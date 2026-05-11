Meisterschaftsanwärter verliert zuhause gegen Lechtingen SV Bad Rothenfelde verliert an Boden im Titelrennen – Rückstand auf Spitzenreiter BW Hollage wächst auf fünf Punkte von Michael Eggert · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Bad Rothenfelde hat im Kampf um die Meisterschaft einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den SF Lechtingen verlor die Mannschaft vor heimischem Publikum mit 0:1 und verpasste es damit, den Rückstand auf den spielfreien Tabellenführer BW Hollage zu verkürzen. Stattdessen beträgt der Abstand bei noch wenigen verbleibenden Spielen nun fünf Punkte.

Die Gastgeber bestimmten insbesondere in der ersten Halbzeit das Geschehen, konnten ihre guten Möglichkeiten jedoch nicht nutzen. Lechtingen verteidigte engagiert und hatte in einigen Situationen auch das nötige Glück auf seiner Seite. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste überraschend in Führung. Nach einer sehenswerten Vorarbeit von Lars Hunsemeyer traf Malte Niemann zum 1:0 für die Sportfreunde. Bad Rothenfelde erhöhte anschließend den Druck und versuchte vehement, die Partie noch zu drehen. Die Mannschaft des Trainerteams Marko Schleibaum und Holger Karp zeigte jedoch eine disziplinierte Defensivleistung und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Malte Niemann erzielt den Siegtreffer für SF Lechtigen – Foto: Fupa

„Die Mannschaft war heute sehr leidensfähig. Insbesondere in der ersten Halbzeit hatten wir in der einen oder anderen Situation auch das nötige Glück. Nach der Pause konnten wir immer wieder Nadelstiche setzen“, sagte Lechtingens Trainer Mirko Schleibaum nach der Partie.