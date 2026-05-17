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Ligabericht
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Meisterschaft und Abstiegskampf biegen auf Zielgerade ein
TuS Prien unaufhaltsam an der Spitze – Engelsberg schöpft Hoffnung
Der 24. Spieltag der Kreisliga Inn/Salzach 2 brachte am Wochenende Vorentscheidungen an beiden Enden der Tabelle.
Wer stoppt den Spitzenreiter aus Prien?
Bereits am Donnerstagabend eröffnete der TuS Prien am Chiemsee den Spieltag mit einem deutlichen 5:1-Auswärtserfolg beim SV Seeon, wodurch die Priener ihre Tabellenführung auf Platz eins unangefochten ausbauen, während Seeon auf dem fünften Rang verweilt. Am Samstag zog der Tabellenzweite SV Linde Tacherting nach und feierte einen 2:0-Sieg beim SV Ruhpolding, was Tacherting den zweiten Platz sichert, wohingegen Ruhpolding auf einem Abstiegsplatz bleibt. Der Tabellendritte SC Anger musste am gleichen Tag einen Rückschlag hinnehmen und unterlag beim TuS Engelsberg mit 1:3. Durch diesen Heimsieg klettert Engelsberg auf den elften Platz, während Anger trotz der Niederlage den dritten Rang behauptet. Im Verfolgerduell behielt der SV Schloßberg mit einem 4:2 gegen den SV Söchtenau die Oberhand, was Schloßberg auf den achten Platz befördert und Söchtenau auf dem vierten Rang verharren lässt.
Befreiungsschlag im Tabellenkeller!
Ebenfalls am Samstag nutzte der TSV Waging am See seine Chance und entführte mit einem 2:0-Auswärtssieg drei Punkte beim TSV Bad Endorf. Waging verbessert sich dadurch auf den sechsten Tabellenplatz, während Bad Endorf tief im Tabellenkeller feststeckt. Im Derby feierte der SV Oberteisendorf einen klaren 3:0-Heimerfolg gegen den TSV Teisendorf, wodurch Oberteisendorf nun den siebten Platz belegt und der TSV Teisendorf auf den neunten Rang abrutscht. Das Minimalistenergebnis des Wochenendes lieferte der TSV Fridolfing ab, der sich am Samstag knapp mit 1:0 gegen die DJK Weildorf durchsetzte. Fridolfing verschafft sich damit Luft im Mittelfeld, wohingegen Weildorf auf den zehnten Platz der Tabelle zurückfällt.