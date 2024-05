Meisterschaftsendspurt: "Wir beginnen erst gar nicht mit dem Rechnen"

– Foto: Nick Förster

Zwei Matchbälle hat der SV Eintracht Hohkeppel in petto um die Meisterschaft perfekt zu machen. Dabei reicht der Demir-Elf ein Punkt aus den letzten beiden Spielen. Beim einzigen verbliebenen Widersacher ist man am Sonntag zu Gast.

Demir: "Kaum Schwächen in ihrem Spiel" Auf Rechenspielchen will sich Trainer Demir jedoch gar nicht erst einlassen. "Wir beginnen gar nicht erst mit dem Rechnen. Fußball ist kein Zahlenspiel, sondern ein wunderschönes Spiel. Gerade zum Ende der Saison ein solches Kräftemessen zu haben, ist besonders reizvoll", erklärt der Übungsleiter vor dem Top-Spiel in Frechen, der den Gegner in den höchsten Tönen lobt: "Frechen wird das Spiel kontrolliert angehen, mit ihrer starken Besetzung auf allen Positionen. Man muss anerkennen, dass sie kaum Schwächen in ihrem Spiel aufweisen."

Einen Kampf mit offenem Visier wird es im Topspiel wohl eher nicht geben. Beide Trainer sind sich einig, dass sich eine von Taktik geprägte Partie entwickeln wird. Aufgrund der Ausgangslage erwartet Frechens Trainer Okan Özbay eine befreit aufspielende Hohkeppler Mannschaft. "Sie haben wenig Druck und viel Freude auf das Spiel. Für uns ist es so, dass wir leider nichts mehr in der eigenen Hand haben", so der 31-jährige Coach, der mit seinem Team dennoch alles daran setzen wird, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. "Wir sind Wettkämpfer und wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen und werden auch alles dafür tun, um am Ende des Tages die drei Punkte zuhause zu behalten." Özbay: "Werden viel leiden, viel investieren"

Leidensfähig müsse seine Mannschaft ob der hohen individuellen Qualität von Eintracht Hohkeppel am Sonntag sein. "Es klingt ein bisschen komisch, aber es muss uns Spaß machen zu leiden und wir müssen Energie daraus ziehen. Es kann auch sein, dass man ein, zwei Minuten den Ball nicht erobert", weiß Özbay um die Stärken des Gegners. "Wir wissen aber auch, dass wir genug Stärken haben, um dem Gegner wehzutun, um Nadelstiche zu setzen. Deswegen werden wir viel leiden, viel investieren, große Intensität und Aggressivität auf dem Platz spiegeln." Während die Rechnung an der Tabellenspitze in diesen Wochen sehr einfach ist, wird es im Tabellenkeller etwas komplizierter. Nachdem der FVM dem Rückversetzungsantrag des SC Borussia Freialdenhoven zugestimmt hat, ist nur noch ein Abstiegsplatz zu vergeben. Verliert Germania Teveren am Sonntag beim Siegburger SV und gewinnt der FV Bonn-Endenich bei Borussia Freialdenhoven herrscht auch im Keller Klarheit, denn dann wäre selbst bei zwei Siegen der Reimer-Elf der Mittelrheinliga-Zug abgefahren. Die Spiele des 28. Spieltags in der Übersicht

So., 05.05.2024, 15:30 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln II SpVg Porz 1919 SpVg Porz 15:30 PUSH

So., 05.05.2024, 15:30 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal FC Hürth FC Hürth 15:30 live PUSH

So., 05.05.2024, 15:15 Uhr SpVg Frechen 20 Frechen SV Eintracht Hohkeppel Hohkeppel 15:15 live PUSH

So., 05.05.2024, 15:15 Uhr Union Schafhausen Schafhausen FC Hennef 05 Hennef 15:15 PUSH