Meisterschaft Saison 25/26

Unsere U17 (B Jugend) hat sich im direkten Durchmarsch, ohne Punktverlust durch die Saison 25/26 gespielt.

Das Trainerteam um Julian und Stefan Röhrl, hat die frisch zusammengewürfelte Mannschaft aus Adlkofen, Kirchberg und Niederaichbach - durch ihr KnowHow und Nähe zum aktiven Spielbetrieb - zur verdienten Meisterschaft geführt.

Am Ende standen in 14 Pflichtspielen, satte 42 Punkte auf dem Konto.