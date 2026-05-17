 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Meisterschaft und Abstiegskampf biegen auf Zielgerade ein

TuS Prien unaufhaltsam an der Spitze – Engelsberg schöpft Hoffnung

von Helmut Kampa · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga 2
TuS Prien
SV Schloßber
SV Söchtenau
TSV Waging

Der 24. Spieltag der Kreisliga Inn/Salzach 2 brachte am Wochenende Vorentscheidungen an beiden Enden der Tabelle.

Wer stoppt den Spitzenreiter aus Prien?
Bereits am Donnerstagabend eröffnete der TuS Prien am Chiemsee den Spieltag mit einem deutlichen 5:1-Auswärtserfolg beim SV Seeon, wodurch die Priener ihre Tabellenführung auf Platz eins unangefochten ausbauen, während Seeon auf dem fünften Rang verweilt. Am Samstag zog der Tabellenzweite SV Linde Tacherting nach und feierte einen 2:0-Sieg beim SV Ruhpolding, was Tacherting den zweiten Platz sichert, wohingegen Ruhpolding auf einem Abstiegsplatz bleibt. Der Tabellendritte SC Anger musste am gleichen Tag einen Rückschlag hinnehmen und unterlag beim TuS Engelsberg mit 1:3. Durch diesen Heimsieg klettert Engelsberg auf den elften Platz, während Anger trotz der Niederlage den dritten Rang behauptet. Im Verfolgerduell behielt der SV Schloßberg mit einem 4:2 gegen den SV Söchtenau die Oberhand, was Schloßberg auf den achten Platz befördert und Söchtenau auf dem vierten Rang verharren lässt.
Befreiungsschlag im Tabellenkeller!
Ebenfalls am Samstag nutzte der TSV Waging am See seine Chance und entführte mit einem 2:0-Auswärtssieg drei Punkte beim TSV Bad Endorf. Waging verbessert sich dadurch auf den sechsten Tabellenplatz, während Bad Endorf tief im Tabellenkeller feststeckt. Im Derby feierte der SV Oberteisendorf einen klaren 3:0-Heimerfolg gegen den TSV Teisendorf, wodurch Oberteisendorf nun den siebten Platz belegt und der TSV Teisendorf auf den neunten Rang abrutscht. Das Minimalistenergebnis des Wochenendes lieferte der TSV Fridolfing ab, der sich am Samstag knapp mit 1:0 gegen die DJK Weildorf durchsetzte. Fridolfing verschafft sich damit Luft im Mittelfeld, wohingegen Weildorf auf den zehnten Platz der Tabelle zurückfällt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Oberteisendorf
SV OberteisendorfOberteisendo
TSV Teisendorf
TSV TeisendorfTeisendorf
3
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Fridolfing
TSV FridolfingFridolfing
DJK Weildorf
DJK WeildorfDJK Weildorf
1
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Bad Endorf
TSV Bad EndorfBad Endorf
TSV Waging am See
TSV Waging am SeeTSV Waging
0
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ruhpolding
SV RuhpoldingSV Ruhpold.
SV Linde Tacherting
SV Linde TachertingTacherting
0
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SV Schloßberg
SV SchloßbergSV Schloßber
SV Söchtenau
SV SöchtenauSV Söchtenau
4
2
Abpfiff

Do., 14.05.2026, 16:00 Uhr
SV Seeon
SV SeeonSV Seeon
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
1
5
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
TuS Engelsberg
TuS EngelsbergEngelsberg
SC Anger
SC AngerSC Anger
3
1
Abpfiff

Hier ist die detaillierte Szenario-Analyse für die letzten zwei Spieltage unter Berücksichtigung des direkten Vergleichs:
🏆 Das Aufstiegsrennen (Platz 1 & 2)
  • TuS Prien am Chiemsee (55 Punkte): Bereits sicher Meister und Direktaufsteiger.
  • Kampf um Platz 2 (Aufstiegsrelegation): Ein Duell zwischen Tacherting und Anger.
SV Linde Tacherting (45 Pkt) vs. SC Anger (42 Pkt)
  • Hinspiel: SC Anger - SV Linde Tacherting 5:1
  • Rückspiel: SV Linde Tacherting - SC Anger 2:1
  • Direkter Vergleich: Vorteil SC Anger (Gesamt 6:3 Tore).
  • Szenario: Holen beide Teams gleich viele Punkte, bleibt Tacherting Zweiter. Schließt Anger die Drei-Punkte-Lücke und zieht gleich, schnappt sich Anger Platz 2.
📉 Der Abstiegskampf (Plätze 11 bis 14)
  • Direkter Abstieg: SV Ruhpolding (17 Pkt) und TSV Fridolfing (21 Pkt) können den rettenden Platz 12 (28 Pkt) rechnerisch nicht mehr erreichen und stehen als Direktabsteiger fest.
  • Abstiegsrelegation: Zwei Teams aus dem Quartett Teisendorf, Weildorf, Engelsberg und Bad Endorf müssen auf den Plätzen 11 und 12 in die Relegation.
Relevante direkte Vergleiche bei Punktgleichheit:
  • TSV Teisendorf (30 Pkt) vs. TSV Bad Endorf (28 Pkt)
    • Hinspiel: Teisendorf - Bad Endorf 4:0
    • Rückspiel: Bad Endorf - Teisendorf 0:2
    • Direkter Vergleich: Vorteil TSV Teisendorf (Zwei Siege).
  • TuS Engelsberg (29 Pkt) vs. TSV Bad Endorf (28 Pkt)
    • Hinspiel: Engelsberg - Bad Endorf 1:3
    • Rückspiel: Bad Endorf - Engelsberg 3:0
    • Direkter Vergleich: Vorteil TSV Bad Endorf (Zwei Siege).
  • DJK Weildorf (30 Pkt) vs. TuS Engelsberg (29 Pkt)
    • Hinspiel: Engelsberg - Weildorf 4:3
    • Rückspiel: Weildorf - Engelsberg 2:1
    • Direkter Vergleich: Absolut ausgeglichen (Jeder ein Sieg, Tordifferenz im direkten Vergleich 5:5).
  • DJK Weildorf (30 Pkt) vs. TSV Bad Endorf (28 Pkt)
    • Hinspiel: Bad Endorf - Weildorf 5:3
    • Rückspiel: Steht am kommenden 25. Spieltag (Reinkarnation des 12. Spieltags) noch aus!
    • Szenario: Gewinnt Weildorf das Rückspiel mit mindestens zwei Toren Unterschied (und behält bei 2 Toren das bessere Gesamttorverhältnis), drehen sie den direkten Vergleich.