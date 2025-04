Meisterschaftsanwärter patzen erneut

Zwei Spiele wurden am Donnerstagabend in der Kreisliga - Staffel A - ausgetragen.

Nach zuletzt fünf Siegen in Folge mußte BW Hollage II im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga - Staffel A - bei der abstiegsbedrohten SG Voltlage einen heftigen Rückschlag hinnehmen. Zunächst sah es nach einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus. Torjäger Eduard Wegmann hatte nach einer halben Stunde Spielzeit für die Führung gesorgt, die Mario Hübsch mit seinem Treffer kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 ausbaute.

In einem weiteren Spiel am Donnerstagabend musste sich der ersatzgeschwächte TV Bohmte nach einer frühen Führung durch Dominik Hoolt am Ende mit einem 1:1 bei der FC SW Kalkriese zufrieden geben. Nur drei Punkte aus den letzten vier Spielen reichen für höhere Ziele sicher nicht aus.