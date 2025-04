Meisterschaft winkt im nächsten Spiel

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken haben mit dem 2:1 (0:0)-Heimerfolg über die U16 des 1. FSV Mainz 05 den Grundstein für die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest gelegt. "Unter sehr günstigen Umständen hätte es auch heute schon klappen können, aber Issel hat in Bad Neuenahr gewonnen und könnte uns theoretisch noch einholen. Wir haben jetzt alles selbst in der Hand und könnten nach dem nächsten Sieg feiern. Heute war es eng, aber es war gut, dass Hannah Dietrich mit einem Doppelschlag zurück kam, so ist sie in Form für den Länderpokal am kommenden Wochenende in Duisburg", sagte Co-Trainerin Sarah Müller nach dem Spiel in Eschrijngen. Dietrich traf in der 51. und 58. Minute innerhalb von sieben Minuten doppelt. Nisa Tetik machte mit dem Anschluss in der 67. Minute die Sache noch mal spannend. Das Team hat nun drei Wochen spielfrei, erst am 4. Mai geht es mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten SC 13 Bad Neuenahr weiter.