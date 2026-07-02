Meisterschaft Saison 25/26

Meisterschaft im Schnelldurchlauf - Spannung gab's woanders
Unsere U17 (B Jugend) hat sich im direkten Durchmarsch, ohne Punktverlust durch die Saison 25/26 gespielt.
Das Trainerteam um Julian und Stefan Röhrl, hat die frisch zusammengewürfelte Mannschaft aus Adlkofen, Kirchberg und Niederaichbach - durch ihr KnowHow und Nähe zum aktiven Spielbetrieb - zur verdienten Meisterschaft geführt.
Am Ende standen in 14 Pflichtspielen, satte 42 Punkte auf dem Konto.
Eine fußballerisch überragende Saison ist damit zu Ende und wir gratulieren recht herzlich zu dieser tollen Leistung!