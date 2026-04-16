Meisterschaftskampf spitzt sich zu: Wer zeigt Nerven?

– Foto: FSV Kühlungsborn

In der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern steht der 22. Spieltag vor der Tür und verspricht auf allen Plätzen spannende Duelle. Während an der Tabellenspitze ein echtes Fernduell um den Titel empfacht ist, kämpfen die Kellerkinder um jeden entscheidenden Punkt für den Klassenerhalt.

Der SV Warnemünde empfängt als Tabellenelfter den drittplatzierten Malchower SV 90, der in der Rückrunde noch ungeschlagen ist und durch eine extrem stabile Defensive besticht. Lediglich zwei Gegentore kassierten die Gäste bisher im neuen Jahr, während die Hausherren sich nach ihrer jüngsten Niederlage gegen den FSV Kühlungsborn steigern müssen. Im Hinspiel bewiesen die Malchower nach einem Rückstand durch Mikeil Schaveschow große Moral und drehten die Partie dank Treffern von Kevin-Raik Gerullis und Marc Gehrt noch zu einem knappen Auswärtssieg.

--- Morgen, 19:30 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 19:30 live PUSH Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin spürt im Titelrennen den heißen Atem der formstarken Verfolger und muss seine Tabellenführung zwingend behaupten. Gegen den FSV Kühlungsborn, der zuletzt siegreich auftrat, wartet jedoch ein schweres Stück Arbeit auf den Ligaprimus. Das erste Aufeinandertreffen war ein wahrer Nervenkrimi, in dem die Schweriner erst in den allerletzten Momenten der Partie durch späte Tore von Nico Zapel und Andrii Shalabai den erlösenden Auswärtssieg perfekt machten. --- Morgen, 19:30 Uhr Güstrower SC 09 Güstrower SC SV Pastow SV Pastow 19:30 PUSH Schlusslicht Güstrower SC 09 wartet als einziges Team noch auf einen Sieg in der Rückrunde, tankte aber zuletzt durch ein beachtliches Unentschieden gegen Malchow wertvolles Selbstvertrauen. Nun kommt der SV Pastow angereist, der nach Niederlagen gegen den Rostocker FC und im Dienstags-Nachholspiel gegen den 1. FC Neubrandenburg 04 massiv unter Zugzwang steht. Im ersten Aufeinandertreffen erlebten die Güstrower ein echtes Debakel, als Pastow das Spiel durch Tore von Guido Kocer, Hannes Mietzelfeld, Johann Tobias Ehlert sowie ein gegnerisches Eigentor souverän für sich entschied. --- Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr Penzliner SV Penzliner SV 1. FC Neubrandenburg 04 Neubranden. 14:00 PUSH Der Tabellenzweite 1. FC Neubrandenburg 04 dominiert aktuell die Liga, ist in der Rückrunde ungeschlagen und erzielte in diesem Zeitraum bereits herausragende 21 Treffer. Durch den Erfolg im Nachholspiel haben die Gäste den Abstand zur Tabellenspitze entscheidend verkürzt und reisen als absoluter Favorit zum Penzliner SV. Die Hausherren bewiesen jedoch beim jüngsten Auswärtserfolg gegen den FSV Bentwisch, dass sie auch in hart umkämpften Partien als Sieger vom Platz gehen können. Dennoch streben die angriffslustigen Gäste eine Wiederholung des Hinspielsieges an, den Jannik Witte und Philipp Sundt damals mit ihren Treffern sicherten. ---

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald II Rostocker FC Rostocker FC 14:00 PUSH

Die Reserve des Greifswalder FC II steckt nach drei Niederlagen in Serie in einer handfesten Krise und möchte diesen Negativtrend vor heimischer Kulisse dringend stoppen. Mit dem Rostocker FC reist allerdings ein Kontrahent an, der nach seinem ersten Rückrundensieg am vergangenen Wochenende frischen Mut im Kampf gegen den Abstieg geschöpft hat. Das erste Duell bot ein spektakuläres Finish, als die Rostocker spät ausglichen, nachdem Greifswald durch einen Doppelpack von Jean-Luca Beck geführt hatte, ehe Fatlind Memaj in der Nachspielzeit doch noch den umjubelten Greifswalder Sieg besorgte. ---

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr MSV Pampow MSV Pampow SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 14:00 PUSH

Im direkten Nachbarschaftsduell der unteren Tabellenhälfte empfängt der dreizehntplatzierte MSV Pampow den einen Rang besser platzierten SV Hafen Rostock 1961. Während die Pampower zuletzt einem starken Gegner aus Neubrandenburg ein starkes Unentschieden abtrotzten, können die Gäste aus Rostock auf eine beeindruckende Serie von vier ungeschlagenen Spielen zurückblicken. Im absolut ausgeglichenen Hinspiel trennten sich die Kontrahenten nach einer Führung durch Justin Werder und dem späteren Ausgleich von Niklas Schalau folgerichtig mit einer Punkteteilung. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg FSV Bentwisch Bentwisch 14:00 PUSH