: Dominik Kapetschny - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Louis Orlando (49.)
BSV Menden – SpVg Olpe 1:2
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Nico Hallmanns (80. Marcel Hoffmann), Jan-Henrik Schaffer, Jan Hendrik Kießler, Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo, Marc Andre Roszak (86. Sizan Sadi Haji), Paul-Johan Schmöle (59. Awand Aiad Findi), Fabio Huckschlag - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
SpVg Olpe: Tobias Fuchs, Steffen Freitag, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Kadir Inal (70. Pascal Gingter), Ömer Yilmaz (93. Tom-Michel Pohl), Johannes Ledig, Hasan Yildiz (95. Christian Griffel), Laurin Joel Knieper (80. Ali Bugrahan Fidan), Jannik Buchen - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ömer Yilmaz (48.), 1:1 Jan Hendrik Kießler (65.), 1:2 Johannes Ledig (78.)
SV Schmallenberg/Fredeburg – Germania Salchendorf 1:0
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Mathis Lüttecke, David Hatzfeld (71. Kevin Kloske), Marco Gorges (78. Fabio Gorges), Visar Rama (90. Timo Schulte), Dario Petrovic (84. Michael Lichtenwald), Fabian Mazrekaj, Nils Marek, Kevin Kloske (64. Andreas Schütte), Alessio Schmidt, Carlos Schöllmann - spielender Co-Trainer: Emil Mersovski - Trainer: Merso Mersovski
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio (37. Thomas Klöckner), Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Gezim Berisha, Leon Palaj (66. Moritz Klass), Tim Luca Zimpel, Mourice Grohs (55. Enrico Nuo) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Simon Real - Zuschauer: 104
Tore: 1:0 Visar Rama (5.)
SC Neheim – FC Lennestadt 5:0
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Julian Trudewind, Joussef Anhari, Samet Coskun, Janik Hülsmann (83. Hakim Benalou), Jonas Janetzki (70. Julian Kellermann), Noah Tolle (78. Yannik Reinsch), Niklas Große-Benne (70. Marvin Figueira Candido), Yatma Wade (73. Jannis Ritter), Anas Boukidar - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Rüdiger Hötte - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Till Quast, Labinot Shabani, Yunus Emre Kocabas (74. Christian Schmidt), Moritz Mecklenbrauck, Lukas Stemmer (46. Louis Häner), Moritz Färber, Luke Droste, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Yatma Wade (6.), 2:0 Yatma Wade (38.), 3:0 Noah Tolle (54.), 4:0 Janik Hülsmann (70.), 5:0 Anas Boukidar (85.)