Meisterschaft perfekt: FC Denzlingen A-Junioren marschieren zum Titel

Trotz eines frühen Rückstands ließen die Denzlinger im entscheidenden Spiel keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Taktisch diszipliniert und mit hoher Spielanteil-Dominanz setzte der FCD den Gegner aus Tuniberg früh unter Druck. Während Tuniberg phasenweise kompakt verteidigte, fand die Offensive der Gäste immer wieder die Lücken in der gegnerischen Schnittstelle. Mit dem Schlusspfiff und dem deutlichen Endergebnis war klar: Die Tabellenführung ist rechnerisch nicht mehr einzuholen. Die Meisterschaft ist das Ergebnis einer beeindruckenden Bilanz. Über die gesamte Spielzeit hinweg präsentierte sich die Mannschaft als stabilste Einheit der Liga. Mit einer stabilen Defensive als Fundament und einer effizienten Chancenverwertung im Angriff, sicherte man sich hochverdient die Meisterschaft. Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben über die gesamte Saison hinweg perfekt umgesetzt.



Für den FC Denzlingen bedeutet dieser Erfolg nicht nur einen Gewinn der Meisterschaft, sondern unterstreicht die nachhaltige Jugendarbeit im Verein. Nach den Feierlichkeiten am Einbollenstadion richtet sich der Blick nun auf die kommenden Aufgaben.

Bevor es in die Relegation für die Aufstiegsspiele geht trifft man am letzten Spieltag der Saison auf die SG Kaiserstuhl/Tuniberg.