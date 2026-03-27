Meisterschaftskampf im Norden: Gartz jagt den Spitzenreiter Landesklasse Nord: Am 20. Spieltag könnte sich die Richtung für den Saisonendspurt entscheiden. von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES

In der Landesklasse Nord steht mit dem 20. Spieltag ein Wochenende bevor, das sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller für Klarheit sorgen könnte. Während der FC Strausberg mit 41 Punkten die Tabelle anführt, lauert Blau-Weiß Gartz mit 36 Punkten auf jeden Patzer des Primus. Die sportliche Ausgangslage ist geprägt von dem Druck, im Aufstiegsrennen keine Federn zu lassen, während am Ende des Tableaus die Mannschaften aus Gramzow und Ahrensfelde II um den Anschluss an das rettende Ufer kämpfen.

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Heute, 19:30 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal SC Victoria 1914 Templin SC Templin 19:30 PUSH

Das Fußballwochenende wird unter Flutlicht in Joachimsthal eröffnet. Der FSV Schorfheide steht mit 28 Punkten auf dem fünften Rang und empfängt den SC Victoria Templin, der mit 17 Punkten auf Platz 14 rangiert. Die Gastgeber blicken auf eine deutliche 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel zurück und streben vor heimischer Kulisse nach Wiedergutmachung. Für Templin hingegen zählt im Kampf gegen den Abstieg jeder Zähler, um die Distanz zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen.

Zur Mittagsstunde am Samstag empfängt das Tabellenschlusslicht Ahrensfelde II die Spielgemeinschaft aus Lunow und Oderberg. Mit lediglich 10 Punkten auf dem Konto ist die Lage für die Ahrensfelder Reserve prekär. Die Gäste belegen mit 26 Punkten den achten Tabellenplatz und konnten bereits das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden. Ahrensfelde ist gefordert, die eigene Heimbilanz aufzubessern, um die theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren.

Im Verfolgerduell trifft der Tabellendritte Schönow (29 Punkte) auf den Zweiten aus Gartz (36 Punkte). Gartz geht mit dem Selbstbewusstsein eines 3:0-Hinspielsieges in diese Partie. Für die Blau-Weißen ist ein Erfolg essenziell, um den Fünf-Punkte-Rückstand auf Strausberg nicht anwachsen zu lassen. Schönow wiederum benötigt den Heimsieg, um den dritten Platz gegen die drängende Konkurrenz aus Velten und Joachimsthal abzusichern.

Morgen, 15:00 Uhr FC Strausberg Strausberg Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder 15:00 PUSH

Der Tabellenführer FC Strausberg empfängt den Birkenwerder BC. Strausberg führt das Feld mit 41 Punkten souverän an, während Birkenwerder mit 21 Punkten auf Rang 12 steht. Das Hinspiel war mit einem 1:0 für Strausberg eine knappe Angelegenheit, was den Gästen aus Birkenwerder Hoffnung gibt, dem Favoriten auch diesmal Paroli bieten zu können. Strausberg ist bestrebt, die Dominanz der bisherigen 17 Spiele zu bestätigen.

In Prenzlau treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen aufeinander. Die Rot-Weißen belegen mit 19 Punkten den 13. Platz, während Wandlitz mit 27 Punkten auf Rang 7 geführt wird. In der Hinrunde gelang Prenzlau ein überraschend deutlicher 5:0-Erfolg gegen die Eintracht. Wandlitz wird bemüht sein, dieses Ergebnis zu korrigieren, während Prenzlau die Punkte dringend benötigt, um sich von der gefährlichen Zone abzusetzen.

Morgen, 15:00 Uhr SC Oberhavel Velten Velten VfB Gramzow VfB Gramzow 15:00 PUSH

Der SC Oberhavel Velten, derzeit Vierter mit 28 Punkten, empfängt den Vorletzten aus Gramzow. Der VfB Gramzow hat 14 Punkte gesammelt und konnte das Hinspiel mit 3:2 gewinnen. Velten will diese Hinspiel-Niederlage vergessen machen, um den Anschluss an das Podium zu wahren. Für Gramzow geht es darum, die kämpferische Leistung aus dem ersten Duell zu wiederholen, um den Anschluss an Platz 14 nicht zu verlieren.

Der Tabellensechste Oberkrämer (27 Punkte) trifft auf Blau-Weiß Wriezen, die mit 22 Punkten auf Platz 11 stehen. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete in einem torreichen 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften agieren derzeit stabil im Mittelfeld der Tabelle, wobei Oberkrämer mit einem Sieg den Druck auf die Top 5 der Liga erhöhen könnte.

Morgen, 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II 15:00 PUSH