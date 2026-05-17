Meisterschaft und Abstiegskampf biegen auf Zielgerade ein

Wer stoppt den Spitzenreiter aus Prien?

Bereits am Donnerstagabend eröffnete der TuS Prien am Chiemsee den Spieltag mit einem deutlichen 5:1-Auswärtserfolg beim SV Seeon, wodurch die Priener ihre Tabellenführung auf Platz eins unangefochten ausbauen, während Seeon auf dem fünften Rang verweilt. Am Samstag zog der Tabellenzweite SV Linde Tacherting nach und feierte einen 2:0-Sieg beim SV Ruhpolding, was Tacherting den zweiten Platz sichert, wohingegen Ruhpolding auf einem Abstiegsplatz bleibt. Der Tabellendritte SC Anger musste am gleichen Tag einen Rückschlag hinnehmen und unterlag beim TuS Engelsberg mit 1:3. Durch diesen Heimsieg klettert Engelsberg auf den elften Platz, während Anger trotz der Niederlage den dritten Rang behauptet. Im Verfolgerduell behielt der SV Schloßberg mit einem 4:2 gegen den SV Söchtenau die Oberhand, was Schloßberg auf den achten Platz befördert und Söchtenau auf dem vierten Rang verharren lässt.