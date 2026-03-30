Meisterschaftskampf stagniert: Punktverluste an der Tabellenspitze Landesklasse Nord: Der Überblick auf die Partien des 20. Spieltags. von LS · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tom Krompa

In der brandenburgischen Landesklasse Nord brachte der 20. Spieltag eine überraschende Beruhigung im Aufstiegsrennen. Während der souveräne Tabellenführer keine Tore erzielte, verpassten die direkten Verfolger die Chance, den Abstand entscheidend zu verkürzen. Gleichzeitig setzten Mannschaften aus dem Tabellenkeller deutliche Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt, was die Tabellensituation vor den kommenden Wochen weiter verdichtet.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Es war ein Fußballabend, der in Joachimsthal eine bemerkenswerte Resonanz fand. Insgesamt 569 Zuschauer verfolgten die Partie zwischen dem FSV Schorfheide Joachimsthal und dem SC Victoria 1914 Templin, was für eine außergewöhnliche Atmosphäre schuf. Doch die Hoffnungen der Heimfans auf einen Erfolg des Tabellenfünften erhielten frühzeitig einen herben Dämpfer. In der 6. Minute erzielte Joan Völker das 0:1 für die Victoria. Die Gäste blieben konzentriert und konnten kurz vor dem Seitenwechsel nachlegen, als Quintin Schönherr in der 42. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach der Pause keimte bei den Gastgebern noch einmal Hoffnung auf, da Moritz Fedder in der 47. Minute der Treffer zum 1:2-Anschluss gelang. Diese Drangphase der Schorfheider währte jedoch nur kurz. Bereits in der 53. Minute markierte Lucas Liebisch das Tor zum 1:3-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit den Auswärtssieg.

In der Samstags-Frühschicht vor 65 Zuschauern gelang dem Tabellenschlusslicht ein Befreiungsschlag. Die Torfolge eröffnete Jeremy Schröder zum 1:0, woraufhin Lemilian Lehmann auf 2:0 und Michael Kipp auf 3:0 erhöhten. Die Spielgemeinschaft kam durch Friedrich Goldbeck zum 3:1 und Thomas Fetting zum 3:2 noch einmal heran, bevor Marcel Riemer mit dem 4:2 den Heimsieg sicherte. Ahrensfelde II bleibt mit 13 Punkten zwar auf dem 16. Platz, verkürzt aber den Abstand.

Im Verfolgerduell vor 68 Zuschauern musste der Tabellenzweite aus Gartz einen Rückschlag hinnehmen. Niklas Gebhardt brachte Schönow mit 1:0 in Führung, und Hannes Krüger baute den Vorsprung auf 2:0 aus. Der späte Treffer von Pawel Andrzejewski zum 2:1 reichte Gartz nicht mehr für einen Punktgewinn. Schönow festigt damit den dritten Tabellenplatz mit 32 Punkten, während Gartz mit 36 Zählern auf Rang zwei verharrt.

Der Spitzenreiter aus Strausberg enttäuschte vor 107 Zuschauern mit einem torlosen Unentschieden gegen den Tabellendreizehnten. Trotz der Nullnummer bleibt Strausberg mit 42 Punkten und einem komfortablen Vorsprung an der Spitze der Tabelle. Birkenwerder nimmt einen wichtigen Zähler für den Klassenerhalt mit und steht nun bei 22 Punkten.

Vor 146 Zuschauern dominierte Prenzlau die Begegnung gegen die Eintracht. Florian Redmann leitete den Sieg mit dem 1:0 ein, Johannes Turner erhöhte auf 2:0 und Enrico Bressel sorgte mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Prenzlau rückt damit auf 22 Punkte vor und belegt Platz 12, während Wandlitz mit 27 Punkten auf den siebten Rang abrutscht.

In Velten erlebten 201 Zuschauer ein torreiches Spektakel. Max-Jannes Borchert erzielte das 1:0, doch Gramzow antwortete durch Alexander Stephan zum 1:1, Pascal Lange zum 1:2 und Julius Stephan zum 1:3. Niklas Falkowski verkürzte für Velten auf 2:3, woraufhin Paul Schön das 2:4 markierte. Nach dem 3:4 durch Marvin Kammhoff und dem 4:4-Ausgleich durch Tom Siegert brachte Julius Stephan Gramzow erneut mit 4:5 in Front. Niclas Winkler rettete Velten schließlich mit dem 5:5-Endstand einen Punkt. Velten steht nun bei 29 Punkten auf Rang vier.

Oberkrämer musste sich vor 50 Zuschauern geschlagen geben. Lucas Wimmer brachte die Gäste mit 0:1 in Führung, und Sebastian Juhre erhöhte auf 0:2. Eric Liepe gelang für die Hausherren lediglich noch der Anschlusstreffer zum 1:2. Wriezen klettert durch diesen Erfolg auf den 11. Tabellenplatz mit 25 Punkten.