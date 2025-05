Meisterschaft und Relegation im Blickpunkt

Der TV Bohmte war in den letzten Wochen personell stark geschwächt; insbesondere der Ausfall des langzeitverletzten Torjägers Rene Frese schmerzt den Gästen. Aufgrund der vielen Ausfälle belegt die Mannschaft in der Rückrundentabelle aktuell nur den 10. Platz, nachdem sie die Hinserie noch auf dem zweiten Platz abgeschlossen hatte. Aktuell trennt beiden Mannschaften zehn Punkte, die Gäste haben allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand. Der Gastgeber ist in gute Verfassung und hat sich mit sechs Siegen in Folge auf den ersten Platz platziert. Der Gastgeber geht nach seiner anhaltend guten Form favorisiert ins Spiel, dass sicher viele Zuschauer mobilisieren wird.